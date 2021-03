Nouvelle version française PDF gratos : Pour tout changer, un appel anarchiste, source CrimethInc, À DIFFUSER SANS PITIÉ

Le collectif anarchiste américain CrimethInc avait publié ce manifeste en 2015 et l’ont récemment réactualisé et republié. Avec leur accord, Résistance71 et pour le cent-cinquantenaire de la Commune de Paris 1871 l’a entièrement traduit en français et m’a demandée d’en faire une nouvelle version PDF que voici ;

Pour tout changer, un appel anarchiste, Le manifeste de CrimethInc réactualisé en 2020, dans une nouvelle version PDF N° 200321 de 24 pages de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/pour-tout-changer-un-appel-anarchiste-19-mars-2021.pdf

Dans l’esprit communard si nous voulons vraiment sortir du marasme systémique actuel dans lequel nous sommes maintenus depuis des siècles, voire des millénaires et qui nous rend « spectateur » d’une énième métamorphose du système qui se veut ultime sous la forme d’une dictature technotronique planétaire !

Nous pouvons arrêter de subir, de consentir et d’obéir, ICI, IMMÉDIATEMENT et d’OÙ NOUS SOMMES et leur petit jeu s’arrête !

DEVENONS ACTEURS DE NOS VIES, écrivons notre futur à l’encre du réel…

JBL1960