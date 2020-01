Il est bon de rappeler que beaucoup avaient affirmés que mieux valait Trump que Killary, parce qu’il était contre voire anti-guerre !

Ah bah on a vu !

Qu’ils étaient les 2 faces d’une même pièce, pile ou face = les jeux étaient truqués !

Alors que nous avons pu déterminer, grâce aux Natifs et Peuples originels de l’Île de la Grande Tortue, que la guerre était la seule et la vraie nature de l’Empire ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/10/06/la-guerre-la-vraie-et-seule-nature-de-lempire/

À relier avec mon billet d’hier ► Pour le Gouvernement US, la cible a toujours été l’Iran !

Extrait de l’article : “La guerre de Trump contre l’Iran : une balle dans la tête de l’Amérique”

Gordon Duff, senior editor VT | 3 janvier 2020 | URL de l’article original en anglais ► https://www.veteranstoday.com/2020/01/03/trumps-war-on-iran-a-bullet-in-the-head-for-america/



Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans ► Empire et assassinat de Soleimani en Irak… La guerre de Trump « Donnie mains d’enfant » contre l’Iran (VT)

[…]

Trump et sa famille sont maintenant officiellement, aux yeux de l’ensemble du monde musulman, des “ennemis combattants” et peuvent être légalement considérés comme criminels de guerre ainsi que tous ceux qui les ont soutenu dans cette action contre les États-Unis. Ce n’est pas l’Iran qui fut attaquée ; Trump a assassiné les États-Unis d’Amérique. C’est un usurpateur et un traître.

Lui et sa famille doivent être protégés et devraient être retirés de Washington et être mis à l’abri peut-être au Groenland. Trump adore cette île, il serait bien là-bas.

Le général Soleimani ainsi que la force Quds sont calomniés. Pour ceux d’entre nous qui connaissent les faits, qui sont des anciens combattants et des spécialistes de la sécurité, Soleimani est Robert E. Lee (et oui, VT garderait ses statues érigées malgré notre historique du politiquement correct…), c’est Patton, Rommel et George Washington.



Il a vaincu l’EIIL / Daesh et les États-Unis sont énervés. L’EIIL / Daesh c’est la CIA et le Mossad avec le fric saoudien (NdT : tout comme Al Qaïda était / est la CIA, le MI6 et le SIS pakistanais avec le fric saoudien comme toujours…).

Que les gens aiment ou détestent l’Iran, Soleimani est, “était” maintenant, le plus grand homme de notre temps. J’aimerai beaucoup qu’une telle déclaration soit “largement exagéré”, mais voilà : elle ne l’est pas.

Les États-Unis se sont ouverts à la guerre, une guerre qu’ils ne peuvent pas gagner, ils se sont ouverts aux représailles, bien méritées, contre des Américains qui ne le méritent pas du tout, Donald Trump n’est pas notre vrai président, il est un mannequin de vitrine de la Kosher Nostra, placé en fonction au cours d’une élection truquée par le crime organisé, il est quelqu’un dont l’insanité criminelle ne fait plus de doute et qui doit être maintenant totalement exonéré d’être une personne saine par toute personne rationnelle.

[…]

