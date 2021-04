NON AU RE-RE-CONDITIONNEMENT POUR L’INOCULATION FINALE !

Énième preuve que l’objectif des psychopathes aux manettes est la réduction des populations et par inoculation !

Preuve que Macron nous re-reconfine pour mieux nous inoculer !

BULLETIN HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 12 de l’année 2021 du 22 au 28 mars 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5247.pdf

Bibi &Strosi : « Oui, je suis pour un confinement dur, efficace, court, plutôt que le supplice d’un demi-confinement qui dure sans les résultats escomptés », a ajouté M. Estrosi qui a par ailleurs confié sur BFMTV et RTL mardi qu’il avait « passé un accord » en vue de la commande de vaccins russes Spoutnik V.

« Cette période permettra de faire retomber la pression en milieu hospitalier et de mettre à profit ces semaines pour vacciner, massivement, les plus fragiles mais aussi les plus exposés : les enseignants, les personnels des crèches et des écoles, les caissiers, les forces de l’ordre… », estime-t-il, convaincu que la vaccination va « accroître l’immunité collective et permettre à ceux protégés ou testé négativement de bénéficier d’un passeport sanitaire. Source Nice Matin, 31/03/21.



Bibi & Strosi rêve de faire comme son poteau Bibi Satanyahou !

Plage de Tel-Aviv, Israël

RAPPEL : vidéo (08:07) censurée de la rédactrice en chef du magazine Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, qui a fait le tour du monde : «La vaccination est la vraie pandémie» dans l’image, ci-dessous, entièrement sous-titrée par Jeanne Traduction et pour nous LEVER, ICI, IMMÉDIATEMENT et D’OÙ NOUS SOMMES et pour REFUSER ce GATTACA planétaire, cette énorme SMART-CITY INTERCONNECTÉE, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de l’Humanité pendant que les parasites du haut, dont Macron le cyborg pense faire partie, s’enfermeront dans des « ZONES VERTES TRANSHUMANISTES » aux fontaines de jouvences promises.

AILLEURS, les preuves que des traitements existent et qu’ils nous sont INTERDITS car le but n’est pas de nous soigner et encore moins de nous guérir, mais de nous réduire à 500 millions d’individus GRAND MAXIMUM…

Ivermectine, future “jurisprudence Médiator” ? ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/03/31/ivermectine-nouveau-mediator/

https://cv19.fr/2021/03/16/la-vitamine-d-est-sure-pas-les-vaccins/

Dictature covidiste – Frédéric Chaumont pour Jasper Mader ► https://rumble.com/vf3akp-dictature-covidiste.html

Flavia Groșan, pneumologue roumaine : c’est le protocole Covid appliqué dans les hôpitaux qui tue les malades ! Source ► https://www.erdely.ma/nagyvaradi-orvosno-pont-a-korhazakban-alkalmazott-covid-protokoll-oli-meg-a-betegeket/ VIA Profession Gendarme du 1er avril 2021

Si on les laisse faire SANS réagir ? Alors ;

Et, l’escalier de la Grande Réinitialisation Marche par Marche jusqu’au N.O.M. tu monteras…

À nous de choisir… à personne d’autre…

À la croisée des chemins ce sera ;

N.O.M et FIN DE PARTIE pour l’Humanité

OU

ÉMANCIPATION et Société des Sociétés

JBL1960