« L’homme sort de la vie pour entrer dans la mort », Incarnation L du Tao Te King de Lao Tseu, version PDF en français

Tao Te King : Le livre de la Voie et de la Vertu de Lao-Tseu par Stanislas Julien, 1842 – Nouvelle version PDF N° 210 DE 101 pages

Incarnation L page 65 du Livre Premier ;

L’homme sort de la vie pour entrer dans la mort.

Il y a treize causes de vie et treize causes de mort.

À peine est-il né que ces treize causes de mort l’entraînent rapidement au trépas.

Quelle en est la raison ?

C’est qu’il veut vivre avec trop d’intensité.

Or j’ai appris que celui qui sait gouverner sa vie ne craint sur sa route ni le rhinocéros, ni le tigre.

S’il entre dans une armée, il n’a besoin ni de cuirasse, ni d’armes.

Le rhinocéros ne saurait où le frapper de sa corne, le tigre où le déchirer de ses ongles, le soldat où le percer de son glaive.

Quelle en est la cause ? Il est à l’abri de la mort !

À TOUSTES ! Tôt ou tard, il faudra s’en aller…

Et alors que j’apprends aujourd’hui le nouveau suicide d’une ado de 15 ans qui a laissée une lettre expliquant qu’elle n’y arrivait plus avec les protocoles sanitaires qui changent tous les deux jours et les profs qui n’arrêtent pas de leur hurler dessus dès qu’ils baissent le masque pour respirer un peu ou pour boire un peu d’eau, « je ne te lâcherai pas, nous on se met en danger pour vous faire cours vous pouvez bien supporter le masque » lui a dit son prof principal !…

C’est bien parce que l’Éducation Nationale négocie le poids des chaines que l’on comprend les véritables agissements de nos dirigeants. Ceux-ci savent bien que :

• il n’y a jamais eu de pandémie

• les masques ne servent pas à se protéger mais à soumettre et régimenter

• le confinement, le couvre-feu ne sont pas mis en place pour des raisons sanitaires. (Source Olivier Demeulenaere du 25/02/21)

Et parce qu’il n’y a Pas de « réforme » systémique possible, dire Non !… et agir en conséquence : Pour que finalement le plus grand nombre comprenne qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir.

Nous devons nous rassembler au delà des guerres de clochers qui ne sont que divisions sociale induites et comprendre que notre émancipation totale et définitive passe par l’entraide, la coopération, les associations libres volontairement confédérées, qui mettront en place la Commune Universelle planétaire de notre humanité enfin réalisée dans sa complémentarité organique et fonctionnelle.

Le seul mot d’ordre qui tienne la route pour cet objectif est :

À bas l’État ! À bas la marchandise ! À bas l’argent ! À bas le salariat !

Devenons enfin ce que nous sommes en devenant politiquement adulte et en cessant de geindre et de passer notre temps à déléguer notre capacité décisionnaire, c’est à dire notre pouvoir, le seul qui compte vraiment pour œuvrer et réaliser l’intérêt commun non seulement de notre espèce, mais de toute la planète dans une vaste harmonie symbiotique organique.

Depuis des siècles, l’oligarchie nous a mis un voile d’illusion devant les yeux. Nous avançons dans une réalité artificielle, bien réelle certes au quotidien, mais qui n’a aucune raison d’être. Il suffit de dire NON !

Arrêtons de consentir, retrouvons l’esprit communard, il n’est pas si profondément enfoui, pour certain(e)s il est juste là… à fleur de peau.

L’heure vient… ► Résistance 71



Trop tard pour cette ado, probablement trop tard, également pour cet autre enfant, asthmatique, qu’on oblige à porter son masque dans son jardin, pour aller jouer avec ses copains et copines…

Nombreux depuis le début, chacun dans notre style, nous dénonçons l’objectif initial qui a toujours été un contrôle stricte de la population par ceux qui sont derrière sa réduction programmée et aujourd’hui par la vaccination à ARNm, qui a toujours été ;

Masque obligatoire partout PARTOUSTES ►vaccin obligatoire ►passeport vaccinal ►puçage électronique ► FIN DE PARTIE pour l’Humanité…

LÀ OÙ LE COVIPASS ► L’HUMANITÉ TRÉPASSE !

On ne peut pas être plus clair, et en voici, encore, une toute dernière preuve, s’il en était encore besoin : Le Grand Manipulateur évoque la création d’un “pass sanitaire” : Noyer le poisson du contrôle militarisé sous de fausses promesses liées à des considérations “techniques”, comme le fait que tout le monde n’a pas encore reçu son injection ou qu’il faut une harmonisation européenne… Macron est le spécialiste de ce genre d’exercice. En réalité il applique la feuille de route mondialiste, comme les autres soi-disant “chefs d’État”. OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/02/26/le-grand-manipulateur-evoque-la-creation-dun-pass-sanitaire/

Qui acceptera le PASS SANITAIRE ► Perdra toute son humanité…

La seule vraie question qui vaille, aujourd’hui, est ;

Trouvez-vous normal qu’il n’y ait que 5000 lits de réanimation en France pour 67 millions de personnes ?

Avec Macron, on finira toustes au zonzon !

Aussi, pour mettre un terme à la DICTATURE SANITAIRE IMMÉDIATEMENT !

Il y a les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques

Et pour refuser la dictature sanitaire, les couvres-feux totalitaires, les confinements sans fin mortifères, l'inoculation pour le PASS SANITAIRE

Je vous recommande, en lectures complémentaires et pour vous faire votre propre opinion ;

Le dernier bulletin du Réseau Sentinelles de la Semaine 7 du 15 au 21 février 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5211.pdf ;

TRIBUNE de Xavier Bazin pour France Soir du 25/02/21 : Depuis quelques semaines, les grands médias annoncent monts et merveilles avec la vaccination en Israël ► https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccin-en-israel-des-chiffres-troublants ;

Comment les « vaccins » Covid-19 pourraient détruire la vie de millions de personnes – En avril 2020, j’ai interviewé Judy Mikovits, médecin, sur le rôle potentiel que joue dans le Covid-19 les gamma-rétrovirus humains. Judy Mikovits est biologiste moléculaire[1] et chercheuse, et a été la directrice de recherche fondatrice du Whittemore Peterson Institute au Nevada. Source SOTT.NET du 24/02/21

Le conarvirus transmet une maladie incurable : la connerie – Jacques Henry – 25 février 2021 ► https://jacqueshenry.wordpress.com/2021/02/25/le-conarvirus-transmet-une-maladie-incurable-la-connerie/

Conclusion : Des études récentes relatées par le Docteur Chris Shaw, neuropathologiste américain, ont montré que l’ARN messager utilisé dans les vaccins anti-conarvirus se retrouvait dans tout l’organisme (en utilisant des modèles animaux) y compris dans le cerveau et, contrairement à ce qu’affirment les fabricants, cet ARN peut provoquer des réactions inflammatoires dont les conséquences à long terme sont totalement inconnues à ce jour. Les décideurs politiques, dont la plupart sont incapables de lire une publication scientifique en anglais, ont donc les yeux fermés et les oreilles bouchées, ils sont incapables d’écouter et de comprendre ce que raconte le plus grand épidémiologiste du monde, le Docteur Ioannidis de l’Université de Stanford. Cet immense spécialiste conteste la validité de toutes les décisions prises par les politiciens dans les pays occidentaux, qu’il s’agisse des confinements, des couvre-feux, ports de masque si on n’est pas soi-même malade et autres gestes barrière. Difficile à avaler pour un idiot infecté par le conarvirus ! Voilà où en sont les pays occidentaux, des dirigeants le doigt sur la couture du pantalon devant le lobby international de la pharmacie, incapables de réfléchir, et une population qui risque de voir sa santé se dégrader en raison des vaccins qui lui sont imposés pour le plus grand bonheur de ce lobby de la pharmacie. Drôle de monde … [VIDÉO YT VOSTFR]

IN VIVO = COVID19 – AP-HM du Jeudi 25 février 2021 + dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN ;

Et ça reconfine dès lundi, si vous les laissez faire !

Après le BabyBoom = Le PapyCrash !

