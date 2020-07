L’INSOUMISSION, un facteur de notre ÉVOLUTION… (PDF MàJ)

Si porter le masque devait changer les choses, il y a longtemps qu’ils l’auraient rendu illégal…

Vous pouvez remplacer masque par tout ce que vous voulez : voter, pétitionner, manifester, cahierdedoléanciariser, Ça marche ! Ça court même…

Et donc ils le rendent OBLIGATOIRE, après l’avoir rendu « rare » jusqu’à les détruire…

Même, surtout, si celui-ci ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses et si son port prolongé est contre-productif voire dangereux ! ICI ou LÀ ;



NON AU MUSELAGE SANITAIRE

NON AU MUSELAGE SANITAIRE SUITE pour que ce ne soit pas la FIN…

France 20 juillet 2020 : Le port du masque en milieux publics clos est rendu OBLIGATOIRE par décret (royal) ; Par endroits, dans les rues piétonnes de certaines villes c’est déjà effectif depuis le samedi 18/07 ICI ou le jeudi 16 juillet LÀ.

Sous peine d’amende, pour les réfractaires : Le non-respect de ces mesures est passible d’une contravention de 135 €, et peut être sanctionné de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général en cas de récidive.

Alors que la LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (1) est toujours valable et verbalisable…

Cherchez l’erreur ?… Ou pas !

Question : Jusqu’à quand ?

Jusqu’au vaccin…

Depuis le début de cette expérience d’ingénierie sociale planétaire les apprentis sorciers testent tout l’arsenal technotronique qu’ils ont en magasin, et même ce qui n’est qu’en phase de test, en cours de finalisation de la première étape :

masque ► vaccin (obligatoire) ► passeport vaccinal ► puçage électronique

C’est pour cela que depuis fin janvier 2020 on nous noie sous des tonnes d’informations contradictoires et/ou paradoxales pour nous mettre sans dessus-dessous. Même, la gestion de la crise sanitaire par Macron le cyborg, est totalement paradoxale ; Nous sommes en guerre/Opération résilience. Et en même temps, une tentative de programmation « contre-initiatique » si donc on admet que le port du masque est le premier rite de passage planétaire au Nouvel Ordre Mondial ► Coronavirus, guerre contre l’Humanité (PDF) dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ;

La gestion calamiteuse de cette crise par Macron et son gouvernement-qui-ment criminalisant TOUTES CRITIQUES à leur encontre, démontre, pour le moins, de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication, de notre domination et de notre soumission. Tant il est clair que l’étape suivante est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ► BIG PHARMA vs Médecine & remèdes naturels…

Plus que jamais ; nous ne pouvons plus nous « laisser guider par le chaos » indéfiniment, car il ne sera pas libérateur bien au contraire !

La seule solution qui se profile ? Mettre à bas ce système mortifère, eugéniste, raciste et totalement ethnocentrique et faire avancer l’Humanité sur la route/chemin de l’émancipation, l’organisation se fera alors en toute logique naturelle.

Notre priorité est la rÉvolution sociale, le grand chambardement du passage de la fange par-dessus bord et des peuples reprenant les commandes des bateaux ivres… La suite coulera essentiellement de source, comme défini par Pierre Kropotkine ; l’Entraide un facteur de l’Évolution (PDF), notre résistance, notre insoumission seront des facteurs de notre Évolution…

C’est pourquoi, je vous propose une mise à jour du PDF qui passe de 15 à 25 pages ;

NON AU MUSELAGE SANITAIRE : L’insoumission comme facteur de notre évolution

Version PDF N° 183B de 25 pages



Page 4 ; après la guerre des masques, la guerre des tests est déclarée : lettre de la CPAM pour passer un test de dépistage.

Page 12 : Tract-PDF à s’imprimer en recto-verso et à claquer au museau des covidiens ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf ;

Page 13 : Mentions d’inefficacité des masques bleus 3 plis aux contaminations virales et infectieuses, coronavirus, ou d’autres virus et contaminants. Que l’on ne pouvait voir avant, puisqu’il n’y en avait pas… de masques !

