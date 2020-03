Conversation du Lundi 10 février avec Jean-Jacques Crèvecœur (VIDÉO) – Lundi 16 mars 2020 ; Analyses

Sur le CORONAVIRUS & la 5G

Jean-Jacques Crèvecœur ► https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA

Dans la dernière conversation du lundi (CDL26) – https://youtu.be/w88arNvFQyY — vidéo que j’avais dépubliée moi-même pendant deux jours —, je pensais sincèrement que l’OMS et les médias nous refaisaient un remake de toutes les fausses alertes pandémiques de ces quinze dernières années (grippe aviaire, H1N1, Ebola, SRAS, MERS, etc.). Au vu des dernières informations que j’ai pu recueillir grâce à la coopération de plusieurs lanceurs d’alerte, je me rends compte que c’est tout le contraire qui se passe. Comme avec le nuage de Tchernobyl, les autorités et les médias minimisent la véritable ampleur de ce qui se joue actuellement en Chine. Tout porte à croire que nous sommes réellement face à un pandémie d’une virulence et d’une intensité jamais connues jusqu’à présent… À la fin de cette conversation exceptionnelle, je vous dévoile les précautions à prendre, dès à présent, pour ne pas être pris au dépourvu si la contagion déferle sur nos contrées. J’espère me tromper… sincèrement. Mais je considère que c’est mon devoir de vous apporter les éléments factuels pour que vous puissiez prendre les décisions que vous jugez adaptées pour vous-mêmes et pour vos proches…

Grâce au Passeur d’Urantia Gaïa ► http://www.urantia-gaia.info/2020/02/12/a-propos-du-coronavirus/#more-8300

Jean-Jacques Crèvecœur sur ce blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/01/30/maj-du-05-01-20-10-a-15-de-la-population-mondiale-convaincue-opiniatre-et-motivee-suffit/

Pour vous faire votre propre opinion, en pratiquant le doute systématique, et comprendre pourquoi en France, Macron et tout son gouvernement-qui-ment vous ont invités à aller voter en masse, tout en pratiquant les mesures barrières, hier dimanche 15 mars au 1er tour des Municipales, mais pas à aller vous ballader, ni avant ni après !

POUR PREUVE ► Version PDF ► Les Maires informent la population française ► AVIS A LA POPULATION FRANCAISE 13 MARS 2020, PDF N° 173 de 8 pages, dans ► Élections = Piège à ons…

COVID-19… Nouvelle arme de guerre biologique ?

La preuve est de plus en plus évidente que l’armée américaine a amené le CoVD19 en Chine au moyen d’une fausse équipe sportive militaire pour des jeux mondiaux à Wuhan en octobre 2019 ;

Veterans Today – 13 mars 2020

URL de l’article source en anglais ► https://www.veteranstoday.com/2020/03/13/china-us-brought-covid19-to-china-during-army-games-hid-disease-in-us-as-influenza/

Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans : Coronavirus : La bidasserie « sportive » yankee amène le virus à Wuhan en octobre 2019…

En octobre 2019, les États-Unis ont amené 172 (en réalité 369) athlètes militaires aux jeux militaires mondiaux de… Wuhan. Malgré le fait d’avoir l’armée la plus puissante du monde, les États-Unis sont arrivés 35ème au décompte des médailles, derrière des pays comme l’Iran, la Finlande et la Slovénie. L’équipe américaine a été si pitoyable, qu’elle fut en fait surnommée l’équipe des “soldats sauce soja” par les Chinois. En fait, beaucoup des membres de cette équipe ne participèrent même pas à un évènement sportif et restèrent dans Wuhan, très près de… Huanan, le marché de vente en gros de fruits de mer, là où il est assumé que le CoVD19 eut son origine et ce quelques jours seulement après que l’équipe américaine n’ait quitté les lieux.

L’équipe américaine s’en retourna à la maison le 28 octobre 2019 et dans les deux semaines qui suivirent, les premiers cas de contact humain avec la maladie CoVD19 furent notifiés à Wuhan. Les Chinois n’ont pas été capables de retrouver celui ou celle qui serait le/la “patient(e) zéro” et pensent qu’il s’agissait d’un membre de l’équipe américaine.

Ils ont aussi des sources qui disent que les États-Unis ont mal représenté la grippe que Trump affirme avoir tué des milliers, une grippe apportée en Chine par l’équipe américaine, une grippe qui en réalité était le CoVD19, une maladie développée dans un laboratoire de guerre biologique militaire dans l’état de Washington, maintenant “Ground Zero” aux États-Unis pour le CoVD19.

Les Chinois affirment, chose qui est bien entendue censurée aux États-Unis, que l’attitude d’inattention et les résultats disproportionnellement pathétiques de l’équipe américaine à ces jeux sportifs, indiquent que ces personnes aient bien pu être présentes en Chine pour un objectif tout autre et qu’ils auraient bien pu être des agents de guerre biologique américains, et que leur endroit de résidence durant leur séjour à Wuhan était aussi très proche du marché de fruits de mer de Huanan où s’est produite la première agglomération de cas de la maladie.

De RT / Moscou : L’armée américaine a bien pu amener le nouveau coronavirus (CoVD19) en Chine à Wuhan, la ville qui a vu les premières infections de ce virus, a dit le porte-parole du ministre des affaires étrangères chinois Zhao Lijian jeudi.

“Quand le patient zéro s’est-il déclaré aux États-Unis ? Combien de personnes ont-elles été infectées ? Quels sont les noms des hôpitaux ? Il se pourrait bien que ce soit l’armée américaine qui ait amené la maladie à Wuhan. Soyez transparents ! Rendez vos données publiques ! Les États-Unis nous doivent une explication !” a tweeté Zhao.

Se référant à une vidéo du Center for Disease Control (CDC) américain et de la prévention dans laquelle son directeur Robert Redfield admet apparemment que les États-Unis ont effectivement eu plusieurs décès liés au CoVD19 avant d’être capable de tester pour le virus, Zhao a appelé le service de contrôle américain de se blanchir et de rendre les infos publiques, dans un tweet posté jeudi.

“Il est bien possible que ce soit les États-Unis qui ont amené la maladie à Wuhan”, a suggéré Zhao, appelant le CDC et les États-Unis de manière générale, d’être “transparents” et de partager ce qu’ils savent sur l’endroit et la date où fut diagnostiqué le “patient zéro” de la maladie.

En l’absence des détails sur les patients ou de la chronologie des décès, la spéculation s’est amplifiée. La “théorie” de Zhao en particulier, s’est focalisée sur la délégation militaire américaine qui s’est rendue à Wuhan en octobre 2019 pour les jeux mondiaux militaires, quelques semaines avant le déclenchement de l’épidémie confirmé en décembre. La délégation faisait partie d’un groupe de 300 militaires américains prenant part à un évènement multi-sport international, évènement qui à l’instar de JO se tient tous les 4 ans.

L’OMS déclare que ce qui est maintenant la pandémie du CoVD19 a été en premier lieu rapporté comme un foyer de contagion depuis Wuhan en Chine le 31 décembre 2019. La recherche de l’origine de cette maladie potentiellement mortelle ne s’est pas interrompue, avec des versions conflictuelles impliquant le marché de fruits de mer de la ville de Wuhan et des chauves-souris, un met local, vendues aussi sur ce marché, tandis que d’autres suggèrent que les humains ont reçu le virus de tatous, un mammifère à écaille inscrit sur la liste des espèces menacées.

Des théories moins orthodoxes suggèrent une intention malicieuse, avec le chef du Corps des Gardiens de la Révolution iranien affirmant la semaine dernière que le CoVD19 pourrait bien être “le produit d’une attaque biologique de l’Amérique initialement ciblant la Chine puis s’étendant à l’Iran et au reste du monde”.

Jusqu’ici, le problème avec toutes ces théories, blâmant à la fois les humains et les animaux, est qu’aucune preuve directe de l’origine de la maladie ne s’est fait jour, alors que l’identité du “patient zéro” chinois demeure également opaque. Il ne s’agit pas seulement de la Chine : dans l’état de Washington, qui a apparement identifié et isolé le tout premier voyageur, ayant eu des douzaines de contact vérifiés et sous-contrôle, le virus commença malgré tout à se propager.

Même Steve Wosniak, le co-fondateur d’Apple, a dit à un moment donné que lui et son épouse ont bien pu être les “patients zéro” américains après avoir développé une mauvaise toux à leur retour de Chine. Il a depuis émergé que son épouse a été diagnostiquée avec “une infection des sinus”.

Si vous croyez que les Merdias Mainstream vous disent la vérité et que c’est nous qui délirons, passez votre chemin, car tout comme Jean-Jacques Crèvecœur, comme R71, VT et bien d’autres, je n’ai rien à vendre, absolument rien, nada, nothing, nout, niente, niets, nanimo, nichts, ничего, et comme on dit par chez moi = Queutch…

INFOS COMPLÉMENTAIRES POUR PREUVES ;

Attali en 2009 : une petite pandémie permettra d’instaurer un gouvernement mondial !

Coronavirus : l’Allemagne confirme que Donald Trump a tenté d’acheter une entreprise travaillant sur un vaccin – Si ce laboratoire plaît autant au président américain, c’est qu’il affirme être « à quelques mois » d’un projet de vaccin. L’Allemagne a opposé une fin de non-recevoir ► https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/coronavirus-l-allemagne-confirme-que-donald-trump-a-tente-d-acheter-une-entreprise-travaillant-sur-un-vaccin_3868493.html ;

Les USA tentent de racheter pour eux un projet de vaccin contre le Covid-19 développé en Allemagne, Berlin s’insurge ► https://fr.sputniknews.com/sante/202003161043289736-les-usa-tentent-de-racheter-pour-eux-un-projet-de-vaccin-contre-le-covid-19-developpe-en-allemagne/ ;

Et en même temps ;

Coronavirus : Donald Trump annonce qu’un test gratuit sera disponible pour tous les Américains ► https://francais.rt.com/international/72481-coronavirus-donald-trump-annonce-qu-un-test-gratuit-disponible-tous-americains ;

Une deuxième vague de Covid-19 pourrait frapper la Chine, selon un virologue US ► https://fr.sputniknews.com/international/202003151043282672-une-deuxieme-vague-de-covid-19-pourrait-frapper-la-chine-selon-un-virologue-us/ ;



Mise à Jour, lundi 16 mars à 20 h 37 mn : Coronavirus : «Nous sommes en guerre», affirme Emmanuel Macron ► http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-municipales-parasitees-enfants-a-la-maison-teletravail-peur-du-confinement-suivez-notre-direct-16-03-2020-8280936.php ;

« Nous sommes en guerre sanitaire« , contre le coronavirus, a martelé le chef de l’État ► https://www.marianne.net/politique/emmanuel-macron-annonce-l-interdiction-des-deplacements-non-essentiels-interdits-des-mardi ;

À vous de voir, c’est entre nos mains, comme d’hab. Mais nous avons absolument le choix de voir la réalité bien en face et de prendre nos propres décisions en conscience…

JBL1960