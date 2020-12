À DIFFUSER SANS PITIÉ ► DOSSIER SPÉCIAL PDF sur la FRAUDE aux TESTS RT PCR justifiant la DICTATURE SANITAIRE…

…Les confinements sans fin et la Terreur Vaccinale !

DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages

J’ai réalisé ce PDF à la demande de R71 hier et vue l’urgence en forme d’ALERTE INFOS CRUCIALES À DIFFUSER SANS PITIÉ en direction du plus grand nombre car il devient très clair maintenant que Macron et son monde entretiennent un climat de psychose à la coronavirose (et nous avons donné de nombreuses preuves créant un doute raisonnable sur les origines de la PLANdémie PLANétaire totalement PLANifiée !) et ce dans un seul et unique objectif = la mise en place, à la schlague de la grille de contrôle technotronique planétaire, comme l’explique, fort bien par ailleurs le physicien Philippe Guillemant, et en même temps du contrôle eugéniste de la population mondiale par l’oligarchie en charge de faire perdurer le système étatico-capitaliste en phase de mutation vers son objectif final transhumaniste grâce aux nouveaux vaccins à ARNm !

Vaccination NON OBLIGATOIRE mais sans la preuve de celle-ci vous ne serez pas autorisé-e-s à (sur)VIVRE !

Comme toustes nous pouvions le comprendre depuis près de 15 ans, soit depuis l’avènement de Nicolas Sarkozy, 1ère taupe zunienne, en 2007 placé dans le fauteuil élyséen pour initier l’Agenda oligarchique de dépopulation ; L’heure du choix est arrivée !

Suivre les cyborgs ► accepter la piquouze et c’est fin de partie pour l’Humanité ?

Résister en nombre invincible et créer une société des sociétés à l’Humanité enfin réalisée ?

Résister c’est Créer… Créer c’est Résister !

Résister c’est la Vie ► La soumission, la résignation c’est la mort…

