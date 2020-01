Sur le front de la dictature technotronique EnMarche forcée ;

Au pas de l’oie ; Ein, zwei, drei !

J’exagère à peine !

Preuve supplémentaire en version PDF sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf

Toc, toc ou dring, dring et si vous n’ouvrez pas la porte, en plus de l’avis de passage glissé sous votre porte d’entrée, le même avis dans votre boite aux lettres, et punaisé au tableau d’informations de votre immeuble !

Bigre, zont les moyens chez 3F !

Résumons l’affaire ; Dans le respect de la réglementation en vigueur (laquelle ?), nous vous informons que votre bailleur la Sté IMMOBILIÈRE 3F nous a mandatés afin de réaliser à ses frais (encore heureux ! Quoique ?) les Diagnostics Électricité, Diagnostic Gaz & Performance Énergétique des logements de votre résidence ainsi que le contrôle des boxes (garage) (???).

Ces diagnostics d’une durée de 45 minutes environ étant obligatoires (vraiment ?), nous vous prions de bien vouloir nous contacter pour un RDV prioritaire ou de bien vouloir confier vos clés à votre gardien Monsieur ou Madame Dugenou ou à toute personne présente de votre choix (voisin, ami, parent,…)

Et si on veut pas, keskisepass ?

Bon, là tout de suite perso, j’ai pas la réponse…

Mais lorsqu’on lit ce genre d’info, on a de sérieux doutes, non ?

Les seniors connectés des pieds à la tête, des couches aux lunettes – Source Actu-Orange du 10/01/2020 Via Les Moutons Enragés

Comment répondre au vieillissement de la population et au manque de ressources humaines pour s’occuper des personnes âgées isolées, malades ou dépendantes ? Avec des capteurs « intelligents », répondent les entreprises de la tech au salon de l’électronique de Las Vegas*, qui se termine vendredi.

*Du pas encore président Emmanuel Macron : « Il faut des jeunes Français qui aient envie d’être milliardaires », aux Échos, lors d’un déplacement à Las Vegas, le 6 janvier 2016 – Déplacement organisé par Muriel Pénicaud, ancienne dirigeante de Business France, et Ministre du Travail actuelle ► Affaire Pénicaud, source Le Parisien

Le monde est petit, hein ?

En attendant ;

Explosion de la Rue Trévise ► https://www.cnews.fr/france/2020-01-14/paris-une-nouvelle-expertise-debute-rue-de-trevise-un-apres-lexplosion-917465

Linky ► https://www.cnews.fr/videos/france/2019-11-06/incendie-un-compteur-linky-pointe-du-doigt-896606

Pour refuser la mise en place d’une grille totalitaire et dire NON ;

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G et Cie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf ► FUYEZ ! RUN !

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf

PDF de 8 pages ► Preuves que la Télé-Médecine, c’est pas bon pour la Santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF N° 111 de 65 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

Version PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

PREUVES COMPLÉMENTAIRES EN VERSION PDF ;

PDF du Mail d’information d’ÉNEDIS concernant la pose du compteur Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs communicants GAZPAR par OKSERVICE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR pour GRDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf qui figure à la page 61 du dernier PDF en analyse, introduit par ce billet de blog ► DOSSIER COMPLET pour STOPPER NET la mise en place de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE par Jo Busta Lally (PDF)

RAPPEL POUR PREUVE : que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES ! Pour preuve ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 du PDF N° 111 de 65 pages, que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972 !

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

Pour consulter toutes les autres versions PDFs (151) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Et dans ce dernier billet ; L’ancien président de Microsoft Canada s’exprime sur la 5G toutes les preuves supplémentaires que la 5G est une technologie de mort ET qu’en France Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21, VIA la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

La preuve par le passage en force de la réforme des retraites à points ► ICI & LÀ

Hier comme aujourd’hui, 15 janvier 2020, le gouvernement-qui-ment sous Macron ne veut toujours pas d’une population française avec un esprit critique. Ils veulent des travailleurs obéissants, et soumis.

C’est pourquoi, je vous propose ces quelques lectures, au format PDF, à lire, à étudier, à intégrer, mieux à conscientiser, puisque les psychopathes aux manettes ne nous veulent pas « Éveillés » ; Encore moins éduqués afin de toujours mieux nous opprimer et nous réduire en esclavage perpétuel…

Réfléchir c’est commencer à désobéir…

JBL1960