FAUT PANIQUER LES POULES ! KIZONDI…

Riez pas ! C’est nous les poules !…

Enfin presque…

Dans tous les cas, pour stopper le bouzin ; Je vous propose, ci-dessous, la toute nouvelle et dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► Chronique de RIEN, BOUSSOLE, Faut paniquer les poules, complétée et enrichie par JBL1960 – Version PDF de 7 pages ; Que vous pouvez mettre en lien avec ma publication d’hier ► AU FIL DE GEORGE… Recueil d’aphorismes de George Carlin en version PDF gratos à diffuser sans pitié ;

Cliquer pour accéder à chronique-de-rien-boussole-faut-paniquer-les-poules-completee-et-enrichie-par-jbl1960.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR T’CHÉ-RIEN & dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Et si je complète et enrichie, cette chronique, et par là-même, donne mon avis, en filigrane, c’est bien parce que nos petits points de désaccord ne sont nullement indépassables et donneront lieu, au contraire à des échanges, comme avec Résistance 71 : État des lieux avant chambardement… Et sans se connaitre, qui nous permettront, d’affuter notre propre réflexion pour la rendre tranchante comme une lame car notre objectif, commun, est et demeurera toujours la (r)évolution sociale émancipatrice hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat.

Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’étant que propaganda : l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, le sociétal, institutionnels et institutionnalisés à dessein.

Comme je pense que nous devons (nous) transcender et aller au-delà des querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun.

Si pour beaucoup c’est mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra évidente à un moment donné.

Mais ne sera-t-il pas déjà trop tard ?

Alors ? Prêts pour la Grande Réinitialisation des cyborgs OU la Révolte des Nations ? Sans arme d’attaques mais d’auto-défense, selon le principe qui m’est cher du sans haine et sans violence ?

Car, nous le voyons bien que Macron & son Monde ont été chargés de mettre En Marche l’Agenda oligarchique de dépopulation, initié par Sarkozy, 1ère taupe Zunienne, pour nous faire monter marche par marche l’escalier de la Grande Réinitialisation jusqu’au N.O.M. !

Or, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel d’abord et collectif ensuite est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf

Car l’utopie, aujourd’hui, n’est-il pas de croire encore en l’État (Macron : l’État c’est moi !) et en le capitalisme ?

Je rejoins la conclusion de Résistance71, comme souvent, que je vous donne ici et que je complète également et en forme de conclusion de ce petit billet à au moins 4 mains mais à l’unisson de nos cœurs de ce samedi 30 janvier : Arrêtons de nous laisser diviser sur des zones de fractures artificielles, fabriquées et amplifiées, arrêtons de nous soumettre aux vastes opérations de psychologie de masse auxquelles se livre l’oligarchie au nom de la métamorphose en cours de leur paradigme mortifère ! Comprenons une fois pour toute qu’il suffit de dire NON ! Suffisamment haut et fort et de le faire suivre d’une action directe coordonnée et volontaire, donc créatrice.

Boycott, Union et Solidarité ! Debout les Damnés de la Terre ! Parce que comme le disait si bien le grand historien Howard Zinn : “On ne peut pas être neutre dans un train en marche…” et ce train en marche, c’est à nous de lui faire prendre l’autre voie au prochain aiguillage.

À bas l’État ! À bas la marchandise ! À bas l’argent ! À bas le salariat !

Vive la commune Universelle de notre humanité réalisée !

Dans l’esprit de Cheval Fou

Hoka Hey !

Hoka Hey, donc ! JBL1960 et RIENNE de ♥…