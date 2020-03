PDF SPÉCIAL CONFINEMENT pour ORGANISER l’APRÈS CoV19…

Confinons utile !

Et préparons-nous ;

À faire se lever la société des sociétés, celle des Associations Libres Volontaires et Autogérées ;

L’Essentiel de Résistance 71 de 2010 à Mars 2020

Nouvelle version du PDF N° 82A de 139 pages MàJ de Mars 2020

Pour retrouver ce PDF et tous les autres, dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 177) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

En lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage LIBRES & GRATUITS !

Car avec Résistance 71, nous estimons que TOUT ce qui participe à l’Éveil de nos consciences et du développement de l’Humanité doit être accessible à tous gratuitement, et dans notre langue…

Précisions R71 : Le système ne survit depuis des siècles que sur la corruption façonnée par le diktat marchand. Il n’y a rien à sauvegarder, il faut balancer l’ensemble de cette merdasse systémique par dessus bord et reprendre nos vies et notre agencement social en main, nous mêmes, par et pour nous-mêmes en association libre. L’embryon est là dans cet entretien même : il y a un besoin, la société remplit ce besoin par association libre, sans « marché », sans argent, sans profit… On sait faire, on le fait et on le distribue, pont barre et la même chose en tout, de manière évidente, nous éliminerons de nous-même le superficiel qui n’aura plus aucun lieu d’être plus rien ne se fera plus pour le profit, rien ne se fera plus sous étiquette de prix.

La GRATUITÉ inhérente à l’association libre est l’avenir, il est là le changement radical et cela passe par un changement d’attitude individuel et collectif. On y viendra, c’est obligé, à défaut nous irons alimenter la longue liste des espèces éteintes, cafards, fourmis, termites et bousiers nous survivront, ça c’est une certitude…

SOYONS DU BON CÔTÉ DE L’HISTOIRE… POUR UNE FOIS !

ÇA NOUS CHANGERA !

Sinon ?…

Ben c’est les LOIS MARTIALES MÉDICALES de Macron et son Gouvernement-qui-nous-ment ad vitam æternam…

Réfléchissons pour nous coordonner afin de co-créer et co-diriger le monde d’Après-CoV19 et ne pas aller rejoindre la longue liste des espèces éteintes…

Mon dossier CoV19 pour achever de s’en convaincre !

Bonne lecture à TOUTES et à TOUS les CONFINÉ-E-S de France et de Navarre…

JBL1960