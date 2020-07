Abécédaires d’hier et d’aujourd’hui (version PDF)

Lire c’est autant rêver…

…que réfléchir !

Aussi, je vous propose de (re)découvrir des Abécédaires qui m’ont tous tellement touchée que je les ai quasi tous mis au format PDF pour en permettre la diffusion et le partage libres et gratuits et ainsi de réfléchir tout en rêvant…

Tous d’une actualité mordante à l’heure où Macron, le cyborg, et son monde tentent de nous éteindre les uns après les autres, et par tous les moyens possibles, y compris une PLANdémie au coronavirus dont nous avons de nombreuses raisons documentées de croire qu’elle a été fabriquée de manière très hasardeuse et utilisée comme un outil de notre domestication et notre soumission. Et/ou la fameuse crise financière prophétisée depuis des lustres, pour permettre à ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, un Grand Reset planétaire ou une remise à Zéro, parce que nous serions trop nombreux, ce que nous savons être un mythe ou une théorie fumeuse que j’ai démontrée n’être que cela = une théorie foireuse pour mieux nous soumettre, voire plus…

Toutes ces versions PDF sont à retrouvées dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF ainsi que toutes les autres et il y en a près de 200 ;

Abécédaire de Louise Michel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/03/pdflouisemichel.pdf : Intégré à la page 21 de la version PDF ► De la Commune à la pratique anarchiste avec Louise Michel et dans cette page de mon blog : 3 FEMMES ANARCHISTES ;

Abécédaire d’Emma Goldman ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/01/pdfabecedairemmagoldman240117.pdf : Intégré à la page 7 de la version PDF ► Un (autre) regard anarchiste sur la vie avec Emma Goldman, 1869 – 1940 également dans la page 3 FEMMES ANARCHISTES ;

Abécédaire d’Élisée Reclus dans L’Abécédaire d’Élisée Reclus (1830-1905) et dans la page Élisée Reclus la compilation de textes et de ses préfaces majeurs ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/elisee-reclus-compilation-de-textes-et-prefaces-juin-2020.pdf ;

Abécédaire du subcomandante insurgente Marcos dans Paroles Zapatistes d’Hier et d’Aujourd’hui : Intégré à la page 141 de la version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/10/chiapas-feu-et-parole-dun-peuple-qui-dirige-et-dun-gouvernement-qui-obc3a9it-compilation-r71-de-lezln.pdf ;

Abécédaire de Raoul Vaneigem ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/05/clin-doeil-politique-aux-gilets-jaunes-labecedaire-de-raoul-vaneigem-source-revue-ballast-via-r71-mai-2019.pdf : Intégré à la page 39 de la version PDF ► L’essentiel & Indispensable de Raoul Vaneigem depuis 2012 pour R71, comme pour mézigue en mai 2019 ;

Abécédaire de Zénon ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2016/11/pdfabecedairedezenon0117.pdf à retrouver dans Les Chroniques de Zénon ;

Et pour être en capacité de dire NON et donc d’arrêter de consentir ICI, MAINTENANT et d’OÙ NOUS SOMMES ;

Refusons la dictature technotronique ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

L’AFFAIRE CoV19-OGM en version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Avec toutes ces lectures combinées en tête, gageons que nous aurons sus nous transformer individuellement, pour collectivement, ensuite, transformer le cours de l’Histoire de l’Humanité .

Parce que ça urge, un chouïa, quand même…

JBL1960