PHASE 2 DU DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT ► STOPPONS LA TERREUR VACCINALE !

REPRENONS LES COMMANDES IMMÉDIATEMENT !

Malgré le vaccin, oui on va garder le masque, oui on va garder les gestes barrières déclare Olivier Véran ! NON ► BAS LES MASQUES & NON À CE VACCIN !

Depuis 5 ans, et tout particulièrement dès qu’on a compris que ce serait Macron, et encore plus avec l’émergence puis la répression des Gilets Jaunes et enfin en janvier 2020 avec la mise en œuvre de la PLANdémie PLANétaire, ici ou là, on vous prévient que ce n’était que des amuses-bouches, une mise en jambes, car la mission, le PROJEEEEET a toujours été de nous péter les gencives par une réduction programmée de l’Humanité et on voit bien maintenant que c’est par la vaccination !

Et on y est ! La preuve par la dernière déclaration de Macron pour la Présidentielle 2022 : “Peut-être que je ne pourrai pas être candidat”, imagine Macron – Le chef de l’État “ne prévoit rien” à un an et demi de l’élection présidentielle, a-t-il assuré vendredi lors d’un entretien au média en ligne Brut. “Parce que les circonstances l’exigeront”, songe-t-il, “peut-être que je devrai faire des choses dures dans la dernière année (…), qui rendront impossible le fait que je sois candidat”. Source Le Point du 4 décembre 2020.

Donc le gars nous prévient, hein ? Que ça peut encore être pire si on les laisse faire sans rien dire…

Remarquez bien que nous avons déjà documenté comment Rockefeller créa la médecine moderne et annihila les remèdes naturels ► LE DOSSIER ROCKEFELLER / THE ROCKEFELLER’S FILE en remontant ainsi aux origines de la création d’un monstre BIG-PHARMA ce depuis plus de 100 ans plongeant ainsi une nouvelle fois au cœur du Nouvel Ordre Mondial ! Le supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf

En France, ce 5 décembre 2020, tout le monde peut comprendre que la priorité ABSOLUE de Macron et son gouvernement-qui-ment, est la vaccination au plus vite d’un million de personnes âgées et à risques (600 000 résidents des EHPAD + 400 000 résidents des MAS = 1 Million pour qui le compte est bon !) avec un nouveau vaccin à ARNm (ICI) dont on ne sait rien, sauf qu’il fait appel à une nouvelle technique qui n’a jamais encore été essayée sur l’homme et sur laquelle de très nombreux médecins nous mettent en garde !

Vaccin à ARNm ► Acide RiboNucléique messager : ce qui signifie qu’il utilise une partie du code génétique de l’agent pathogène, ou ARN messager, pour aider l’organisme à reconnaître le virus et à l’attaquer si une personne est infectée. Il incite l’organisme à créer des protéines virales que le système immunitaire reconnaît et contre lesquelles il génère une réponse de défense.

Nota Bene : Tous les essais, tests…, pour les vaccins, se font sur des personnes jeunes et en bonne santé.

Or la stratégie vaccinale dévoilée par Castex et qui devra être mise en œuvre par Alain Fischer (Fischer l’homme qui va s’occuper de notre hésitation vaccinale ou TOMIA) vise en priorité des personnes âgées et à hauts risques ! Preuve que l’objectif n’a jamais été de nous soigner, encore moins de nous guérir mais bien de nous exterminer !

Par tous les moyens possibles et imaginables – Voir mon tout dernier PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/avec-la-retraite-a-points-datagoule-tout-le-monde-sera-ko-par-jbl-decembre-2020.pdf – Car nous l’avons bien compris : nos vies valent moins que leurs profits !

Je me propose donc de vous lister ci-dessous les mises en garde de différents médecins et leurs documentations/vidéos/travaux ad hoc et connexes pour vous permettre de REFUSER en conscience, ce qui est tout à fait légal, l’OBLIGATION VACCINALE que l’on veut nous imposer par tous les moyens afin de mieux nous contrôler, dans un premier temps.

Car le second temps pourrait bien être des choses encore plus dure à venir… Ainsi, personne, je dis bien personne, ne pourra prétendre qu’il n’avait pas été prévenu !

2009 : Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ;

2011 : Thèse de doctorat en médecine de M. Louis-Adrien DELARUE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/these-delarueblanc.pdf – Cette thèse a fait grand bruit à l’époque en signalant les dysfonctionnements de la HAS même, au sujet du Médiator.

Page 8 : “ J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. » “ Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.” Extraits du serment d’Hippocrate réactualisé. Bulletin de l’Ordre des Médecins n°4, avril 1996. + APPEL de Médecins à protéger le serment d’Hippocrate en dénonçant les Hypocrites ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-covid19-business-et-dictature-rouen-25-08-2020.pdf

Page 12 : Déclaration publique d’intérêts : Je soussigné, Louis-Adrien Delarue, doctorant en médecine générale et auteur de cette thèse, déclare n’avoir aucun lien d’intérêt de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, à titre personnel ou via les membres de ma famille, avec des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé ► L’article L 4113-13 du Code de la Santé Publique fait obligation aux membres des professions médicales qui s’expriment sur les produits de santé de faire une déclaration de leurs liens avec les entreprises, établissements et organismes qui les produisent ou les exploitent ou les conseillent. Aujourd’hui, ce qui n’existait pas à l’époque, nous pouvons calculer les liens d’intérêts des différents intervenants, lorsqu’ils ne donnent pas d’eux-mêmes leurs conflits d’intérêts COVIDINFOS.net ► CALCULATEUR TRANSPARENCE SANTÉ ;

Tribune du Dr Pierre Cave pour le site Nexus.fr, radiologue, ancien interne et chef de clinique de Marseille qui affirme que “le vaccin est plus dangereux que la maladie” et qu’il est nécessaire de le “refuser” au nom de “l’intérêt général” – Source Nexus du 07/08/2020 ;



ALERTE DOCUMENT PDF IMPORTANT – Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf + L’AFFAIRE COVID19-OGM – Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN : Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

DERNIÈRE ACTU DU DR. FOURTILLAN : dépôt de plainte contre Pasteur pour crime contre l’humanité : Depuis la première diffusion de la vidéo Alerte Vaccin qui dénonce que Pasteur a créé le virus COVID19, l’Institut Pasteur n’a jamais répondu directement au Professeur Fourtillan. L’AFP a été chargé de créer une publication « Fake News » sans aucune démonstration scientifique, puis après plusieurs mois de publication, l’institut a demandé à YouTube la suppression des vidéo pour « information médicale incorrecte » qui n’est pas le sujet. Ils prétendent avoir porté plainte contre le réalisateur du film mais c’est du bleuf. Comme la demande de suppression du site COVID19 sans ordonnance pénale sur un site Français. Source Vérité-Covid19

L’avis du Pr. Alexandra Henrion-Caude : À ce stade, on ne peut absolument pas faire confiance à ce vaccin ICI ;



APPEL DU DR PASCAL SACRÉ À REVIVRE NORMALEMENT SANS MASQUE – SANS DISTANCIATION SOCIALE MORTIFÈRE ► https://fr-fr.facebook.com/pascal.sacre.35/videos/2850405315236561/ + Dr Pascal Sacré “Laissez les médecins de première ligne prescrire et soigner” VIA R71 & Mondialisation.ca le 1er décembre 2020 + Article PDF en anglais, titre de l’étude en français : L’hydroxychloroquine est efficace, et de façon constante lorsqu’elle est fournie à temps, pour le COVID-19 : un examen systématique ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/1-s2.0-s2052297520301281-main.pdf

MANIFESTE DES MÉDECINS POUR LA LIBERTÉ DE PRESCRIRE ► https://manifestes-libertes.org/wp-content/uploads/2020/11/LA-QUATRIEME-VOIE-Vdef.pdf(4pages) Source : https://stopcovid19.today/ ⇔ tweeter : @laissonslespre + TRACT-PDF SUR 2 PAGES ► COVID19 – EN 10 POINTS INDISCUTABLES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/covid_19_synthese_de_points_indiscutables_pour_mieux_debattre_.pdf

APPEL du Dr. Louis Fouché VIA RÉINFOCOVID ► https://www.reinfocovid.fr/vaccin-covid/ Sur une obligation vaccinale :

Rappelons qu’une obligation vaccinale irait à l’encontre du principe d’autonomie et du refus de soin des patients. En effet, la loi du 4 mars 2002, renforcée par la loi du 22 avril 2005, a consacré le droit pour tout patient de refuser des traitements, même au risque de sa vie. Corollaire du consentement libre et éclairé, vous pouvez refuser tout acte de prévention, de diagnostic ou toute intervention thérapeutique, ou en demander l’interruption à tout moment.

« Aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne » (Article L.1111-4 du code de la santé publique).

APPEL DU PR CHRISTIAN PERRONNE VIA COVIDINFOS ► https://covidinfos.net/covid19/aucun-interet-a-un-vaccin-generalise-pour-une-maladie-dont-la-mortalite-est-proche-de-005-affirme-le-professeur-perronne/2655/ + Vaccin ARNm : l’appel solennel du Pr Perronne pour France Soir du 03/12/20

APPEL À SOUTENIR LE DR VINCENT PAVAN SUSPENDU… et en attente de son jugement/exécution prochaine… Ou pas !

Les Chroniques du presque Dr. T’Ché-Rien pour désamorcer la Blonde à retardement – Mettre la kabale en kavale & Ducron Lajoie + des souris et des hommes – Et stopper le Totalitarisme Transhumanisme En Marche !

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

La priorité ABSOLUE de ce gouvernement-qui-nous-ment est de nous VACCINER TOUSTES et le plus rapidement possible alors qu’eux n’ont absolument pas l’intention de se faire piquouzer : pourquoi les membres du gouvernement ne se feront pas vacciner en priorité !



ÉTONNANT NON ?

NON ! Car nous avons parfaitement compris le PROJEEEEEET !

«… Que dire d’une société lorsqu’un fou vous dit ce qu’il y a à faire ?…» questionnait Andreï Tarkovski, dans « Nostalgia” en 1983.

Sans se tromper nous pouvons répondre qu’il est temps d’en changer !

ICI – MAINTENANT & D’OÙ NOUS SOMMES

JBL1960