Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin…

Comme on attend la mort, au lieu de vivre, tout simplement…

Jusqu’où allez-vous accepter de descendre pour « sauver » votre peau et perdre toute humanité, puisque le principe même de la vie, est que le jour de notre naissance induit celui de notre mort ?

Puisqu’il faudra, de toutes façons et tôt ou tard, s’en aller, le temps de notre passage, décidons, en conscience de ce que nous voulons en faire.

Vivre masqué, en ayant peur de l’autre, en le dénonçant aux FdO parce qu’il refuse de se plier à la nouvelle normalité de distanciation sociale ?

Accepter de se plier aux injonctions paradoxales que l’on nous assène, chaque jour, chaque heure, chaque minute, en nous enfonçant, jour après jour, dans les abysses du côté obscur que nous possédons toutes et tous ?

Ou relever la tête, refuser de se laisser soumettre et faire, au contraire, confiance à notre créativité et notre complémentarité unificatrice, que nous possédons toutes et tous ?

Puisque la vie n’est qu’un passage, sur ce passage, semons l’espérance, la confiance, l’amour et non pas la haine et le mépris et co-construisons, co-dirigeons, ENSEMBLE, debout, côte à côte, main dans la main, et non pas à un mètre de distance, une société des sociétés humaine, fraternelle, inventive, audacieuse et respectueuse de l’autre, de la Nature, bref de toute Vie !

Sinon ? Très clairement, c’est fin de partie pour l’Humanité, telle que nous l’avons toujours connue, à laisser faire les apprentis sorciers transhumanistes qui veulent nous tracker, nous isoler, nous piquouzer et donc nous transformer en Humain2.0 et nous faire disparaitre en anéantissant cette civilisation puis l’Humanité entière…

Et comme nous en alerte le Dr. Carrie Madej, dans cette vidéo de 21 MN en VOSTFR grâce à Guy Fawkes

Le Dr Carrie Madej, Interne des hôpitaux à Forest Park dans l’État de Géorgie (USA). Doctorat de médecine à la faculté de médecine de l’université de médecine et de biosciences de Kansas City, Membre de l’American Osteopatic Association (AOA) et de l’American College of Physicians (ACP), tire la sonnette d’alarme au sujet du vaccin CoV19 à venir, qui fera « passer » l’humain comme nous l’avons toujours connu, à un HUMAIN2.0, ce que nous appelons les cyborgs…

Le Dr. Carrie Madej, qui était présente à Berlin le samedi 29 août 2020, explique, le mécanisme du vaccin, l’utilisation de la nanotechnologie, de procédure d’altération et de modification génétique et l’utilisation d’un enzyme de marquage appelé « Luciferase ». Et, comme le souligne R71, des trucs pareils ça ne s’invente pas ! D’autant que nous avions déjà été alertés d’un gène du nouveau virus appelé « Remilla luciferase » par l’article scientifique en anglais intitulé en français : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf de Veterans Today en analyse dans ce billet de blog La meilleure défense c’est l’attaque du 20 avril 2020 qui donnait les preuves suivantes : Université de Caroline du Nord : preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003.

Aussi, pour vous permettre de prendre votre décision, en conscience, soit de rejoindre les cyborgs, soit de rejoindre la résistance, je vous propose ce tout dernier PDF de 19 pages qui compile les dernières données sur la dangerosité documentée et avérée des vaccins et tout particulièrement ceux en cours d’essai de par le monde contre le coronavirus ou COVID19 !

Vous trouverez les dernières infos presses, notamment sur cette rentrée des classes de tous les dangers, les enfants étant la cible parfaite pour les psychopathes aux manettes d’annihiler en un temps record l’Humanité. Des liens à partager, diffuser pour nous permettre de RÉSISTER et stopper notre descente en enfer, en INVERSANT cette réalité totalement luciférienne. Je donne de nombreux sites, blogs que vous pouvez consulter pour avoir une véritable information, non tronqué, car nous n’avons plus de temps devant nous, c’est le moment de choisir ; Une Vie libre avec toute notre Humanité révélée ou une petite mort d’Humain2.0…

Vous pourrez le retrouver dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiens à jour régulièrement avec toutes mes publications ad hoc et connexes et en consultation, téléchargement, impression, diffusion, partage LIBRES et GRATUITS, tout comme ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs qui en contient plus de 200, et compte tenu de la gravité de la situation, j’ai décidé de positionner ce PDF en tout début de page, avec tous les liens PDF d’importances qui le constitue.

J’ai décidé, il y a 5 ans en créant ce tout petit blog, de consacrer le reste du temps qu’il me reste à vivre, en femme libre, debout, consciente aussi bien de mon impuissance que de ma force à résister.

Jusqu’à mon dernière souffle, je donnerais l’alerte, comptez-sur moi car je ne faillirais pas à la tâche malgré la censure et les nombreuses pressions subies, et quelques moments de découragement, qui prouvent que je suis encore humaine…

JBL1960