Réponse de Macron à Denise H : « Je m’en tamponne le coquillard de votre avis, Denise ! »…

On n’a pas le cul sorti des ronces, hein Denise ?

Pour rappel : France, une mère de clan de 88 ans à Macron :

Votre avis, comme disait mon cher Robert, “ je m’en tamponne le coquillard ” !

La lettre coup de gueule, de Denise, 88 ans, à Macron ► https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/10/la-lettre-coup-de-gueule-de-denise-88.html

Complété & Enrichi par Mézigue !

“ Bonjour Monsieur le Président,

Je m’appelle Denise, j’ai 88 ans.

Ce n’est pas moi qui tape cette lettre, je ne sais pas trop comment faire.

C’est donc mon arrière petite fille de 19 ans, qui écrit sous ma dictée.

Je vous écris aujourd’hui pour vous dire toute ma colère contre vous, vos ministres, et vos conseillers « scientifiques ».

Qui êtes-vous, jeune godelureau, pour penser et décider à ma place, de ce qu’est ma vie, de ce que sera ma mort ?

J’ai 88 ans, j’ai eu une belle vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses blessures, comme tout le monde, je présume.

Dans les hauts, j’ai eu 5 enfants, tous mariés, qui ont eu à eux tous, 15 petits-enfants. La plupart de mes petits-enfants (12) sont aussi mariés, et ont maintenant à eux tous, 27 enfants. J’ai donc 27 arrières-petits enfants.

Si vous savez compter, ma famille, issue de mon mariage avec mon regretté Robert, se monte à 54 personnes. Sans parler de la famille de mes frères et sœurs, que je vois encore régulièrement. À nous tous, nous sommes plus de 250, qui nous réunissons tous les 15 août… enfin, sauf en 2020, grâce à vous.

Et encore, 2 de mes arrière-petites-filles viennent de se marier. SANS MOI !!!

Grâce à vous et vos sbires, elles ont toutes les deux été privées de leur famille au complet, et amis, car vous avez interdit les rassemblements familiaux de plus de 30 personnes pour ME PROTÉGER, MOI !

Et accessoirement, mes enfants, qui ont 60 ans et plus.

Mais je ne vous ai rien demandé !

QUI ÊTES-VOUS POUR DÉCIDER DE MA VIE ET DE MA MORT ?

Moi, je veux VIVRE auprès des miens, les voir, les embrasser, rire et pleurer avec eux, SANS RESTRICTIONS.

Et si j’en meurs, et bien, c’est que ce sera mon heure. Je mourrais heureuse d’avoir profité de leur présence, de leur joie et de leur amour jusqu’à la fin de ma vie.

Je refuse que vous m’obligiez à vivre seule, loin de toutes et tous, sans aucun contact physique, sans câlins de mes amours, sans leur rire devant mes gâteaux… Et encore, j’ai la chance de vivre chez moi.

Mais je pense à mes amis, qui vivent en EPHAD (PDF), emprisonnés dans leur chambre, sans voir personne, qui ont dû supporter la chaleur cet été, car on leur a interdit le ventilateur dans leur chambre. Ils sont en train d’en mourir ! De tristesse et de solitude. Vous êtes en train de les tuer bien plus sûrement que le COVID.

Et en plus, vous les priverez de la présence de leur famille lors des obsèques, limitées elles aussi en nombre de personnes présentes.

Pourtant, vous, vous vivez bien avec une femme de plus de 65 ans. Elle n’est pas à risques ? Pourquoi ne pas l’isoler de tous contacts, elle aussi ?

En fait, selon les critères que vous nous appliquez, vous la mettez en danger, elle aussi….

Encore une incohérence de votre part.

Ma petite-fille n’a pas pu se marier avec ses amis, mais ses frères et sœurs sont venus en trains bondés, avec parfois plus de 5 heures de trajet… Logique, selon vous ?

Vous autorisez 700 personnes à se réunir sous un chapiteau, mais vous interdisez 100 personnes sous une tente de mariage ?

Vous nous interdisez de vivre car vous avez sabré les lits d’hôpitaux, sous Hollande, puis vous, directement. Vous parlez de saturation, car 1500 personnes sont en réanimation. 1500 personnes sur 66 millions de français ? De qui vous moquez-vous ? D’autant que toutes ne le sont pas pour des raisons de COVID.

Il y a environ 50 morts par jour, ATTRIBUÉS au COVID. Est-ce une raison pour moi, mes amis, nous les « vieux », de nous priver de vivre ?

Sans compter tous les français, condamnés à la peur, au désespoir et au chômage à cause de vous… Vous ne voulez pas que nous, les vieux, nous mourrions, mais vous vous servez de nous pour faire mourir toute la France !

Monsieur le Président, laissez les français tranquilles,

LIBRES DE DÉCIDER DE LEUR VIE ET DE LEUR MORT !

Sachez qu’à partir d’aujourd’hui, 12 octobre 2020, je vais vivre comme je l’entends, en recevant qui je veux, et j’embrasserai tous ceux qui viendront me voir.

Votre avis, comme disait mon cher Robert ; « je m’en tamponne le coquillard ».

Bien à vous, Denise H. ”



LOIS MARTIALES MÉDICALES + ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE =



DICTATURE SANITAIRE DATAGOULE !



Comme l’avait analysé Christoph Hörstel en 2015, suite aux attentats de Paris, sur Russia Today DEUTSCH dans cette vidéo en VOSTFR : tous les gouvernements de l’OTAN, France comprise, mentent et pratiquent le management par la terreur depuis des années. Hörstel expliquait également dans cette vidéo que les attentats de Charlie Hebdo et de Novembre 2015 étaient bien des « attentats terroristes MANIPULÉS » afin de sidérer la population et d’éviter qu’elle ne se rebelle contre son propre gouvernement-qui-ment !

Aussi, pour maintenir le trouillomètre à zéro, en plus du vilain virus Bébert l’Corona, à cause duquel Macron et son monde, après avoir mis 2 français sur 3 sous couvre-feu, rêvent de nous reconfiner totalement.

Preuve pourtant que tous les gestes barrières, le port du masque-qui-ne-sert-à-rien obligatoire PARTOUT PARTOUSTES et un confinement strict du 17 mars au 11 mai n’auront servi absolument à rien, pas plus que les vaccins contre le CoV19 en préparation et précommandés par un certains nombres de pays, dont la France.

Vl’à t’y pas que Momo-le-barbu remet ça !

Comme le suggère, fort opportunément Résistance71 ce 28/10/20 : Boubou et Bébert s’unissent dans la terreur artificielle et pour que la mascarade s’amplifie !

Et ça marche ! Car c’est le même process à l’œuvre, hier, comme aujourd’hui et comme à chaque fois, en fait ;

Comme le PLAN(démie) de la 2nde vague a quand même du mal à se mettre ordre de marche et que la grogne monte aussi vite que les cas COVID+ on nous ressort les barbus du placard pour faire diversion et remettre une pièce dans la fente, et c’est reparti pour un tour !

Si les victimes sont bien réelles, elles, d’un côté comme de l’autre. À chaque fois on nous refait le coup du barbu radicalisé en 2/2 par AL-CIA&Co et par la BUSH du Chef des Tas en fonction VIA les Merdias Mainstream, on vous fait croire que tout sera sous contrôle si et uniquement si vous restez planqué chez vous !

Bébert-Corona & Momo-le-Barbu = Même combat !

Alors que nous savons depuis longtemps que ce sont tous les gouvernements français successifs qui créent, fabriquent et manipulent les faits et la réalité pour nous manager par la terreur avec tout l’arsenal technotronique de la répression qui va avec, bien sûr, afin de prendre le contrôle total des populations et d’éteindre toutes rébellions dans l’œuf.

Et au train où vont les choses, Noël et le Nouvel An se feront pour le moins sous la LOI MARTIALE MÉDICALE et sous une DICTATURE SANITAIRE qui est sortie du bois, puisque l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par quelques député(e)s à l’A.N. jusqu’au 16 février 2021.

Ne pensez-vous pas que le moment est venu de sérieusement penser à ce que VOUS allez faire pour que ça change vraiment, plutôt que d’attendre, d’attendre et d’attendre… pour voir… Quoi ? Le savez-vous seulement ? Parce que c’est tout vu ! En fait, on a déjà tout vu ;

Page 11 du PDF sur L’esprit critique est source de progrès – La guerre psychologique pour la connaissance – La dissonance cognitive est-elle une étape nécessaire de la libération intellectuelle ?

Cliquer pour accéder à dissonance-cognitive-de-r71-en-juillet-2011-version-pdf-octobre-2020.pdf

Après les attentats (manipulés) du 11 septembre 2001, à la question : pensez-vous que les attentats du 11 septembre 2001 aient pu être perpétrés par une faction du gouvernement américain ? Beaucoup répondent : NON ! Lorsqu’on demande, POURQUOI ? La réponse la plus commune est : parce qu’aucun gouvernement ne pourrait faire une chose pareille à son peuple !

En êtes-vous bien sûr ? N’êtes-vous pas guidé en cela par la croyance que les gouvernements démocratiques étant les représentants des peuples, ceux-ci n’ont que les intérêts des peuples et l’intérêt général en tête ?

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

Mais alors, pourquoi nous maintenir dans la terreur d’un virus et comme si ça ne suffisait pas, d’attentats forcément “islamistes” et surtout dans quels intérêts ? Par ailleurs, Macron représentant du peuple, qui pour le croire encore, si vous l’avez jamais cru ?

Tout en nous faisant croire que seul l’État est à même de nous protéger, alors que nous avons la preuve, pour l’avoir tous vu, vécu, que le premier confinement n’ont seulement a été un remède pire que le mal, mais surtout que le gouvernement n’a rien modifié dans sa manière de manager l’Hôpital public et le personnel soignant, en supprimant des lits encore aujourd’hui, décrétant des interdictions de soins, ordonnant des restrictions d’accès au soins et à nouveau autorisant instamment l’euthanasie par RIVOTRIL...

Car enfin, vous le voyez bien, qui pour prétendre, à part Macron-et-son-Monde, le gouvernement-qui-ment, les institutions, la médecine vendue à BIG-PHARMA, les Ripoulitiques & les Merdias subventionnés par le gouvernement-qui-ment que l’intérêt des peuples est dans un reconfinement total ?

Certainement pas l‘OMS qui convient que le confinement/verrouillage total est plus meurtrier que le virus lui-même et en déconseille fortement sa réutilisation par les États ?

La réponse de Macron à l’OMS = Votre avis, je m’en tamponne le coquillard !

À nous de jouer, car, sans arme ni haine ni violence, nous avons absolument le choix de nous suicider collectivement au coronavirus. Et personnellement, je ne me déteste pas assez pour choisir cette solution !

Ou nous pouvons nous lever, en nombre invincible, et il a été déterminé que 10 à 15% de la population mondiale est tout ce dont nous avons besoin et c’est fin de partie pour l’oligarchie !

Sinon ?

Et c’est fin de partie pour l’Humanité !

JBL1960