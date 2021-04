ASSEZ D’ICI ? Nouvelle Chronique de RIEN, 24 avril 2021 – PDF de JBL à semer à tous les vents…

Envie d’un monde façonné par et pour nous ?

Nouvelle chronique de RIEN : ASSEZ D’ICI de RIEN pour une ENVIE D’AILLEURS par Jo, version PDF N° 275 de 11 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/assez-dici-de-rien-pour-une-envie-dailleurs-de-jo-24-avril-2021.pdf

Cliquer pour accéder à assez-dici-de-rien-pour-une-envie-dailleurs-de-jo-24-avril-2021.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Tous ces contes, chroniques, instantanés, petits billets forment une nouvelle convergence d’analyses et une osmose de solutions s’auto–réalisant et tout vient parfaitement s’emboiter et compléter nos différentes analyses et nous ne pouvons que nous réjouir de ce constat de convergence et de complémentarité.

Comme R71 en a fait le constat : Ce qui est notable est que malgré l’origine différente et à première vue antagoniste de nos analyses, il y a convergence de vue, de finalité et total accord sur la solution à venir.Par–delà les guéguerres de clochers, le “bien et le mal” arbitrairement posés, convergeons vers notre seul intérêt commun, celui du bonheur de chacun par le bonheur de tous dans une société des sociétés qui mettra en place la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée.

Preuve que nous sommes TOUSTES, finalement, en capacité de faire foirer le PROJEEEEET de Macron et sa bande car : Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/tract-pdf-offert-par-jo-contourner-pour-enfin-vivre-resistance71-novembre-2020.pdf

Selon un proverbe persan :

« Le chercheur de vérité qui voyage suffisamment devient le chemin »

Et selon Zénon en conclusion de l’un de ses textes « Tangente » ; “La route n’existe que par notre marche. Elle n’attend plus que d’être empruntée.”

En attendant de se retrouver sur le chemin tangent, NOUS, on sème…

JBL1960