Évolution et Révolution d’Élisée Reclus texte original et intégral (1891) en version PDF

Preuve que ce texte écrit il y a 129 ans est parfaitement d’actualité et sur la référence à Malthus pages 13 & 14, c’est à relier avec ce billet du 22 mai dernier : Darwin + Malthus + Huxley = X Club (1865) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/22/cov19-ogm-comment-le-x-club-de-thomas-huxley-crea-le-magazine-nature-et-sabota-la-science-pour-150-ans-source-vt-traduction-r71-jbl/

Autre preuve que la solution a toujours été en nous et dernière preuve surtout, que la solution c’est NOUS dans cet ICI et ce MAINTENANT ; le dernier paragraphe de conclusion, page 31, d’Élisée Reclus ;

Ainsi les grands jours s’annoncent. L’évolution s’est faite, la révolution ne saurait tarder. D’ailleurs ne s’accomplit-elle pas constamment sous nos yeux, par multiples secousses ? Plus les travailleurs qui sont le nombre, auront conscience de leur force, et plus les révolutions seront faciles et pacifiques. Finalement, toute opposition devra céder et même céder sans lutte. Le jour viendra où l’Évolution et la Révolution, se succédant immédiatement, du désir au fait, de l’idée à la réalisation, se confondront en un seul et même phénomène. C’est ainsi que fonctionne la vie dans un organisme sain, celui d’un homme ou celui d’un monde.