ÉNIÈMES PREUVES QUE LA GUERRE (AU CORONAVIRUS) A ÉTÉ DÉCLARÉE À L’HUMANITÉ !

Énièmes preuves qu’il n’a jamais été question de nous soigner, et encore moins de nous guérir !

Quand le taux de létalité mondial des infections

de COVID- 19 ne serait finalement que de 0.015% !

NOUS SOMMES 99.985% DEBOUT, ÉVEILLÉS, CONSCIENTS AVEC LE POUVOIR DE DIRE NON

ET TOUT S’ARRÊTE !

En France, la létalité réelle attribuée au COVID n’est que de 0.03% !!! NOUS SOMMES DONC LES 99.97% ► AUSSI, SORTONS DEHORS SANS MASQUE POUR REFUSER LA DICTATURE SANITAIRE, les COUVRES-FEUX TOTALITAIRES, L’INOCULATION EXPÉRIMENTALE pour servir de COBAYES et le PASS SANITAIRE sous CONFINEMENT MORTIFÈRE et sans fin…

Car nous savons que 10% de la population mondiale (en France, compte-tenu de la zombification de la génération des 14/35 ans totalement matrixés, j’estime pour ma part, que 15% ne serait pas du luxe) est tout ce dont nous avons besoin ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf

En effet, selon cette étude scientifique de Matthew Philips, de 2011, publiée en français en 2013 par Résistance71 : nous comprenons pourquoi il est absolument vital pour l’oligarchie de garder les peuples divisés. La moindre erreur, le moindre relâchement permettant à une idée de dépasser les 10% de gens motivés et convaincus (donc non influençables…) est synonyme d’arrêt de mort.

Prenons l’exemple de l’autogestion. Si la population comptait 10% minimum de personnes convaincues du bien-fondé de cette solution pour la société, d’après cette étude, en très peu de temps, une vaste majorité de l’opinion publique serait gagnée à la cause. Ceci répond aux personnes attentistes et quelque peu défaitistes pensant qu’il faudrait 80% d’anarchistes pour bâtir la société anarchiste. Cette étude leur montre que non. 10% suffit. S’il y a 45 millions d’adulte en France (c’est un chiffre non vérifié que nous avançons à titre d’exemple), il suffirait qu’il y ait 4,5 millions d’adultes, répartis aléatoirement sur le territoire, pensant que l’autogestion dans une confédération de communes libres, est la solution à nos problèmes, pour qu’en très peu de temps cette idée devienne l’idée consensuelle de la société.

Si l’on considère qu’au fond de chacun de nous dort un anarchiste, car vivre en société libre, non-coercitive, sans institutions, sans chef autoritaire, est dans la nature humaine, nos ancêtres ont vécu de la sorte pendant des millénaires, la vaste majorité des nations natives des Amériques vivaient encore de cette manière juste avant l’arrivée de l’homme blanc… L’État est une anomalie de l’Histoire, un passage peut-être obligé pour retrouver le chemin autogestionnaire originel. Une ruse de la Raison qu’Hegel soi-même n’a pu voir, mais le pouvait-il ?..

Car il est doit clair pour tout le monde, aujourd’hui, que le but de ce PLAN qui a été muté en PLANdémie PLANétaire, n’avait pas d’autre objectif que de prendre le contrôle total de l’Humanité… mais après réduction de ces 95% d’inutiles, de RIENs et de RIENnes…

Je vous ai apporté toutes les preuves que le port obligatoire du masque (FFP2, FFP3 et grand public) n’était qu’un rituel de passage vers le Nouvel Ordre Mondial et comme je vous ai apporté toutes les preuves que son port prolongé sous peine d’amendes était juste la preuve de notre soumission alors que de nombreuses études et vidéos démontrent de sa dangerosité et de sa totale inefficacité. En effet, la taille d’une virus étant de 0.1µ, 400 virus passent au travers de chaque maille de votre masque ICI !

D’ailleurs, si les masque fonctionnaient pourquoi nous confiner et tout verrouiller ? Et si ça ne fonctionne pas, pourquoi nous obliger à les porter alors, dehors, à la plage, dans les bois ?

Remplaçons MASQUES par VACCINS ;

Si les vaccins fonctionnaient : pourquoi lorsqu’on refuse de se faire vacciner on mettrait les autres en danger ?

Parce qu’il n’y aurait pas de traitements pour nous soigner et/ou nous guérir… RIEN n’ayant été prévu d’autre que l’inoculation expérimentale anti-covid et/ou… la mort !

Sauf que nous le voyons bien maintenant, il y a des traitements efficaces pris précocement qui fonctionnent, puisque la létalité mondiale du COVID-19 n’est que de 0.015% ! Or, pour le 0.001% comprenez bien que cela est synonyme de LEUR mort ; Je vous rappelle que nous sommes les 99.999% et que 10 à 15% est tout ce dont nous avons besoin pour inverser notre réalité totalement luciférienne !

Preuve supplémentaire ; avec le dernier Bulletin d’information et de décryptage du COVID-19 de l’AP-HM du 20 avril 2021 ;

Qui démontre, semaine après semaine, que les réas de l’AP-HM ne sont pas saturées de patients COVID, ni les crématoriums, puisque vous avez le total des décès attribués au COVID depuis mars 2020 !

Et avec le Bulletin Hebdomadaire du Réseau Sentinelles de la semaine 15 du 12 avril au 18 avril 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5272.pdf

Cliquer pour accéder à 5272.pdf

La confirmation que la tendance est à la diminution, partout, dans toutes les classes d’âges, puisque le taux d’incidence national pour les Infections Respiratoires Aigües est de 82 pour 100 000 habitants = 0.00082% !

Y vous faut quoi de plus pour comprendre que nous sommes les 99.99918% ?

Et qu’ils le savent, sinon pourquoi nous maintenir dans la division et dans la peur perpétuelles ?…

En diabolisant tous les traitements autres que les “vaccins” ;

En ostracisant tous les chercheurs de vérité, médecins & Collectifs, politiques, avocats & Collectifs, dissidents, citoyens ordinaires ;

En imposant toujours plus de restrictions prétendument sanitaires, alors que vous avez toutes les preuves que TOUS LEURS CHIFFRES SONT FAUX et que leur objectif n’est que la prise de contrôle total de l’Humanité restante après vaccination…

Lectures complémentaires pour STOPPER le COVIDélire PLANétaire !

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS & CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

BIBLIOTHÈQUE PDF (plus de 270)

Et pour dire NON ! En masse, ICI, IMMÉDIATEMENT et D’OÙ NOUS SOMMES…

ALLEZ ► DEHORS TOUSTES !

JE SORS…

TU SORS…

IL/ELLE SORT…

NOUS SORTONS…

VOUS SORTEZ…

ILS/ELLES SORTENT…

ON SORT DEHORS et surtout ON LES EM……… !

JBL1960