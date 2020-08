ALERTE : LES COVIDIOTS ATTAQUENT !

Avant que le grand cric nous croque, par Bélénos !

AU DÉBORDAGE ! SUS AUX CORONACONARDS !

SUITE D’AUX COVIDIOTS DE LA TERRE !

IN VIVO : Preuve qu’on n’a pas le cul sorti des ronces !

Une caissière de Leclerc, avec laquelle mon mari a sympathisé, lui a rapporté le fait suivant : Alors qu’elle portait le masque sur le menton, une cliente, un beau spécimen de CoVidiote de souche, la prise en photo, sans qu’elle s’en aperçoive et est allée la dénoncer à l’Accueil du magasin Leclerc parce qu’elle ne portait pas son masque correctement !

Fort heureusement, la Direction n’a pas suivi cette covidiote, et de plus, la caissière n’hésitera pas à faire valoir son droit à l’image auprès de cette insupportable covidiote la prochaine fois qu’elle la verra !

Mais enfin, voyez où nous en sommes !…

Alors que le port de la muselière devient OBLIGATOIRE aussi bien dehors que dedans, partout, par toutes et tous, à pied, à cheval, même en vélo : Coronavirus : Les associations demandent aux préfets de revenir sur l’obligation du port du masque pour les cyclistes – SANTÉ La Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) menace d’actions en justice si le masque demeure obligatoire à vélo ► https://www.20minutes.fr/societe/2842523-20200819-coronavirus-associations-demandent-prefets-revenir-obligation-port-masque-cyclistes

Je vous rappelle, ci-dessous, que l’inefficacité des masques a été largement prouvée ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

Toujours plus nombreuses, de par le Monde, des voix s’élèvent pour dénoncer la masque-à-rade, y compris des tests, et celle, en approche de la future vaccination obligatoire contre le ConVide…

Et là, vue la mouzombification des masses, l’atterrissage va être rude pour tous les covidiots et les covidiotes, même ceux qui ont mutés en COVIDORDURES !

Comme je l’ai déjà dit, il n’y aura pas de retour en arrière possible, c’est l’heure du choix, rejoindre les cyborgs, et pour beaucoup, après ce qu’on vient de voir, cela ne sera pas trop difficile, ou être et incarner la résistance.

Sinon ?

Quelques liens supplémentaires non pas pour empêcher le massacre, plus rien ne l’arrêtera, mais limiter la durée et l’intensité du tsunami en approche, et savoir quoi faire pour bâtir, ensemble, la société des sociétés, hors État et ses institutions ;

Sans masque et distanciation sociale, ça va sans dire !

Pour ne pas finir toutes et tous CoVidiots de l’année 2020 !

