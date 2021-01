FRANCE ► NON AUX CONFINEMENTS SANS FIN, NON AUX VACCINS ARNm…

…Bas les masques ! Non aux gestes barrières ! STOP à la distanciation sociale !

Oui, la France peut être la PREMIÈRE à dire NON/STOP aux confinements sans fin et NON/STOP à la vaccination OBLIGATOIRE à ARNm !

Rappel pour faire FOIRER leur PLANdémie PLANétaire PLANifiée ;

L’Angleterre par la voix de la marionnette BoJo s’est rerereconfinée/Lock Down STRICTEMENT dès le lundi 4 janvier au soir, malgré qu’on y vaccine à tour de bras ► ICI ou LÀ et pour cause de mutation du virus à couronne = coronavirus, rendant du coup les vaccins… totalement inopérants !

Pas grave, l’Allemagne qui elle aussi vaccine à tire-larigot prépare les esprits à faire de même… On oublie souvent que dans anglo-saxon… ben y’a Saxon !

Quand notre Zident-Virus, qui serait la risée du monde parce qu’il n’arrive pas à toustes nous inoculer, nous rerereconfinerait bien lui jusqu’en 2022, au moins… ICI !

Quand je vous prévenais que les Natifs étaient, eux, confinés depuis 528 ans ! Cela aurait dû vous mettre la puce à l’oreille, non ?… Si !

Non, la France n’est pas la Chine !

L’Angleterre non plus ! Quoique…

AUX ORIGINES DU CONFINEMENT / VERROUILLAGE / LOCK DOWN

Le professeur Neil Ferguson, un épidémiologiste qui a joué un rôle clé pour convaincre le gouvernement britannique d’adopter des mesures d’enfermement, a révélé que les mesures d’enfermement du pays étaient destinées à imiter celles appliquées par le Parti communiste chinois – modelées pour dépouiller les libertés civiles et exercer un contrôle autoritaire sur les citoyens.

Dans une récente interview accordée au Times, Ferguson a révélé que les mesures d’enfermement qu’il a défendues dans le cadre du conseil du Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) britannique, s’inspirent de celles mises en œuvre par le Parti communiste chinois. Surnommé « Professeur Lockdown » par beaucoup pour sa contribution à influencer le gouvernement britannique à adopter des mesures de verrouillage strictes, Ferguson a finalement quitté le conseil du SAGE après avoir violé ses propres protocoles de verrouillage.

Dans l’interview du 25 décembre, il a noté que « les fermetures ont un coût énorme », en particulier en ce qui concerne la restriction des libertés civiles. Il note cependant qu’une fois que le Parti communiste chinois a mis en place son verrouillage répressif, « la perception des personnes de ce qui est possible en termes de contrôle a changé » : Je pense que la perception des gens de ce qui est possible en termes de contrôle a changé de manière assez spectaculaire entre janvier et mars. […] Si la Chine ne l’avait pas fait, l’année aurait été très différente.

Alors que Ferguson était « sceptique au début » sur le fait que la Chine avait « aplati la courbe », ajoutant qu’il « pensait que c’était une dissimulation massive de la part des Chinois », il révèle que les données du Parti communiste chinois étaient ce qui l’a convaincu que les verrouillages étaient une « politique efficace ».

Des documents ayant fait l’objet d’une fuite révèlent, et même les médias de l’establishment admettent maintenant, que les données émanant du Parti communiste chinois au début de la pandémie – l’élan derrière Ferguson qui prône le verrouillage des lieux – étaient erronées.

Il insiste à nouveau dans l’interview sur le fait que les mesures d’enfermement britanniques ont été conçues pour imiter celles mises en œuvre par un « État communiste à parti unique », en particulier le Parti communiste chinois : C’est un État communiste à parti unique, avons-nous dit. Nous pensions que nous ne pourrions pas faire de même en Europe. Et puis l’Italie l’a fait. Et nous avons réalisé que nous pouvions le faire.

NON AUX RECONFINEMENTS SANS FIN…

« Le coronavirus est venu et il repartira. Mais le gouvernement n’oubliera jamais à quel point il lui a été facile de prendre le contrôle de votre vie. De contrôler chaque événement sportif, chaque salle de classe, chaque table de restaurant et chaque banc d’église. Et ce, même si vous êtes autorisé à sortir de chez vous » ► Source Twitter VIA Olivier Demeulenaere : Ils ont pris le contrôle de votre vie !

Nous sommes de plus en plus nombreux à penser et à analyser que : la France a été choisie par l’oligarchie pour être le cœur de la mise en place de la grille de contrôle technotronique du Nouvel Ordre Mondial oligarchique et la raison en est assez simple : si le système arrive à mettre au pas et à briser la volonté des Gaulois réfractaires qui ont récemment donné le mouvement des Gilets Jaunes, mouvement qui couve toujours sous la cendre et ne demande qu’à repartir de plus belle et mettre à bas la merdasse systémique qui nous dirige, alors ce sera beaucoup plus facile de faire passer la pilule et à l’imposer aux autres contrées occidentales. L’oligarchie veut faire un exemple et la France est son champ de bataille. Toute la clique politique macronesque clownesque a été mise en place à cet effet [NdJBL : en manipulant l’élection présidentielle avec valeur de test] Les Gilets Jaunes leur ont donné des sueurs froides pendant un moment, mais Bébert Corona a mis un frein à tout ça, pour l’heure…

Il est important pour nous de comprendre que tout cela est mis en scène, nous vivons dans un grand théâtre permanent animé par la société marchande et sa dictature nécessaire à sa perpétuelle reproduction sous une anesthésie générale de la conscience politique individuelle et surtout collective ► Pages 168 & 169 du PDF de L’essentiel de Résistance71 de 2010 à janvier 2021 ;

De ce fait, nous pouvons être les PREMIERS à faire FOIRER leur STRATÉGIE/TERREUR VACCINALE en REFUSANT en masse leurs vaccins à ARNm et c’est FIN de PARTIE pour l’OLIGARCHIE car tout le monde a bien compris maintenant que l’unique objectif est d’inoculer TOUTE la POPULATION française ; Vaccination contre le Covid-19 : l’exécutif engagé dans une nouvelle course contre la montre – Contraint d’accélérer sa stratégie vaccinale, le gouvernement affronte une nouvelle période d’incertitude sur le plan sanitaire ► https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-l-executif-engage-dans-une-nouvelle-course-contre-la-montre-20210105 – Car dans le même temps : Le Conseil d’État rejette les recours en référé contre l’élargissement du fichage par décrets. Source RT France du 5 janvier 2021.

Vous voyez que la balle est dans notre camp ! Nous avons là une occasion unique de nous mutualiser de nous organiser et donc de faire FOIRER le PROJEEEEEEET de Macron, le cyborg, et son monde…

Et ça commence maintenant en enlevant le masque/muselière qui ne sert à rien, puisqu’on nous menace de nous reconfiner sans fin.

Refusons les gestes barrières, la distanciation sociale et le verrouillage de nos cœurs par des confinements sans fin qui ne servent à rien non plus, sinon à nous diviser pour mieux nous dominer !

Dès juin 2016 suite au vote pour le BREXIT en Angleterre et fin 2019 en France il était devenu évident que si on laissait faire Macron et son orchestre alors ce serait la fusion, déjà en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’Occident à l’heure qu’il était, même si le peuple chinois semblait se réveiller et se mettre en marche…

Car ce qui complique les choses depuis le début, c’est que dans le même temps, les marionnettistes de l’Empire, glissent d’une réalité à une autre… Selon la métaphore du Bernard l’Hermite, car le cœur de l’empire s’apprête à se transférer dans une plus grande « coquille » ; celle offerte par l’embryon de l’empire chinois latent.

La réalité, que bon nombre refuse toujours aujourd’hui par dissonance cognitive, est la suivante : les banquiers, les grandes familles de la finance ont toujours financé les régimes dictatoriaux et les dictateurs, des monarques européens au XVIIIe siècle aux pires dictateurs du XXe siècle (Lénine, Trotski, Staline, Mussolini, Hitler, Mao, Pinochet, Videla, Pol Pot, monarchies rétrogrades du Golfe, en passant par l’entité sioniste, nos pseudo-démocraties libérales, dictatures douces, se durcissant à volonté pour faire place au totalitarisme monopoliste étatico-industrio-financier, le véritable fascisme répondant à la définition même émise par Mussolini.



La Chine ne fait que suivre le cursus que lui a imposé la City de Londres depuis les deux guerres de l’opium du XIXe siècle, qui l’ont dévastée. Elle a été érigée en modèle pour l’infrastructure de contrôle des populations à étendre à l’humanité. L’ingénierie sociale élitiste et eugéniste est une fois encore à l’œuvre derrière le “modèle” chinois.

Cela ne veut bien évidemment pas dire que l’ensemble du peuple chinois est derrière ce projet comme l’ensemble du peuple américain n’est pas derrière le projet du Nouvel Ordre Mondial hégémonique ; mais l’ensemble de ces populations est suffisamment distrait, suffisamment endoctriné, pour ne pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe et de ne réagir que par “patriotisme” pavlovien..

Espérons pour l’humanité que le peuple chinois, finisse par s’éveiller… Dans le bon sens…

Mais nous n’avons plus le temps d’attendre que le peuple chinois se réveille, quand Neil Ferguson et sa clique qui murmurent aux oreilles de nos dirigeants politiques proposent de nous retenir, sur ce modèle chinois, prisonniers/prisonnières jusqu’à la fin des temps, enfin jusqu’à que ce qu’on soit TOUSTES vacciné-e-s… Et encore : museler, et à un mètre les uns des autres…

Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf



C’est le moment pour nous, le peuple de France et de Navarre de NOUS lever, et de montrer la Voie de la Sagesse et de la Vertu à nos voisins qui parait-il, se foutent de notre goule parce qu’on est réfractaires à se faire vacciner avec des vaccins dont on ne sait RIEN sauf qu’ils n’ont jamais encore été utilisés sur l’Homme !

“Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens attentionnés et impliqués puisse changer le monde ; en fait, c’est la seule chose qui ne l’ait jamais fait…”

~ Margaret Mead ~

Essayons-donc, qu’est-ce qu’on risque, sinon de réussir ?…

JBL1960