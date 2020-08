ConVide 19 planétaire et pour maintenir le trouillomètre à zéro jusqu’au vaccin…

Si si : Covid-19 : Auckland, plus grande ville de Nouvelle-Zélande, reconfinée trois jours… pour 4 cas positifs !

D’après le New Zealand Herald, un homme âgé d’une cinquantaine a été testé à deux reprises après avoir eu des symptômes de fièvre et de toux. Le résultat a été positif à chaque fois.

Six membres de sa famille ont été testés à leur tour, et trois d’entre eux ont été positifs. Tous, ainsi que leurs cas contact proches, ont été isolés pendant 14 jours, quels que soient les résultats de leurs propres tests. Les contacts plus occasionnels ont également été placés à l’isolement dont ils ne peuvent pas sortir tant qu’ils ne sont pas testés négatifs. Et le directeur général de la santé, Ashley Bloomfield, a d’ores et déjà prévenu qu’il s’attendait à trouver d’autres cas étant donné que les autorités ne connaissaient pas la source de l’infection.

« Après 102 jours, nous avons nos premiers cas de Covid-19 enregistrés en dehors des installations destinées au placement à l’isolement ou en quarantaine gérée […] alors que nous avons tous travaillé incroyablement dur pour empêcher ce scénario », a souligné Jacinda Ardern. Tout en assurant que les autorités avaient « planifié et préparé ce scénario », comme l’atteste ce reconfinement local décidé très rapidement.

Commerces et bars fermés