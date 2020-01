Apprenez à voir, combien il est L’HEURE DE SE RÉVEILLER !

Résister, c’est ne pas consentir au mensonge ► Albert Camus

Suite de ce billet du 1er décembre 2019 ► C’est l’heure de réveiller nos consciences hypnotisées par le MK Ultra…

Spéciale dédicace à Philippe Pascot (ICI ou LÀ), qui demande à voir les preuves d’un seul réseau de pédocriminalité en France…

Une preuve de plus !

APPRENEZ À VOIR 3.2 – La Secte NXIVM en France ?

Vidéo du 24/01/2020 par L’HEURE DE SE RÉVEILLER

Sur un autre plan d’analyse, le site Exo Portail de Jonathan ► https://exoportail.com/lheure-de-se-reveiller-la-secte-nxivm-en-france/

Complément d’infos ► https://www.sudouest.fr/2019/10/23/pauvrete-delinquance-et-sectes-quels-sont-les-trois-observatoires-supprimes-en-2020-6737506-10407.php

Le désespoir fait la force du pouvoir

Le constat n’est, trop souvent, que l’alibi de l’immobilisme. Ce qu’il y a de déplorable dans l’opinion selon laquelle l’Homme est le pire ennemi de l’Homme tient moins à la teneur du propos qu’au sentiment sournois qu’il véhicule, celui d’une vérité inébranlable, d’une fatalité inhérente à la prétendue nature de l’Homme.

[…] Sans entrer dans les récents débats qui agitent archéologues et historiens, il est désormais permis d’affirmer de façon plausible que la barbarie des guerres, de la violence destructrice, de la misogynie est le produit d’une société hiérarchisée, d’une économie exploitant la nature terrestre et la nature humaine, d’une civilisation fondant sa spécificité sur la transformation du monde en marchandise.

À un stade parfaitement datable de son évolution, l’espèce humaine a régressé. Elle a été dévoyée de son processus d’affinement. L’existence de l’homme et de la femme a été privée, pour ainsi dire spoliée, de son développement en symbiose avec le milieu ambiant.

Pages 6 & 7 du PDF N° 154 de 20 pages d’Extraits du livre : APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019

Voilà pourquoi notamment Sainte Greta (Thunberg) nous veut : effrayés, terrifiés, désespérés même, et surtout pas « empli d’espoir »…

L’État et les représentants du pouvoir oligarchique, qui pratiquent tous, le management de la terreur (VIDÉO VOSTFR), nous veulent terrifiés et donc obéissants et soumis…

Pages 7 & 8 de ce dernier PDF de Raoul Vaneigem : […] Aucune société radicalement humaine, je veux dire, dont la racine est l’homme et la femme en voie d’humanisation, ne sera à même de mener son expérience sans veiller à éradiquer ce qui constitua le fondement de la civilisation marchande : la hiérarchisation du corps et de la société, la programmation du déclin et de la mort ; la séparation et l’exil de soi ; la prééminence de l’objet sur le sujet et de l’avoir sur l’être ; la comptabilisation des échanges et les pratiques de justice, de culpabilité, de sacrifice qui en découlent ; la prédation et les jeux de pouvoir dans les arènes de la concurrence et de la compétition.

[…] C’est par l’émergence d’un style de vie que s’effaceront les mœurs, les préjugés, les comportements qui firent de notre histoire le cloaque de l’horreur et de la barbarie banalisée. Dans la menace qui pèse sur toutes les espèces terrestres, la survie à laquelle le genre humain s’est trouvé réduit n’a d’autre issue que de disparaître ou de se dépasser en créant les conditions d’une vie souveraine. (Raoul Vaneigem)



Nous avons absolument le choix et le droit de dire NON à cette DICTATURE TECHNOTRONIQUE qui s’est mise En Marche !

Car ne perdez jamais de vue que Macron et tout son orchestre ont été « missionnés » par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, pour mettre en place VIA la 5G, les “cryptomonnaies” ; le puçage RFID ; la reconnaissance faciale, une grille de contrôle à l’échelle planétaire dans une dictature technotronique mondiale dont les rois seront les CEO des grandes entreprises = la preuve par Macron, Delevoye puis Pietraszewski, Pénicaud, Belloubet, Darmanin et Cie qui parachèvent sans faiblir la retraite par points ► Copie d’écran du site officiel d’Info Retraite.fr pour preuve que l’âge pivot est intégré au calcul de votre future retraite ! (version PDF) aujourd’hui pour mieux nous achever demain…

Et s’il y a une accélération de la part des «programmateurs» pour nous refermer la grille de contrôle planétaire sur la tronche ; Il en est de même du nombre de gens qui s’éveillent et prennent conscience que L’État et le gouvernement-qui-ment, qui veut nous imposer, pour mieux nous soumettre, cette réforme des retraites pour le profit du 0.0001% et par la force si besoin est, grâce aux syndicats réformistes prêts à négocier et toutes celles et ceux qui pensent impossible, inéluctable et irréversible de sortir de ce cycle mortifère pour une société SANS/CONTRE l’État !

Lectures complémentaires indispensables pour comprendre que l’arsenal technotronique est expérimenté depuis des siècles, sur nous, les peuples. Qu’il est en voie d’achèvement, qu’il est donc l’heure de se réveiller en apprenant à voir ;

Contre-rapport à la Commission Vérité & Réconciliation « Meurtre Par Décret » en français dernière version PDF mise à jour ;

Qu’est-ce que le Neuvième Cercle ?

La City de Londres – Au cœur de l’Empire & Les confessions d’un évêque jésuite, le Dr. Alberto Rivera ;

Fragments anthrophologie pour changer le cours de l’Histoire de l’Humanité de David Graeber ;

L’Entraide comme facteur d’évolution et l’indispensable de Pierre Kropotkine en versions PDF ;

