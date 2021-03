COCORONACIRCUS2021 = Des petits et gros mensonges ET les statistiques !

BULLETIN D’INFORMATION & DE DÉCRYPTAGE COVID-19 de l’AP-HM du Jeudi 4 mars 2021

BULLETIN D’INFORMATION HEBDOMADAIRE du Réseau Sentinelles pour la semaine 8 du 22 au 28/02/21 de 4 pages ► https://www.sentiweb.fr/5218.pdf

Cliquer pour accéder à 5218.pdf

Taux d’incidence en médecine générale pour IRA = 92/100 000 habitants…

La semaine dernière 2021 s08, le taux d’incidence des cas d’IRA dus au SARS-CoV-2 (COVID-19) vus en consultation de médecine générale a été estimé à 10 cas pour 100 000 habitants (IC95% [2 ; 17]), ce qui représente 6 327 [1 499 ; 11 155]nouveaux cas de COVID-19 ayant consulté un médecin généraliste. Ce taux est en légère augmentation par rapport a ceux des dernières semaines, même si la tendance est plutôt stable depuis mi-novembre (2020 s47)

10/100 000 habitants !

NON AU RECONFINEMENT GÉNÉRAL OU LOCAL – STOP AU COUVRE-FEU TOTALITAIRE – REFUSONS L’INOCULATION de PATHOGÈNES SYNTHÉTIQUES EXPÉRIMENTAUX & LE PASS SANITAIRE !

Pour une grippe, jusqu’à preuve du contraire, dont la létalité mondiale n’est que de 0.05% et alors qu’en France, le nombre de lits de réa est de 5000 à l’Hôpital Public pour 67 millions d’habitants !

NON à l’Ignoble chantage : la piqûre ou le reconfinement ! Plus vous obéirez, plus vous vous soumettrez, et plus l’oligarchie mondialiste avancera dans son projet de dictature pseudo-sanitaire. Faut-il rappeler que Macron s’était engagé à ne pas rendre la vaccination obligatoire ?

Il annonce désormais qu’il songe à l’imposer par la force aux personnels de santé… en attendant de passer à toute la population ! OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/05/ignoble-chantage-la-piqure-ou-le-reconfinement/

Ben oui mais c’était ça, le PROJEEEEEEET ! Rien d’autre !

Tours de passe-passe !

Plutôt qu’un PASSeport VACCINAL ► le PASS SANITAIRE !

1 ► https://francais.rt.com/france/84218-vers-creation-pass-sanitaire-rouvrir-restaurants-lieux-culturels

2 ► https://www.francesoir.fr/politique-france/covid-19-quest-ce-que-le-pass-sanitaire-souhaite-par-emmanuel-macron

3 ► https://www.france24.com/fr/europe/20210301-union-europ%C3%A9enne-un-projet-de-l%C3%A9gislation-sur-un-passeport-vaccinal-propos%C3%A9-en-mars

Et là où le SANIPASS = L’Humanité trépasse !

Et donc ► La Commission européenne a annoncé qu’elle allait présenter, le 17 mars, son projet de passeport vaccinal pour les ressortissants des pays membres ► https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-passeport-vaccinal-evoque-par-la-commission-europeenne-est-il-juridiquement-possible_4317149.html

Car ; lors du Conseil de défense, Emmanuel Macron a demandé à ce que tous les soignants des hôpitaux et Ehpad soient vaccinés. Une piste d’obligation vaccinale est à l’étude, selon les informations des Échos ► https://fr.sputniknews.com/sante/202103041045306071-macron-songerait-a-rendre-obligatoire-la-vaccination-du-personnel-hospitalier/

Et cela, bien que les vaccins contre le Covid soient censés être entièrement facultatifs –comme l’a affirmé Emmanuel Macron lors de son allocution du 24 novembre dernier–, sera-t-il possible pour les personnes non vaccinées de vivre normalement dans un monde qui mettrait en place le passeport vaccinal ? ► https://fr.sputniknews.com/france/202103051045305240-vers-un-passeport-vaccinal-en-france-cela-souleve-beaucoup-de-questions-ethiques/

Depuis plus d’un an on vous prévient que l’objectif des psychopathes aux manettes est l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Tant il était clair que l’étape suivante était notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ET le contrôle VIA le PASS SANITAIRE des survivants à l’inoculation !

Si vous ne me croyez pas, quelques liens supplémentaires, pour preuves. Mais rien ne vous interdit de faire vos propres recherches !

Mon tout dernier PDF sur le sujet à partir de cas concrets et réels ► Nouvelles preuves documentaires pour refuser la vaccination anti-COVID, par JBL1960, 21 février 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf

Luttez contre une propagande insidieuse véhiculée par un quotidien pour enfants en toute illégalité – Par les Drs. Gérard et Nicole Delépine ► https://nouveau-monde.ca/fr/sauvez-les-enfants-des-vaccins-anticovid-inutiles-et-dangereux/

ALERTE INFO DU 05/03/21 ► France : Ehpad : les résidents « pourront sortir s’ils sont vaccinés », annonce Véran ► https://www.francesoir.fr/actualites-france/ehpad-les-residents-pourront-sortir-sils-sont-vaccines-annonce-veran

Allemagne : vague de décès dans une maison de repos après la vaccination anti-Covid des résidents ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/05/allemagne-vague-deces-maison-repos-apres-vaccination-anti-covid-residents/

La Vie Hospitalière ► https://autonomes.blogspot.com/

BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

C’est à vous de voir si vous voulez vous soumettre aux délires transhumanistes et eugénistes des psychopathes aux manettes

OU

VIVRE & MOURIR en homme et femme LIBRE et à l’air libre !

JBL1960

Petits rabiots offerts par le Presque Dr. T’Ché-RIEN

2 x PLUTÔT QU’1…

Jojo les bas bleus & Rienne de ♥