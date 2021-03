DOCUMENTS PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ POUR STOPPER LA MASCARADE DES MASQUES et DES TESTS À L’ÉCOLE !!!

À RELIER AVEC MON BILLET D’HIER ► L’arbre, Nouvelle Chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN, dans une version PDF gratos de Jo

Une note, envoyée par les inspecteurs académiques aux directeurs d’école, dans le Rhône et dans la Loire, suscite la polémique. Le document laisserait entendre que les professeurs effectueraient eux-mêmes les tests salivaires sur les élèves ► https://www.ladepeche.fr/2021/03/01/tests-salivaires-dans-les-ecoles-une-directive-de-leducation-nationale-suscite-la-colere-des-professeurs-9401376.php

SOURCE RÉINFOCOVID ► Fiche sanitaire France à DIFFUSER sans pitié ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/avenant-fiche-sanitaire-france.pdf

L’enfant « s’adapte » aux masques… Vraiment ? 07/03/21 ► https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/enfant-adapte-aux-masques-vraiment

TRACT-PDF pour STOPPER le MUSELAGE & LA DICTATURE SANITAIRE EN MARCHE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-stop-au-muselage-sanitaire-et-aux-lois-martiales-medicales.pdf

06/03/21 ► Sauvez les enfants des “vaccins” anticovid inutiles et dangereux ► https://nouveau-monde.ca/fr/sauvez-les-enfants-des-vaccins-anticovid-inutiles-et-dangereux/

07/03/21 : De l’apartheid sanitaire à l’épanouissement d’une contre-société ► Le QR Code de l’exclusion ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/07/apartheid-sanitaire-epanouissement-contre-societe/ Ou pas !?!

Page 224/225 du Livre de Klaus Schawb transmis par mail preuve que RIEN n’a été laissé au hasard !

COVID-19 La Grande Réinitialisation de Klaus Schawb et Thierry Malleret date de publication originale le 25 septembre 2020 (PDF)

Ci-dessous les PDFs INDISPENSABLES à s’imprimer ou diffuser pour TOMBER LES MASQUES – ÉTEINDRE LES COUVRES-FEUX TOTALITAIRES – REFUSER L’INOCULATION MORTIFÈRE & LE PASS SANITAIRE !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

Nouvelles preuves documentaires pour refuser la vaccination anti-COVID, par JBL1960, 21 février 2021 – PDF N° 245 de 27 pages► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf

Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

ALERTE INFO ► 15/02/21 ► STATISTIQUES COVID ► PDF N° 243 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf (24 pages, auteur anonyme)► en analyse dans ► PDF DES STATS COVID-19 : du mythe aux statistiques, 9 février 2021 ► À DIFFUSER SANS PITIÉ…

NOUVEAU DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ du CorbettReport du 16 janvier 2021 sur le Sars-CoV-2, COVID, vaccination et BIOSÉCURITÉ ► PDF N° 237 de 16 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf

ALERTE INFO ► DOSSIER PDF N° 130121 de 28 PAGES ► À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Version PDF de la Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRARS-CoV-2 et la pandémie CoV19 associée – À DIFFUSER SANS PITIÉ ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf

Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée (VERSION PDF) ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages

DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

+ DANS MA BIBLIOTHÈQUE PDF

+ DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN qui me transmet cette toute dernière info pour ceux qui veulent tous les 6 mois se faire injecter cette m…anipulation : https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/658-comirnaty-pfizer-biontech – Ainsi vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas !

Nous n’avons plus beaucoup de temps pour nous organiser dans le réel et nous inter-relier énergétiquement VIA l’éther, pour connecter énergies et électrons libres et ainsi donner l’exemple d’associations toutes aussi libres, par-delà l’espace et le temps…

JBL1960