TATOUMÉFU ?…

POUR METTRE FIN AU COVIDélire GÉNÉRAL & DÉBRANCHER MACRON, le cyborg, ET SON MONDE !

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES !

Toute dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN, Des-Astres, dans une version PDF N° 253 de 5 pages que je complète et enrichie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/nouvelle-chronique-de-rien-des-astres-18-mars-2021-par-jo.pdf

Cliquer pour accéder à nouvelle-chronique-de-rien-des-astres-18-mars-2021-par-jo.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

ILATOUMÉFU !

Aujourd’hui encore, ce 18 mars 2021, énième preuve que le PROJEEEET de Macron a toujours été notre mise sous contrôle totalitaire, en fumant TOUT l’Hôpital public et le système de Santé, au passage !

VIDÉO d’Un infirmier en colère : “Quand je vois les gosses faire leur test salivaire…” – « Il n’y a rien ! Que dalle ! Si tu veux prendre soin des autres, tu annules absolument toutes les mesures qui sont prises… Retour immédiat à la normale… Honte aux parents ! » – Olivier Demeulenaere du 18/03/21 ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/18/un-infirmier-en-colere-quand-je-vois-les-gosses-faire-leur-test-salivaire/ (Source E&R)

Énième preuve, surtout, qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système !

Aussi, dans l’esprit/spirit/geist de Cheval Fou ;

150 ans de la Commune : Recherche esprit communard désespérément (Résistance 71 ) – Pour le cent-cinquantenaire de la Commune de Paris – 18 mars 1871 – 18 mars 2021 ► https://resistance71.wordpress.com/2021/03/18/150-ans-de-la-commune-recherche-esprit-communard-desesperement-resistance-71/



JE me révolte, donc, NOUS sommes ; 18 mars 1871 – 18 mars 2021 ; l’Esprit communard de la Commune en marche, version PDF N° 13032021 de 54 pages de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/mars-1871-mars-2021-lesprit-communard-de-la-commune-en-marche-par-jbl1960-le-13-mars-2021.pdf

FORMAT TRACT-PDF (1 page) À DIFFUSER SANS PITIÉ : 1871 – 2021 : Esprit communard de la Commune aux Gilets Jaunes et pour une Commune Universelle ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

Tout le reste… C’est comme pisser dans un violon, et pour nous les filles, les gueuses, ça complique encore singulièrement les choses, hein ?

Je vous livre la conclusion de R71, que je pagine au format PDF :

Toutes ces mesures ne font que déterrer pas à pas l’esprit communard enfoui sous un fatras illusoire depuis des lustres. Il ne s’agit donc pas d’une “recherche” de l’esprit communard, omniprésent et inhérent à la société humaine comme seul garde-fou des délires autocrates et despotiques et qui aurait été perdu, mais de son dépoussiérage, de sa remise en condition optimale d’existence pour qu’une fois de plus, il sauve l’humanité de la contre-nature à l’œuvre. Ce que nous vivons est un mal “nécessaire”, celui de nous faire enfin et définitivement comprendre quel est le véritable chemin de notre émancipation et de l’optimisation de la vie sur cette planète. Nous devons embrasser cette apparente contradiction, cet apparent antagonisme pour l’intégrer dans le maelström de l’harmonie organique que doit être notre vie sociale. Il n’y a pas d’antagonisme, il n’y a que complémentarité incomprise, le Yin a besoin du Yang et inversement pour que le Tout puisse exister. L’esprit communard n’est pas antagoniste à l’État, il est son régulateur, l’outil du rétablissement de l’équilibre naturel des choses que l’État a brisé en emplissant un vide créé par le rapport défaillant au pouvoir, né dans la division de la société. L’État ne pourra disparaître qu’avec l’avènement définitif de l’esprit communard, lui-même amenant un changement d’attitude total envers les institutions et nos compagnons tout comme nous opprimés.

Lorsque la société humaine se sera définitivement émancipée de l’État, des institutions, de la marchandise, de l’argent et du salariat, qu’elle aura établi la société des sociétés des associations libres en harmonie les unes avec les autres et avec la nature, celle de la Commune Universelle, alors l’esprit “communard” redeviendra ce qu’il est au fond et le plus simplement du monde : le souffle de la vie sociale, l’esprit de notre société humaine, ce “Geist” tant vanté par Gustav Landauer et qui doit être activé de nouveau pour nous mener à l’émancipation finale. L’État, l’argent, la marchandise ne sont en rien inéluctables, ce sont des constructions sociales, des constructions humaines, qui, comme telles peuvent être parfaitement déconstruites et abandonnées. Il est certain qu’il est bien plus facile de s’en débarrasser quand elles sont au creux de la vague et au bout de leur rouleau. De fait, l’État et les institutions mises en place pour le faire fonctionner sont les verrous empêchant le passage à une relation de pouvoir non coercitive. Pour que la société des sociétés dans sa complémentarité remette en place un pouvoir non coercitif en le rediluant là où il est particulièrement soluble, le corps social, il est impératif de changer notre relation directe au pouvoir et donc de renier et de faire sauter le verrou qui nous ferme la porte de l’harmonie sociale. L’esprit communard est la clef, ou le pied de biche, c’est selon, qui nous le permettra.

R71

Et qui entre en parfaite résonance, avec la toute dernière chronique de RIEN, Des-Astres et mes derniers billets comme preuve que sans se connaitre, sans concertation, notre réflexion tend vers le même objectif, celui de connecter les énergies, les électrons libres, pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres, par-delà l’espace et le temps, dans cet ICI – IMMÉDIATEMENT et d’OÙ NOUS SOMMES…

En VOUS attendant, NOUS on sème…

JBL1960