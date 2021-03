Bulletin d’information et de décryptage du COVID-19 AP-HM du 30/03/21…

À relier à mon billet d’hier ► COVID-19 : PDFs et VIDÉOS INDISPENSABLES pour démasquer la PLANdémie au coronavirus PLANétaire PLANifiée par les PSYCHOPATHES aux manettes…

BULLETIN D’INFORMATION & DE DÉCRYPTAGE DU COVID-19 de l’AP-HM du 30 mars 2021

Demain, vous aurez le Bulletin Hebdomadaire du Réseau Sentinelles qui vous démontrera, une fois de plus, et depuis plus d’un an, que TOUS LES CHIFFRES SONT FAUX !

En attendant, vous pouvez consulter ce site, menacé, pour donner les vrais chiffres OFFICIELS des décès après vaccination : Au moins 8117 morts suite à la vaccination Covid-19 (maj 28/03/21) ► https://cv19.fr/2021/03/28/au-moins-8117-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

Comprenez bien que ;

Si on ne se lève pas ils ne s’arrêteront pas

Aussi, je vous propose de revoir la vidéo (08:07) censurée de la rédactrice en chef du magazine Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, qui a fait le tour du monde : «La vaccination est la vraie pandémie» dans l’image, ci-dessous, entièrement sous-titrée par Jeanne Traduction et pour nous LEVER, ICI, IMMÉDIATEMENT et D’OÙ NOUS SOMMES et pour REFUSER ce GATTACA planétaire, cette énorme SMART-CITY INTERCONNECTÉE, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de l’Humanité pendant que les parasites du haut, dont Macron le cyborg pense faire partie, s’enfermeront dans des « ZONES VERTES TRANSHUMANISTES » aux fontaines de jouvences promises.

cliquez sur l’image, ci-dessous, pour voir la vidéo

AILLEURS ;

Si je vous avais dit il y a un an… Gunnar Kaiser, écrivain et professeur de littérature allemand, enchaîne les éléments d’une réalité à laquelle personne n’aurait cru si elle n’était devenue la nôtre ► https://rumble.com/verq2t-gunnar-kaiser-was-wenn-ich-…-sous-titres-franais.html – VIA ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/31/si-je-vous-avais-dit-il-y-a-un-an/

En 2017, le vice-président de Pfizer lançait l’alerte sur la létalité du vaccin Gardasil… Survol de la falsification scientifique à tous les étages… NewsPunch – 23 septembre 2017 – URL de l’article original : https://newspunch.com/pfizer-gardasil-vaccine/ – Traduction R71 ► https://resistance71.wordpress.com/2021/03/31/en-2017-le-vice-president-de-pfizer-lancais-lalerte-sur-la-letalite-du-vaccin-gardasil-survol-de-la-falsification-scientifique-a-tout-les-etages/

Pendant que les gens s’interrogent sur les mesures sanitaires, sur l’efficacité (nulle d’après l’OMS) du port du masque et sur un troisième con-finement plus que probable, les esprits y étant préparés avec les chiffres alarmistes des hôpitaux via les « experts » et autres « con-seil de défense », entourant le locataire de l’Élysée, avec la complicité des médias aux ordres. Les bricoleurs du vivant, œuvrent pour leur grand projet transhumaniste. On y retrouve l’incontournable Microsoft de Bill Gates avec ses milliards. Quel pied ! Un scénario proche de Génésis/Skynet de la série « Terminator »et, ça fini mal pour les humains – Volti ► https://lesmoutonsenrages.fr/

Alors que l’homme sort de la vie pour entrer dans la mort Incarnation L, Livre Premier, Lao Tseu – Tao Te King ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-stanislas-julien-1842.pdf

La vie est dure… Et puis il faut mourir !

C’est la loi de la VIE !

Aussi, ne la perdez plus à avoir peur de mourir… Car tôt ou tard, nous mourrons TOUSTES !

JBL1960