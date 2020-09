CORONAVIRUS = Le COVER-UP était presque parfait…

«… Que dire d’une société lorsqu’un fou vous dit ce qu’il y a à faire ?…»

~ Andreï Tarkovski, «Nostalgia», 1983 ~

Ci-dessous, l’excellente vidéo du 9 septembre de CitoiCitoyen qui démontre, pour le moins, que le vaccin contre le coronavirus sera, de toutes façons, un remède pire que le mal. Car, comme je l’ai déjà documenté, ICI, les vaccinations INTERFÉRENTES sont très mauvaises et très dangereuses.

Intervention de la généticienne et Pr. Alexandra Henrion-Caude qui pose la question : Est-ce qu’on choisi d’être l’esclave muselé ou est-ce qu’on choisi d’être LIBRE ?

Extraits des interventions du Pr. Luc Montagnier, qui rappelle qu’il est scientifiquement et médicalement prouvés que vacciner, contre la grippe, comme l’exige et l’ordonne, le Conseil Scientifique, de très nombreux médecins, Professeurs, et (ripou)lytiques de tous poils, des personnes immuno-déficientes, soit par coronavirus, soit par cancers sous chimiothérapie est totalement criminel, car cela a plus de chance de les tuer, à causes de la vaccination INTERFÉRENTE !

Montagnier fait référence à un autre scandale sanitaire de 2009 avec la vaccination contre l’Hépatite B qui a provoqué le doublement des scléroses en plaque, comme cela est documenté, ICI ► Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf En France et dans le monde.

Dans la vidéo, il est rappelé que des chercheurs australiens ont réussi à recréer/dupliquer le virus afin de chercher le meilleur vaccin possible. Avouant au passage, comme l’a dit le Pr. Luc Montagnier, que s’ils étaient capables de le recréer c’est donc qu’il est possible qu’il ait été « fabriqué » par erreur ?

Comme cela est totalement documenté dans ce dossier au format PDF que j’ai réalisé et publié le 20 mai 2020 : Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Liens complémentaires à verser au dossier CoV19-OGM ;

Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

Université de Caroline du Nord : preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003 : Article scientifique, en anglais, source Veterans Today – Traduction partielle par Résistance 71 et en analyse dans ce billet La meilleure défense, c’est l’attaque ; titre en français « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf

C/le labo de Wuhan : le PDF du discours officiel prononcé le 25 février 2017 par le Premier Ministre de l’époque, Bernard Cazeneuve, à la cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité biologique P4 – Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. »

Cette nouvelle preuve à verser au DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et à relier à mon dernier billet ► Du coup de sang du Dr Pascal Trotta (VIDÉO) à l’Appel International de professionnels de santé aux gouvernements et aux citoyens du monde…

Car les Drs. Frankenstein du Conseil Scientifique appellent à vacciner contre le coronavirus, en priorité, les personnels soignants, (et il serait temps que vous vous bougiez) et les personnes âgées et fragiles ce qui représente environ 30 millions de personnes à cibler…dès que possible : Coronavirus : selon le Conseil scientifique, 30 millions de personnes seront prioritaires pour un vaccin en France, dont les professionnels de santé, d’autres professions exposées sont concernées, ainsi que les personnes âgées et vulnérables. Il faut se préparer. La possibilité qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus puisse être disponible et administré à des millions de gens, en priorité les professionnels de santé, doit être anticipée dès maintenant, indiquent les membres du Conseil scientifique, du Comité vaccin Covid-19 et du Comité recherche, analyse et expertise (Care), dans un avis publié vendredi 24 juillet ► https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf

Ce que Marine Le Pen approuve des mains et des pieds : Marine Le Pen favorable à la vaccination obligatoire ! Le RN a définitivement rejoint le système… Pour ceux qui doutaient, encore, et qui voyaient en MLP une candidate anti-système ! Bon, y’a eu pire, certains ont cru Macron ou Valls anti-système. Remarquez que les Zuniens croient encore que Trump est contre la guerre et l’État profond, comme ils ont cru Bernie Sanders, qui a rallié Joe Biden, anti-système…

ALERTE : Des médecins appellent la population à se faire vacciner en masse contre la grippe saisonnière en plus de vouloir nous museler jusqu’à la fin des temps, au moins jusqu’au vaccin contre le ConVide19 !

https://www.midilibre.fr/2020/09/15/face-au-covid-19-le-vaccin-contre-la-grippe-fortement-recommande-par-des-medecins-9071910.php

L’Académie de médecine demande la vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants ► https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/l-academie-de-medecine-demande-la-vaccination-obligatoire-contre-la-grippe-pour-les-soignants-6967214

Coronavirus : Un collectif de médecins appelle à siffler « la fin de la récréation » en France – ATTENTION « Il reste probablement peu de temps pour agir collectivement » préviennent les six médecins dont Axel Kahn et Anne-Claude Crémieux ► https://www.20minutes.fr/sante/2860451-20200913-coronavirus-collectif-medecins-appelle-siffler-fin-recreation-france



Alors que partout on démontre la nocivité du port prolongé de la muselière ;

https://covidinfos.net/covid19/le-masque-represente-une-menace-serieuse-pour-le-developpement-des-enfants-previennent-soixante-dix-medecins-flamands/2099/

https://covidinfos.net/covid19/un-collectif-de-parents-pour-lutter-contre-les-conditions-de-vie-imposees-aux-enfants-et-notamment-le-masque-obligatoire-en-milieu-scolaire/2071/

Comme je l’ai démontré, ici-même, au format PDF ;

Sur le muselage sanitaire :

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages) ;

RAPPEL à partager sans pitié également : TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf ;

Sur l’inefficacité à vous protéger des contaminations virales ou infectieuses incluant le coronavirus des masques médicaux ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

Sur la vaccination à nanotech :

Tout savoir sur Bill LaPiquouze Gates et son Empire Mondial de la Santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf ;

Hépatite B : le complot se généralise ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ;

+ Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour annihiler l’effet des vaccins sur 1 page PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0 ;

Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes naturels : LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ;

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf ;

Et je vous laisse farfouiller dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF car je ne peux pas tout vous remettre sous le nez à chaque fois, c’est impossible, faites vos propres recherches et décidez, en conscience, si vous préférez prendre la pilule bleu et rejoindre les cyborgs, et tout s’arrêtera.

Ou la pilule rouge, afin d’être et d’incarner la résistance pour qu’éclate la vérité, toutes les vérités…

L’heure du choix a sonné, de cela, je suis sûre !

JBL1960