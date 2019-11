NI PAR MACRON – NI PAR PERSONNE : On ne veut pas être gouverné-e-s ! 2 Textes Fondamentaux au format PDF

AVEC ou SANS GILET JAUNE

CONTRE L’ÉTAT !

Ma modeste contribution, à la requête du Collectif Résistance 71, pour faire se lever la société des sociétés, celles des associations libres, volontaires et autogérées et du fait que je n’ai jamais pu prendre part, physiquement, au Mouvement des Gilets Jaunes pour des raisons de santé, avec ces deux textes fondamentaux que j’ai mis au format PDF pour aiguiser notre réflexion et notre action Hors État & ses Institutions, puisque nous avons vu, hier, pour l’Acte LIII ce samedi 16 novembre = Des Black Blocs se réfugier derrière la police Place d’Italie (vidéo) preuve que ce régime ne tient plus que par sa police ► Aujourd’hui, encore plus qu’hier…

Chez moi, le jaune est mis et il l’était bien avant le 17 novembre 2018, car ma petite flamme intérieure avait jailli en décembre 2015 avec la création de ce blog et grâce à mes nombreuses lectures combinées, comme celle, majeure de l’anarchiste Errico Malatesta ► Extraits Choisis Anarchistes d’Errico Malatesta, juin 2017 + ADDENDUM VERS L’ANARCHIE, pages 56 à 63, juin 2019 en coopération le plus souvent, avec le Collectif Résistance 71 qui traduit, compile, analyse depuis 2010, réalisant toutes leurs versions PDFs en plus de mes propres créations que vous pouvez retrouver dans cette page de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ que nous proposons en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage libres et gratuits, car nous estimons les uns et les autres que TOUT ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS et gratuitement.

Gilets Jaunes An I : Petit cadeau pour réflexion et action collective…

Version PDF N° 139 de 88 pages

SOMMAIRE ;

BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR ► P. 5

CHAPITRE I – La séparation achevée ► P. 6

CHAPITRE II – La marchandise comme spectacle ► P. 14

CHAPITRE III – Unité et division de l’apparence ► P. 20

CHAPITRE IV – Le prolétariat comme sujet et comme représentation ► P. 28

CHAPITRE V – Temps et histoire ► P. 53

CHAPITRE VI – Le temps spectaculaire ► P. 63

CHAPITRE VII – L’aménagement du territoire ► P. 68

CHAPITRE VIII – La négation et la consommation de la culture ► P. 73

CHAPITRE IX – L’idéologie matérialisée ► P. 84

LECTURES COMPLÉMENTAIRES ► P. 88

« Il faut lire ce livre en considérant qu’il a été sciemment écrit pour nuire à la société spectaculaire. Il n’a jamais rien dit d’outrancier. »

~ Guy Debord, juin 1992 ~

Et parce qu’ensemble NOUS SOMMES LE MONDE et que le système lui n’est alors PLUS RIEN !

PDF N° 140 de 21 pages

Note de Résistance 71, en page 3 : La pensée et la mise en pratique politiques de Murray Bookchin, lui-même ex-marxiste, via le municipalisme ou communalisme libertaire ont inspiré le leader kurde du Parti Ouvrier Kurde (PKK) Abdullah Öcalan de sortir de la ligne “orthodoxe” marxiste empruntée par son parti depuis le milieu des années 70 pour épouser la méthodologie du municipalisme libertaire. Ce sont ces principes fondamentaux et sa réflexion personnelle sur la société, l’État et la civilisation, qui ont amené Öcalan à fonder le Confédéralisme Démocratique en 1999, qui fut mis en application au Rojava dès 2005.

Tract Aux Gilets Jaunes pour les 1 an de lutte !

Redonnons TOUT LE POUVOIR aux RONDS-POINTS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/tout-le-pouvoir-aux-ronds-points-tract-aux-gilets-jaunes-pour-les-1-an-de-lutte.pdf

En devenant TOUTES & TOUS S.U.P.R.A. Gilet Jaune ;

Solidarité – Union – Persévérance – Réflexion – Action

HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS

Pour une société LIBRE & ÉGALITAIRE

Lectures complémentaires et indispensables, à mon sens, pour y parvenir ;

JBL1960