TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ POUR DIRE NON À L’INOCULATION ANTI-COVID !

JE me RÉVOLTE, donc NOUS sommes…

JE SORS…

TU SORS…

IL/ELLE SORT…

NOUS SORTONS…

VOUS SORTEZ…

ILS/ELLES SORTENT…

ON SORT DEHORS et surtout ON LES EM……… !

LEVONS-NOUS, ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

Ils sont très peu (0.001%) ► NOUS SOMMES NOMBREUX (99.999%)

Et 10 à 15% d’entre nous DEBOUT – CONSCIENTS – ÉVEILLÉS est TOUT ce dont NOUS avons besoin = Et c’est FIN de PARTIE pour l’OLIGARCHIE !

POUR STOPPER L’INOCULATION ANTI-COVID !

Version TRACT-PDF N° 270321 Recto/Verso ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/stoppons-linoculation-mondiale-aux-vaccins-anti-covid.pdf

Ce modèle de lettre-réponse est à adresser à toutes les CPAM de France et de Navarre qui veulent nous inoculer contre la COVID, et sachez que la Sécu se prépare à appeler tous les + de 75ans qui ne se sont pas encore faits vacciner/piquouzer/inoculer ► Covid-19 : l’assurance maladie va téléphoner à tous les plus de 75 ans non-vaccinés – Trois millions de personnes de plus de 75 ans n’ont toujours pas pris de rendez-vous, explique Thomas Fatôme, le directeur général de la Cnam, dans un entretien au Parisien ► https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-assurance-maladie-va-telephoner-aux-personnes-agees-non-vaccinees-20210327

Et le pire, maintenant, ils veulent vacciner les enfants ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/27/france-offensive-contre-les-enfants/

Après avoir utilisé :

les covimorts

les tests

les cas

les vaccins qui n’empêchent pas l’infection

les lits de réanimation en “tension”

les mutants

… Voici les enfants ; Source ► https://covidemence.com/2021/03/27/france-offensive-contre-les-enfants/



Et, pour maintenir le trouillomètre à Z ► https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-des-classes-pourront-fermer-des-lundi-si-un-cas-est-detecte-ce-week-end-20210328

Alors que nous savons, preuves à l’appui, que tous les pays (Israël, Arabie Saoudite, Grande Bretagne) qui ont le plus vaccinés, ont connu un pic de décès après vaccination pire que le pic épidémique de 2020 ► Coronavirus – Une vaccination anti-covid massive entraine un pic épidémique bien pire que les précédents ► http://mai68.org/spip2/spip.php?article8376

Israël qui veut reconfiner tout le monde…

En Grande Bretagne, la vaccination a commencé le 8 décembre 2020

C’est pourquoi, je vous propose la traduction en anglais, avec l’aide du traducteur gratuit DeepL.com de cette lettre qui pose de bonnes questions et puisque l’inoculation est MONDIALE…

Dear Sir/Madam,

I have received the invitation to receive an mRNA vaccine against SARS-CoV-2 and I thank you for it.

Before making any decision, I would like you to inform me by answering me in writing on the following points which seem fundamental to me:

1- Give me the complete list of ingredients of the vaccines currently in circulation in our country ;

2- Certify that the vaccine you plan to inject me with does not contain MRC5 (cells from aborted fetuses or traces of human DNA), which would go against my religious convictions ;

3- To certify that there is no risk of iatrogenic reactions ;

4- Inform me of all the contraindications and all the potential side effects, whether repairable or irreparable, in the short, medium and long term ;

5- To certify unequivocally and in good faith, in compliance with article 13 of the Oviedo Convention, that this technology does not have the potential to modify human DNA through what is called reverse transcriptase, which explicitly allows the transfer of information from mRNA to DNA ;

6- Certify that this vaccine does not contain HIV inserts ;

7- Certify that the vaccine does not contain a Radio Frequency Identification (Rfid) chip or any form of nano technology ;

8- Certify that all medical parameters for the required tests and studies have been met ;

9- Specify alternative treatments for SARS-CoV-2, detailing the advantages and disadvantages of each treatment, as defined in Article 2 of the Nuremberg Code.

In addition, please provide me with a simple yes or no answer to the following questions :

1. If I get vaccinated, can I stop wearing a mask ?

2. If I get vaccinated, can I stop social distancing ?

3. If I get vaccinated, do I still have to follow curfew ?

4. If my parents, grandparents, and I are all vaccinated, can we hug again ?

5. If I get vaccinated, will I be resistant to Covid and its many variants and for how long ?

6. If I get vaccinated, will I avoid severe forms with hospitalization, as well as death ?

7. If I get vaccinated, will I be contagious to others ?

8. If I experience a serious adverse reaction, long-term effects (as yet unknown) even leading to death, will I (or my family) be compensated ?

In addition to your answers, I intend to obtain contradictory information from the laboratories and official government experts, as well as from independent scientists and testimonies of people who have already been vaccinated: only when I have gathered all this information will I be able to give you my free and informed consent, after having objectively evaluated the benefit/risk balance.

If necessary, I will come back to you, having selected the vaccine that is best for me.

I am in perfect health and have no intention of traveling, which allows me to take a step back and make a thoughtful and responsible decision, always remembering the Hippocratic oath that remains the cornerstone of our medicine : « primum non nocere ».

Please accept, Madam, Sir, the assurance of my highest consideration.

Je rajoute les 5 QUESTIONS À POSER à vos proches, aux membres de votre famille, qui veulent se faire inoculer contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) ► Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf – Source Kit Knightly – 15 février 2021 – URL de l’article Source en anglais ► https://off-guardian.org/2021/02/15/5-questions-to-ask-your-friends-who-plan-to-get-the-covid-vaccine/ – Traduit de l’anglais par Résistance71 le 5 mars 2021

La seule question qui est alors importante est la suivante : au vu de ces données, veux-tu vraiment, as-tu vraiment BESOIN de prendre ce risque ? / The only important question then is : given this data, do you really want, do you really NEED to take this risk ?

Pour moi c’est NON !

Et pour vous ?

JBL1960

Pour cette société-là, dans ce système-là nous ne sommes que des RIENS, INUTILES et NON ESSENTIEL ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/rien.pdf

Mais dans une société des sociétés, tous ces RIENS et RIENNES se transformeront essentiellement en TOUT !