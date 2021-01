TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ POUR STOPPER LA DICTATURE SANITAIRE par COUVRE-FEU TOTALITAIRE !

APPEL À LA RÉVOLTE DES CASSEROLES DÈS CE SAMEDI 16 JANVIER 2021 À 18 HEURES !

Pour ne pas finir comme Kermitt !

CONCERT DE CASSEROLES ► SANS ARMES, NI HAINE, NI VIOLENCE retrouvons-nous dehors avec des casseroles et ORGANISONS-NOUS pour DIRE NON à l’inoculation à ARNm OBLIGATOIRE En Marche !

TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/tract-pdf-revolte-des-casseroles-16-01-2021-18-heures-.pdf

POUR DIRE STOP AUX COUVRE-FEUX TOTALITAIRES & À LA DICTATURE SANITAIRE !

Cliquer pour accéder à tract-pdf-revolte-des-casseroles-16-01-2021-18-heures-.pdf

Et ce tout dernier formulaire à diffuser sans pitié également aux parents d’enfants scolarisés et MALTRAITÉS par Macron et son monde, preuve que nous les RIENS ENSEMBLE pouvons TOUT ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/avenant-fiche-sanitaire-france.pdf

La résistance s’organise… À suivre ; JBL1960