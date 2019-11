Moi, Jo Busta Lally : J’ACCUSE !

J’ACCUSE Sarkozy, 1ère taupe zunienne placée à l’Élysée, d’avoir enclenché l’Agenda oligarchique de dépopulation grâce aux compteurs communicants, VIA la 5G, pour le tout électrique ► SMARTGRID ► SMART CITY…

J’ACCUSE Hollande, Roitelet du Golf, d’avoir tenu l’Agenda21 et même élargi le champ des possibles, avec la complicité active de Ségolène Royal, Reine des Pôles sous Macron, avec le déploiement des compteurs communicants Linky principalement, ouvrant la voie aux GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO des futures villes connectées. Et maintenant des Mini-réseaux Pinky : Énedis prévoit un millier de centrales « Pinky » d’ici 2021 [EUW 2019]

J’ACCUSE Macron enfin, 2nde taupe zunienne placée dans le fauteuil élyséen, avec la complicité active de ses Ministres, Secrétaires et Sous-secrétaires d’État, Député-e-s, Assistant-e-s parlementaires, Sénateurs, Sénatrices, des Forces de l’Ordre, aux ordres donc, par lequel ce régime ne tient plus que par sa POLICE et tous les pouvoirs régaliens : Armée, Police, Justice, et donc l’État et ses Institutions, au N.O.M. de l’UE d’abord, de la Mondialisation ensuite, en achevant l’Agenda oligarchique de dépopulation pour ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ; Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et au biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities ;

de M’AVOIR TUER…

J’ACCUSE tout spécialement Agnès Buzyn et Bruno Le Maire, les Biens-Zélés, de M’AVOIR TUER…

Agnès BUZYN en tant que Ministre des Solidarités et de la Santé, pour accélérer la mise en place de l’E-SANTÉ via le Smartphone et la Télémédecine ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf

Bruno Le Maire, ancien candidat à la Primaire de la Présidentielle de 2017 et Ministre sous Sarkozy, rappelons-le, pour accélérer par tous les moyens, la réduction de la population des plus fragiles (chômeurs, précaires, étudiants, retraités, veufs, veuves, handicapés…) en les poussant vers la sortie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf

Alors qu’il est démontré que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES !

Pour preuve ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 de ce PDF que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972 !

Et cet INÉDIT pour preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf par Jo Busta Lally

J’ACCUSE conjointement ces ministres ; pour avoir augmenter l’Allocation Adulte Handicapée (à taux plein de 50 euros par mois en 2018 puis de 40 euros en 2019) et avoir exigé en contrepartie des Maisons Départementales des Personnes Handicapées de France et de Navarre de refuser/tèje plus de 100 000 dossiers par an ; soit de gicler un maximum de demandes, où en langage Macronien de « maîtriser les flux d’entrée en [révisant] les critères d’attribution » et de « revoir plus périodiquement le stock » de bénéficiaires (sic), c’est à dire, vous, moi…

Enfin surtout moi je dois bien l’avouer ;

Sur ce coup-là et ce qui fait que, moi aussi, plus que désespérée, je songe à commettre un acte irréparable, comme hier cet étudiant du CROUS à Lyon et si je pense à viser la MDPH concernée, ce ne sera pas par hasard, je viserais un lieu politique, le Ministère des Solidarités et de la Santé et par extension, le gouvernement-qui-ment…

J’ACCUSE enfin la Direction des MHPH ainsi que TOUS les administratifs qui appliquent strictement les directives gouvernementales, ses lois (code de l’Action sociale et des familles, Code de la Sécurité sociale) ignorant les avis chirurgicaux, médicaux et même anticipant les désirs de leur Ministère de tutelle, comme hier le Préfet de Police Maurice Papon anticipait les demandes de l’occupant nazi en « planifiant » la Rafle du Vel d’Hiv, de nous entrainer dans ce lent suicide collectif et même de nous pousser à passer à l’acte, carrément. Puisqu’il n’y a pas de petits profits pour l’oligarchie…

Dénonçant depuis décembre 2015 l’arrogance et la violence de l’État, de ses institutions, et du pouvoir gouvernemental et quel que soit son N.O.M. en appelant au BOYCOTT de toutes choses, mais jamais avec violence, je ne puis croire, cependant être la seule cible de cette bureaucratie folle, puisque nous sommes toujours plus nombreux à être giclé du Système pour raison de santé et non pour objection de conscience !

Quoique, tant depuis le début, j’appelle à se coordonner pour créer la société des sociétés celle des associations libres, volontaires et autogérées, HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS.

Et c’est bien cela qui pose problème aujourd’hui, au-delà de mon simple cas personnel, si plus personne n’agit à son niveau personnel pour user de sa capacité de nuisance, afin d’enrayer la Machine dans un premier temps, pour la mettre hors d’état de nuire, dans un deuxième et le temps pour nous de nous organiser sur le terrain ; Chacun selon ses capacités.

Car pour certains d’entre nous, nos capacités physiques sont déjà altérés par la maladie, et au lieu d’avoir accès à la solidarité, aux soins, on nous met dans la file qui nous envoie directement vers un pré-décès social accélérant notre décès physique, puisque la finalité est la réduction de la population nationale/mondiale

Accepter cela sans broncher, en y participant même, parce que ce n’est pas la priorité du moment, que ce n’est pas votre problème. Alors nous n’aurons plus aucun futur à conquérir.

Il n’a jamais été question ici de réclamer plus de pouvoir d’achat pour emmener ses gosses manger au MacDo, faire des cadeaux de Noël débiles ou faire ripaille, ni même une meilleure retraite. Mais, sérieusement, aucun nouveau paradigme ne pourra être enclenché si nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, pour nous-mêmes, d’un minimum d’entraide, de solidarité et surtout de bienveillance, avant toute chose.

J’ai déjà appelé à une grève générale, illimitée, expropriatrice et autogestionnaire et si la date du 5 décembre peut être le point de départ, le TEMPS ZÉRO (TEP ZÉPI/ZEP TÉPI) d’un mouvement profond et plus large et d’une prise de conscience politique collective, tant mieux.

Mais nous avons besoin de nous entrainer à désobéir et à nous coordonner hors État et ses institutions dès maintenant !

Par exemple comme le propose aujourd’hui même Résistance 71 en point 4 de sa « Charte Confédérale » de l’An I des Gilets Jaunes alors que se tient l’Acte LIV ce Samedi :

Glisser sur le terrain local et nous réorganiser de manière décentralisée et “autonome” de là où nous sommes, depuis nos communes, voisinages et lieux de travail. Entrer en résistance par le boycott, la réorganisation de la vie sociale locale de manière délibérée, associative, consentie et coopérative…

Et force est de constater qu’on en est loin quand des Biens-Zélés scellent votre sort en vous condamnant, par une simple décision administrative, à survivre dans d’atroces souffrances qui vous conduisent à penser à les abréger…

J’ai fait ma part avec ce blog en réalisant de très nombreux PDFs, souvent en coopération avec Résistance 71 d’ailleurs, mais pas que, et ils sont tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion, partage, libres et gratuits dans cette page de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Et en allant jusqu’au bout de mon action en débaptisation aussi, preuve qu’on peut faire tomber tous les empires coloniaux sans armes, ni haine, ni violence, par apostasie collective et en récusation de la doctrine chrétienne de la découverte !

Ou en tenant à jour le Tract Aux Gilets Jaunes, à diffuser et partager sans pitié, si vous voulez ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/tout-le-pouvoir-aux-ronds-points-tract-aux-gilets-jaunes-pour-les-1-an-de-lutte.pdf

Jusqu’à présent j’arrivais à tenir, mais en me refusant une nouvelle fois la prise en compte de ma maladie, qui est dégénérative, on me prive également d’un accès aux soins, car je n’ai aucun revenu, RIEN, NADA, QUEUTCH. Le reste à charge 0 n’existant pas, je survis donc grâce à la retraite de mon vieux mari (lui-même impacté par un infarctus du myocarde) devant sans cesse faire des choix, me chauffer, me nourrir, m’habiller, et donc me soigner étant entendu que nous payons toutes nos charges fixes et factures, ne bénéficiant d’aucunes aides sociales, ni découvert autorisé, pour les grincheux qui prétendent qu’il suffit de vouloir pour pouvoir…

Ben non, par exemple, notre voiture ne passe pas le nouveau contrôle technique mis en place pour éjecter les véhicules thermiques trop polluant parait-il. Et il ne vous aura pas échappé que pour nous diriger tout droit vers les Villes Connectées, Sarkozy ayant pensé à tout, la suppression des véhicules thermiques ayant été actée par Macron sous contraintes Européennes et pour lutter contre le prétendu Réchauffement Climatique Anthropique de mes 2 tiques, et bien tout est fait pour nous conduire au TOUT ÉLECTRIQUE = du patin, à la trottinette, à l’overboard, au vélo, scooter, bus et bien sûr voiture électrique…

Si un bas du képi décide de nous immobiliser notre véhicule pour défaut de CT à jour, comme on peut pas en acheter un autre, même d’occase, on fait comment ? Nan, je peux pas faire du vélo, justement à cause de cette foutue maladie dégénérative, qui n’existe pas. Et surtout résidant aux culs des poules et des canards…

Pour toutes ses raisons, malgré les avancées réelles qui auront été faites, et à bien des égards, grâce au Mouvement des Gilets Jaunes ; Il pleut doucement sur la ville, comme il pleut dans mon cœur

Il pleure dans mon cœur

Comme il pleut sur la ville ;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon cœur ?

Ô bruit doux de la pluie

Par terre et sur les toits !

Pour un cœur qui s’ennuie,

Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison

Dans ce cœur qui s’écœure.

Quoi ! nulle trahison ?…

Ce deuil est sans raison.

C’est bien la pire peine

De ne savoir pourquoi

Sans amour et sans haine

Mon cœur a tant de peine !

Paul Verlaine

Romances sans paroles (1874)

Je ne rajoute rien sinon que j’ai un dernier PDF sur le gaz à publier encore…

Après, advienne que pourra !

Jo Busta Lally