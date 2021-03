L’arbre, Nouvelle Chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN, dans une version PDF gratos de Jo

Pour le bonheur de TOUS, solidaire du bonheur de chacun…

L’arbre de mars 2021, Nouvelle Chronique de RIEN , dans une version originale PDF N° 248 de 49 pages , complétée et enrichie par Jo , RIENne de ♥

Car, si on les laisse faire sans rien dire, demain ce sera encore bien pire !

Aussi, voir mon dernier billet, dans lequel RIEN est en filigrane ► COCORONACIRCUS2021 = Des petits et gros mensonges ET les statistiques !

Pour mettre bas les masques et cesser de se faire inoculer ;

Les infos du jour dans les blogs et sites de réinformation ; les infos que vous n’aurez jamais à la téloche à la radio et dans les Merdias Mainstream et/ou ceux de la dissidence contrôlée, trop occupés à vous maintenir le masque sur le nez et la plume dans le…

Cinq questions à poser à ceux qui veulent se faire vacciner contre le SRAS-CoV-2 / COVID-19 ► https://resistance71.wordpress.com/2021/03/05/cinq-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-vacciner-contre-le-sras-cov-2-covid-19/

En manque de “cas”, le gouvernement lance une nouvelle campagne de dépistage massif : « Surprise du chef ! » dit BFMTV. Dépistage dans les écoles également. Il faut entretenir la peur et le mythe de la pandémie. On a besoin de faux malades, c’est une urgence politique… Vite ! OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/06/en-manque-de-cas-le-gouvernement-lance-une-nouvelle-campagne-de-depistage-massif/



Un passeport vert pour un État mondial numérisé – Le Blog de Liliane Held-Khawam, 5 mars 2021 ► https://lilianeheldkhawam.com/2021/03/05/un-passeport-vert-pour-un-etat-mondial-numerise/ VIA Les moutons Enragés ;

Covid : quand l’ANSM danse le bambalaba avec Lilly ► https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/03/04/covid-quand-lansm-danse-le-bambalaba-avec-lilly/

« Les gens ne s’imaginent pas dans quelle société autoritaire et discriminatoire on va aller » – Tribune du 6 mars 2021 pour Profession Gendarme ► http://www.profession-gendarme.com/les-gens-ne-simaginent-pas-dans-quelle-societe-autoritaire-et-discriminatoire-on-va-aller/

POUR FAIRE FOIRER LE PROJEEEET TOTALITAIRE : Communiqué du Dr. Pascal Sacré et dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN (PDF) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/02/27/pour-faire-foirer-le-projeeeet-totalitaire-communique-du-dr-pascal-sacre-et-derniere-chronique-du-presque-dr-tche-rien-pdf/

Nous n’avons plus beaucoup de temps pour nous organiser dans le réel et nous inter-relier énergétiquement VIA l’éther, pour connecter énergies et électrons libres et ainsi donner l’exemple d’associations toutes aussi libres, par-delà l’espace et le temps…

