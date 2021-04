Ordonnance Macron, Épidémiolologiste : ALLEZ TOUSTES VOUS FAIRE INOCULER !…

…Grâce à l’ ARNm, Lucifer reconnaitra les siens !…

URL de l’article source en anglais ► https://thenationalpulse.com/politics/chinese-pandemic-lockdown-model/ du 28/12/2020 – transmis par mail le 5 janvier par Presque Dr. T’Ché-RIEN

Traduit de l’anglais par JBL1960 avec l’aide de DeepL.com

Le professeur Neil Ferguson, un épidémiologiste qui a joué un rôle clé pour convaincre le gouvernement britannique d’adopter des mesures d’enfermement, a révélé que les mesures d’enfermement du pays étaient destinées à imiter celles appliquées par le Parti communiste chinois – modelées pour dépouiller les libertés civiles et exercer un contrôle autoritaire sur les citoyens.

Dans une récente interview accordée au Times, Ferguson a révélé que les mesures d’enfermement qu’il a défendues dans le cadre du conseil du Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) britannique, s’inspirent de celles mises en œuvre par le Parti communiste chinois. Surnommé « Professeur Lockdown » par beaucoup pour sa contribution à influencer le gouvernement britannique à adopter des mesures de verrouillage strictes, Ferguson a finalement quitté le conseil du SAGE après avoir violé ses propres protocoles de verrouillage.

Dans l’interview du 25 décembre, il a noté que « les fermetures ont un coût énorme », en particulier en ce qui concerne la restriction des libertés civiles. Il note cependant qu’une fois que le Parti communiste chinois a mis en place son verrouillage répressif, « la perception des personnes de ce qui est possible en termes de contrôle a changé » : Je pense que la perception des gens de ce qui est possible en termes de contrôle a changé de manière assez spectaculaire entre janvier et mars. […] Si la Chine ne l’avait pas fait, l’année aurait été très différente.

Alors que Ferguson était « sceptique au début » sur le fait que la Chine avait « aplati la courbe », ajoutant qu’il « pensait que c’était une dissimulation massive de la part des Chinois », il révèle que les données du Parti communiste chinois étaient ce qui l’a convaincu que les verrouillages étaient une « politique efficace ».

Des documents ayant fait l’objet d’une fuite révèlent, et même les médias de l’establishment admettent maintenant, que les données émanant du Parti communiste chinois au début de la pandémie – l’élan derrière Ferguson qui prône le verrouillage des lieux – étaient erronées.

Il insiste à nouveau dans l’interview sur le fait que les mesures d’enfermement britanniques ont été conçues pour imiter celles mises en œuvre par un « État communiste à parti unique », en particulier le Parti communiste chinois : C’est un État communiste à parti unique, avons-nous dit. Nous pensions que nous ne pourrions pas faire de même en Europe. Et puis l’Italie l’a fait. Et nous avons réalisé que nous pouvions le faire.

JBL1960