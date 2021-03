COVID-19 : PDFs et VIDÉOS INDISPENSABLES pour démasquer la PLANdémie au coronavirus PLANétaire PLANifiée par les PSYCHOPATHES aux manettes…

LEVONS-NOUS, ENSEMBLE, POUR STOPPER LE COVIDélire GÉNÉRAL !

Dans sa conclusion « Pensez Printemps » de la seconde analyse, page 22, l’auteur anonyme écrit ceci : […] La COVIDolatrie n’est pas née de la raison et la raison ne la vaincra pas. Personne n’a pu convaincre les juges ecclésiastiques ayant condamné Galilée à l’hérésie que la Terre tournait autour du Soleil, alors qu’il suffisait de lever le nez pour se rendre compte de la chose. Certains prêtres savaient très bien que l’idée d’une Terre plate âgée de 5 000 ans n’avait aucun fondement expérimental solide. Mais la structure du pouvoir dépendait de cette déraison ; alors pour ne pas subir l’humiliation du déclassement, pour ne pas s’abaisser à avouer devant l’assemblée des fidèles « Nous nous sommes trompés ! », les puissants du moment ont persisté dans l’absurdité jusqu’à ce que la réalité les rattrape, jusqu’à ce que le peuple soit fatigué d’être malmené. La psychologie sociale s’est construite un corpus à même d’expliquer l’irrationalité des peuples. Les expériences bien connues de Solomon Asch sur la soumission à la pression sociale [3] et de Stanley Milgram [26] sont les plus connues et n’ont jamais été prises en défaut. Elles montrent comment n’importe quel individu peut être conduit librement à croire, dire et faire absolument n’importe quoi,même ce qu’il y a de plus fou, de plus cruel. Moins de 5 % des êtres humains sont insensibles à cet effroyable empire sur les esprits. Ces évidences pourtant enseignées au quatre coins du monde dans les meilleures écoles restent lettre morte car tout le monde s’imagine faire partie de cette élite de surhommes libres-penseurs ; mais bien rares sont les élus et bien terne est leur vie, entourés d’une armée de zombies dociles. Mais ces expériences montrent aussi que sous certaines conditions, quand la pression sociale est trop forte ou quand l’autorité se fragmente, le pauvre pantin humain peut enfin s’extirper des fils du marionnettiste pendant un temps. Si les règnes despotiques sont explicables par la psychologie sociale, il en est de même des révolutions. […]

Expérience de Milgram , Grandeur Nature !

Je vous propose de (re)voir la scène du film culte I comme Icare, d’Henri Verneuil qui a recréée l’expérience de Milgram ; VIDÉO DM (YT supprime systématiquement ce film et tout extrait afférent !)

QUAND LES COBAYES SE REBIFFENT !

C’est particulièrement en phase avec nombre de mes billets et ce dès décembre 2015, ICI ; Car il devient clair pour tout le monde que l’objectif très ancien de ceux qui tirent les ficelles, hier comme aujourd’hui, a toujours été la réduction de la population de 95%. La « fabrication » d’une PLANdémie au coronavirus/COVID et son utilisation comme un moyen de notre domination s’est révélé un parfait outil pour réaliser ce PLAN, ou le PROJEEEEET que Macron et son monde ont été chargés de parachever…

À savoir « parquer » 500 millions maximum de survivants terrifiés grâce à une terreur orchestrée et maintenue à son paroxysme par les Merdias aux ordres et les Khmers Blancs vendus à BIG PHARMA. Ces cobayes zombifiés et pucés grâce à la vaccination à ARNm accepteront pour survivre de se rendre d’eux-mêmes, dans des REZ/SMART-CITIES/VILLES CONNECTÉES. Et pour parvenir à cette fin, la malfaisance régnante instille depuis des lustres dans les cortex de la population occidentale, que nous serions trop nombreux, et que nous serions menacés d’un Grand Remplacement par les populations africaines et de migrants Proche et Moyen-Orientaux. Après leur avoir fait croire qu’ils étaient des êtres « supérieurs » qu’ils seraient même les « élus » et qu’ils ont été choisis et donc seront sauvés » de la prochaine, et inévitable Apocalypse en acceptant la Vaccination Anti-COVID OGM arme ultime de l’arsenal de la Dictature Technotronique en voie d’achèvement, si nous les laissons faire sans réagir.

C’est pourquoi, en complément de ces 2 remarquables synthèses au format PDF ;



Je vous propose cette vidéo dans l’image, ci-dessous, à voir absolument entièrement sous-titrée par Jeanne Traduction pour nous LEVER, ICI, IMMÉDIATEMENT et D’OÙ NOUS SOMMES et pour REFUSER ce GATTACA planétaire, cette énorme SMART-CITY INTERCONNECTÉE, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de l’Humanité pendant que les parasites du haut, dont Macron le cyborg pense faire partie, s’enfermeront dans des « ZONES VERTES TRANSHUMANISTES » aux fontaines de jouvences promises.

Si on ne se lève pas ils ne s’arrêteront pas

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo de 8MN 07S entièrement traduite par Jeanne Traduction

La vidéo censurée de la rédactrice en chef du magazine Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, fait le tour du monde : «La vaccination est la vraie pandémie» – Analyse par Guy Boulianne – 27 mars 2021 ► https://guyboulianne.com/2021/03/27/la-video-censuree-de-la-redactrice-en-chef-du-magazine-wochenblick-fait-le-tour-du-monde-la-vaccination-est-la-vraie-pandemie/

Que je complète et enrichie, JBL

Cette vidéo fait le tour du monde : la semaine dernière, la rédactrice en chef de Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, a incité les gens à prendre conscience de ses craintes concernant les vaccinations corona. Avec sa vidéo, elle a réussi à faire connaître la thèse du Dr Geert Vanden Bossche, que les statistiques internationales suggèrent depuis longtemps : seules les vaccinations déclenchent vraiment le virus corona ! La vidéo de Mme Mittmannsgruber a déjà été visionnée des millions de fois, partagée d’innombrables fois sur différentes plateformes et traduite dans plus de dix langues.

Après seulement quelques minutes, la vidéo de Mme Mittmannsgruber a été supprimée de YouTube. Mais la rédactrice en chef n’a pas abandonné et l’a partagée de manière d’autant plus décisive sur sa chaîne Telegram avec les mots : « Nous sommes sur la bonne voie ! »

Avec succès : la vidéo révolutionnaire « La vaccination est la vraie pandémie » a été partagée au-delà des frontières sociales, linguistiques et nationales, téléchargée d’innombrables fois et téléchargée à nouveau par les fans sur diverses plates-formes. Mme Mittmannsgruber a reçu des lettres de remerciements du monde entier, de médecins, de scientifiques et de citoyens de tous les horizons et de toutes les nations. De la Hollande à la Slovaquie en passant par la Jordanie : il n’y a guère de pays où la vidéo de la rédactrice en chef ne vous ait pas secoué. Un journal hollandais titrait : « Het vaccin veroorzaakt de real pandemie ! » (La vaccination provoque la vraie pandémie !).

Voici ce que dit la rédactrice en chef de Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, à propos de sa présence internationale : « Je suis submergée par le nombre incroyable de lettres de remerciement et de lettres. Cela me montre combien de personnes ont déjà vu la fraude mondiale du corona. Il s’agit et n’a jamais été de notre santé, au contraire. De plus en plus de gens s’en rendent compte. Et plus il y en a, plus il y a de chances de mettre fin à toute la folie ! » (Wochenblick, 26 mars 2021)

Pas de fin à la pandémie : la vaccination libère le virus

Cela a longtemps été considéré comme une loi d’airain : les mesures totalitaires sont absolument hors de proportion avec le danger posé par le coronavirus. Cela continue de s’appliquer comme ceci : le virus est un bouc émissaire bienvenu pour ceux qui sont au pouvoir pour augmenter la surveillance des citoyens à l’extrême et restreindre arbitrairement leurs droits et libertés fondamentaux. Cependant, il y a de plus en plus de preuves que Corona n’a pas « perdu son horreur » dans les mois qui ont suivi le début de la vaccination — mais pourrait seulement devenir vraiment dangereuse.

La thèse selon laquelle les campagnes de vaccination dans de nombreux pays conduisent Corona à devenir progressivement un « monstre » n’a été suggérée par personne la semaine précédente. Comme l’a rapporté Wochenblick, ce n’est nul autre que l’initié de Gates Geert Vandenbossche qui a mis en garde contre la vaccination contre une pandémie. Et en fait, Covid-19 affecte soudainement des patients de plus en plus jeunes, qui se plaignent également de plus en plus de progrès sévères. Dans un message vidéo, la rédactrice en chef de Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, a commenté la question de savoir en quoi consistaient ces premiers signes.

La vaccination n’est pas une clé de la liberté – bien au contraire

La Haute-Autriche avertit les citoyens de mettre trop d’espoir dans la promesse de Kurz & Co. que la vaccination est la clé de la liberté. « Espérez-vous que la vaccination sera bientôt terminée ? Ensuite, je dois les décevoir. Ça s’empire. La soi-disant pandémie est maintenue en vie artificiellement et n’aura vraiment d’impact que cet automne / hiver – précisément à cause de la vaccination … ».

Le gouvernement a déjà agi de manière arbitraire et sans logique, rejetant les avertissements de nombreux scientifiques ainsi que les protestations des citoyens. Cela se produit parce que les dirigeants « n’ont aucun intérêt à mettre fin à l’état d’urgence » — à savoir, parce qu’ils veulent gagner avec ce temps. Le fouillis de règles, de cas, d’incidences et de chiffres confondent et accablent les gens — et les mesures de plus en plus strictes conduisent, selon Mme Mittmannsgruber, à « la résignation et un sentiment d’impuissance » pour beaucoup.

Les élites tyranniques ont besoin de moutons orientables

Cette perte de stabilité et d’orientation est voulue par ceux qui sont au pouvoir. Parce qu’ils avaient besoin de « personnes affaiblies et désorientées pour reconstruire la société dans l’esprit de la Grande Réinitialisation sans résistance. » Ce n’est que par l’isolement social, la dégradation et le sentiment d’impuissance que les gens se briseraient et deviendraient plus faciles à diriger. Mais ce n’est pas la seule raison du long état d’urgence.

Car, comme le rappelle le sociologue : « Puisque les humains sont des créatures d’habitude, il y a aussi un effet d’accoutumance à cet égard. Il s’habitue à un régime tyrannique et de contrôle sur lequel on peut bâtir à l’avenir. » Les tests, les masques et les vaccinations créent des dépendances qui rendent impossible une vie libre et autodéterminée. Quiconque ne participe pas sera marginalisé : pour les élites, cela a l’avantage que les têtus sont éliminés.

La vaccination fait-elle vraiment du virus un monstre ?

Un danger ici n’est pas seulement la censure et les mesures difficiles contre les manifestations, mais aussi le nombre croissant de vaccinations. Si Covid-19 ne devient un danger tangible que par la vaccination, alors « la vraie pandémie est juste devant ». Des experts comme l’immunologiste et biologiste moléculaire irlandais, le professeur Dr. Dolores Cahill avertit, par exemple, que son propre système immunitaire combat le corps si la personne vaccinée entre en contact avec des coronavirus sauvages.

Les conséquences peuvent parfois être fatales. Et le non-vacciné est menacé par ce que Vanden Bossche a mis en garde : un virus réellement inoffensif devient un « monstre incontrôlable ». Cela devient de plus en plus contagieux, plus agressif et rend également les jeunes plus souvent malades. Surtout les chiffres d’Israël, le pays avec le taux de vaccination le plus élevé, indiquent que les deux théories sont plus que plausibles.

Le virus « a changé de nature en quelques semaines »

Selon Mme Mittmannsgruber, il apparaît que « le virus a changé de nature en quelques semaines à peine après les vaccinations de masse ». Du coup, cela n’affecterait plus seulement les personnes âgées ayant des maladies antérieures, mais aussi chez les garçons jusqu’aux nouveau-nés, une augmentation massive des cours critiques de Covid-19 a été observée depuis lors. Et : « Plus nous vaccinerons, plus cela nous arrivera en Autriche ou en Allemagne. »

C’est pourquoi les personnes qui sont maintenant vaccinées contre Covid-19 « sans besoin, mais purement par pression des pairs, par complaisance ou par besoin de liberté, ne sont pas des héros — elles sont seulement abandonnées à la propagande ». Cela ne contribuerait pas à mettre fin à la pandémie — bien au contraire. Même l’OMS et le Forum économique mondial admettraient que la vaccination n’empêchera pas le virus de se propager. Au lieu de l’immunité naturelle du troupeau, on va avec vue sur une « spirale sans fin de dépendance aux conséquences dévastatrices pour notre liberté et notre santé ».

Conseil : résistez à la propagande vaccinale et à la pression!

Une majorité en Autriche est encore sceptique quant aux vaccinations corona. Mais tout serait fait pour changer cela. En fait, « avec une propagande incroyable et une pression psychologique ». Le gouvernement loue le « Green Pass » / PASS SANITAIRE comme un ticket pour la liberté, et il y a un risque qu’il change les esprits de nombreuses personnes. Wochenblick a déjà expliqué quels autres dangers existent.

Mme Mittmannsgruber, d’autre part, indique clairement qu’elle ne sera pas attirée par ces promesses creuses. Concrètement, cela signifie : « Pour ma part, je le dis avec une clarté absolue : je ne serai certainement pas vacciné ! » Avec cela, elle espère également envoyer le signal que les Autrichiens se demandent davantage ce que le gouvernement leur sert. (Wochenblick, 18 mars 2021)

Comme la confiance dans les zélites s’émousse au fur et à mesure que la fraude et les mensonges crèvent les yeux même des COVIDolâtres, je pense, pour ma part, afin de maintenir la psychose à la coronavirose le plus longtemps possible, que Macron est en train de jouer sa propre partition.

Macron envisagerait, donc, une allocution solennelle demain Mercredi 31 mars 2021 après son Conseil de Défense Scientifique, et beaucoup le poussent à reconfiner strictement le pays, comme en Mars 2020. Je pense, pour ma part, qu’en adepte de Machiavel, il peut se poser en sauveur et garant de la Nation, et au contraire affirmer qu’il nous fait confiance, et décider de ne pas reconfiner le pays, mais en même temps, d’accélérer la vaccination de masse comme SEULE solution protectrice ! Pour ce fin stratège-psychopathe, il s’assure ainsi de sa propre réélection, comme celui, qui contre l’avis des vilains RENFERMISTES nous aura ouvert une nouvelle voie… Un moïse des temps modernes, quoi, quand d’autres l’appellent à nous reconfiner jusqu’en 2030 !… [ICI & LÀ]

Dans le monde entier alerte générale : la pandémie repart dans les pays vaccinés avec les nouveaux variants . Il faut se tourner vers un traitement qui brise les mutations comme l’ivermectine ou l’hydroxychloroquine …! 29 mars 2021 ► https://pgibertie.com/2021/03/29/dans-le-monde-entier-alerte-generale-la-pandemie-repart-dans-les-pays-vaccines-avec-les-nouveaux-variants-il-faut-se-tourner-vers-un-traitement-qui-brise-les-mutations-comme-li/

Pour nous libérer de cette DICTATURE SANITAIRE En Marche = ICI, IMMÉDIATEMENT, D’OÙ-NOUS SOMMES !

ON NE SE RECONFINE PAS & ON SORT DEHORS = SANS MASQUE, SANS VACCIN, SANS PASS SANITAIRE…

En attendant de se retrouver TOUSTES dehors, à l’air libre, ON sème…

JBL1960