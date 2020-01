Anarchisme & Organisation de Rudolph Rocker, 1919 (Version PDF)

Réflexion sur la nécessaire et inévitable (R)Évolution ;

Dans une nouvelle version PDF N° 152 de 31 pages

Sur proposition de Résistance 71, dans ► Réflexion sur la (r)évolution… « Anarchisme et Organisation » avec Rudolph Rocker (version PDF), j’ai accepté avec plaisir de réaliser ce nouveau PDF d’un Rudolph Rocker toujours très accessible et clair, même si, je suis d’accord avec R71 que certaines choses ont un peu vieilli.

Si l’on ne fait pas du neuf avec du vieux, en fait, très souvent, il suffit de « dépoussiérer » un texte ancien, l’étudier, l’intégrer, dans tous les cas le « conscientiser » pour adapter ce qui peut l’être à nos sociétés d’aujourd’hui, et avec un processus mental différent, car comme le préconisait Einstein : Vous ne pouvez pas résoudre un problème en gardant le même processus mental.

Alors, les échecs d’hier, à l’aune de ce que nous avons appris et avec une vision politique différente, deviendront nos expériences réussies de demain…

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION = ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS

Ignorons le Système ► Ignorons l’État et ses institutions ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le sublime de l’ANCIEN au NEUF, càd à la réalité du monde d’aujourd’hui ► Changeons de paradigme…

En lisant Rudolph Rocker, l’on comprend que nous avons absolument le pouvoir et le droit de dire NON et donc celui de refuser / de ne plus vouloir être gouverné-e-s : NI PAR MACRON, NI PAR PERSONNE aujourd’hui, ICI & MAINTENANT !

« Pour les travailleurs, la grève générale est la conséquence logique du système industriel moderne, dont ils sont les victimes et elle leur offre en même temps l’arme la plus forte dans la lutte pour leur libération sociale, pourvu qu’ils reconnaissent leur propre force et apprennent à utiliser cette arme à bon escient. »

— Rudolph Rocker —

Pour passer de la théorie à la pratique anarchiste ► De la théorie à la pratique anarchiste avec Rudolph Rocker, en version PDF N° 61 de 33 pages ;



Mes conseils de lectures, pour prolonger la réflexion sur la nécessaire et inévitable (R)Évolution qui s’en vient et dont nul ne pourra être le Chef, car c’est notre affaire à tous ;

