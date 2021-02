HALTE AU MASSACRE DES POPULATIONS PAR INOCULATION DE PATHOGÈNES SYNTHÉTIQUES EXPÉRIMENTAUX !

NON ! Les pseudos vaccins vs le COVID ne sont pas des vaccins !

En France, nous avons donné toutes les preuves que Macron et son Monde ont été chargés par ceux qui sont derrière la réduction programmée de la population, d’utiliser la crise sanitaire courante au coronavirus, comme d’un outil de notre domestication et de notre domination par la vaccination à nanotech (Preuve dans le journal de fRance2, ICI) pour pucer l’Humanité, et ainsi prendre le contrôle total de la population, zombifiée, restante !

Données INSEE annuelles ;



NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS TOUTES CAUSES CONFONDUES

2020 : 658 000 † soit 1803 † / Jour

2019 : 613 000 † soit 1679 † / Jour

2018 : 609 648 † soit 1670 † / Jour

2017 : 606 274 † soit 1661 † / Jour

2016 : 593 865 † soit 1627 † / Jour

RAPPEL sur 600 000 résidents EHPAD chaque année il décède environ 150 000 personnes soit 12500 / Mois soit 415 / Jour

Par contre, ce qui est nouveau ce sont les conditions indignes dans lesquelles ces personnes sont mortes ; sans soins précoces en cas de COVID et par RIVOTRIL si COVID !

Et donc, NOUS Y SOMMES !

Toutes dernières preuves au format PDF, dans ► DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ pour REFUSER la VACCINATION GÉNIQUE EXPÉRIMENTALE (ARNm) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/dossier-pdf-a-diffuser-sans-pitie-pour-refuser-les-vaccins-geniques-experimentaux-par-jbl1960-fev-2021.pdf

En complément, la toute dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN, que je complète et enrichie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/chronique-de-rien-mec-do-complete-et-enrichi-par-jbl1960.pdf (4 pages)

11 février 2021 ► Le Défi de la Vérité du Pr. Christian Perronne au micro de Richard Boutry pour France Soir VIDÉO + La Minute de Ricardo du jour : La Théorie du Choc !

L’Édito de RÉINFO COVID ► Nous avons besoin les uns des autres…

Pour arrêter la hausse continue des suicides des moins de 15 ans ► https://lemediaen442.fr/le-taux-de-suicide-chez-les-jeunes-augmente-les-services-de-pedopsychiatrie-arrivent-a-saturation/

METTONS FIN à la MASCARADE – au COUVRE-FEU TOTALITAIRE – au CONFINEMENT SANS FIN ► https://www.lepoint.fr/sante/couvre-feu-ou-confinement-lequel-est-le-moins-mauvais-pour-le-moral-11-02-2021-2413565_40.php

EXCELLENTE & COURTE VIDÉO : 2020 Année de la moisson des morts par DÉCODER L’ÉCO

L’utilisation du terme « vaccin » est inadmissible […] car il s’agit en fait d’un argument massue qui vise à pouvoir en parler comme s’il en était un […] Moderna a été créée en tant que société de chimiothérapie pour le cancer, et non en tant que fabricant de vaccins contre le Sras […] si nous disions que nous allons administrer aux gens une chimiothérapie prophylactique pour un cancer qu’ils n’ont pas, on vous rirait au nez, car c’est une idée stupide. C’est exactement la même chose ! Il s’agit d’un dispositif mécanique, sous la forme d’un très petit concentré de technologie, qui est inséré dans le système humain pour stimuler la cellule [cible] afin qu’elle produise elle-même des agents pathogènes ► https://fr.sott.net/article/36487-Le-dispositif-a-ARNm-anti-Covid-n-est-PAS-un-vaccin-ni-meme-un-medicament-un-traitement-ou-une-therapie-Alors-c-est-quoi

Dolores Cahill — Les dangers mortels de la technologie à ARNm utilisée dans les concoctions dites « vaccinales » ► https://fr.sott.net/article/36515-Dolores-Cahill-Les-dangers-mortels-de-la-technologie-a-ARNm-utilisee-dans-les-concoctions-dites-vaccinales

JBL1960