MOU-RIRE (D’AIMER) : Nouvelle Chronique de RIEN… Ou presque, Version PDF de JBL

À NOUS TOUSTES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/discours-de-la-servitude-volontaire-detienne-de-la-boetie-1548-preambule-de-r71-et-franc3a7ois-rabelais-version-2020.pdf

Nouvelle chronique de RIEN, MOU-RIRE (d’aimer) du 21 avril 2021 en version PDF N° 274 de 2 pages que je complète et enrichie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/mou-rire-daimer-nouvelle-chronique-de-rien-du-21-avril-2021-par-jo.pdf

Cliquer pour accéder à mou-rire-daimer-nouvelle-chronique-de-rien-du-21-avril-2021-par-jo.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN et dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

Sinon ?

Le brouillard de la guerre nous submerge(ra) ► https://covidemence.com/2021/04/21/le-brouillard-de-la-guerre-nous-submerge/ Ou pas ► https://covidemence.com/2021/04/21/pas-de-caillots-sanguins-au-uk-encore-un-bidonnage/

Allez, puisqu’il faudra bien toustes MOU-RIRE un jour ou l’autre, en attendant, PLANTONS des arbres et PLANTONS-NOUS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/lhomme-qui-plantait-des-arbres-jean-giono-1953-version-pdf-avril-2021.pdf

ALLEZ ► DEHORS TOUSTES !

JE SORS…

TU SORS…

IL/ELLE SORT…

NOUS SORTONS…

VOUS SORTEZ…

ILS/ELLES SORTENT…

ON SORT DEHORS et surtout ON LES EM……… !

JBL1960