appel aux riens et riennes de la terre…

…À LA RÉVOLTE DES NATIONS !

SANS ARMES – NI HAINE – NI VIOLENCE !

3 lettres… Et tout s’arrête !

Toute dernière chronique d’un presque RIEN que je complète et enrichie, et même si je ne suis pas tout à fait d’accord avec certaines des solutions immédiates à mettre en œuvre, cela va donner lieu à des échanges riches qui nous permettront d’affuter notre réflexion et ainsi d’être en capacité d’inverser la réalité totalement luciférienne qu’on tente de nous imposer !…

APPEL DES RIEN-NE-S pour une Révolution silencieuse, Avril 2021 par RIEN & JBL – Version PDF N° 268 de 16 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/appel-des-rien-ne-s-pour-une-revolution-silencieuse-avril-2021-par-rien-et-jbl.pdf

Cliquer pour accéder à appel-des-rien-ne-s-pour-une-revolution-silencieuse-avril-2021-par-rien-et-jbl.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’Ché-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

À relier à mes derniers billets ;

Sur la réalité des chiffres, vous pouvez compléter avec le dernier Bulletin d’Info et de Décryptage de l’AP-HM du Jeudi 8 avril 2021 ;

En rappel, le dernier bulletin hebdomadaire du Réseau Sentinelles de la semaine 13 de l’année 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5259.pdf

Qui précise que le taux d’incidence national c/les IRA est de 126 pour 100 000 habitants, soit 0.00126% aussi je vous rappelle que le taux de létalité du COVID, en France, est de 0.03% !

+ INFO ROSEAU avec cette nouvelle preuve que : Le seuil épidémique de la grippe saisonnière n’a jamais été atteint et n’a été approché que deux fois. L’épidémie n’a jamais existé à l’échelle nationale et n’a été qu’une construction médiatique. Dans cet article un tableau et une courbe récapitulant les bulletins hebdomadaires du Réseau Sentinelles depuis le début de la crise ► https://alpinismesansguide.blogspot.com/2021/04/rabachage-pour-telespectateur-compulsif.html?m=1

Il nous reste une toute petite chance de faire foirer le PROJEEEEET de Macron et son monde car : Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/tract-pdf-offert-par-jo-contourner-pour-enfin-vivre-resistance71-novembre-2020.pdf

ENSEMBLE, faisons EXPLOSER l’énorme mensonge du CORONACIRCUS !

En révélant toutes les vérités…

JBL1960