REFUSONS LA DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche !

En France !

DERNIÈRES INFOS POUR METTRE UN TERME DÉFINITIF À TOUT ÇA !

Version PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019, réalisée par Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

Et partout ailleurs dans le monde dit « libre » !

5G Apocalypse – VOSTFR (Version Originale Sous-titrée Français)

[ https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=Xhtgobb7MIE&feature=emb_logo ] Au cas où YT la supprimerait

Un documentaire complet par Sacha Stone mettant en avant la menace existentielle qui représente la 5G pour l’humanité, comme on ne l’aurait jamais imaginé !

Proposé par Christophe : S’il vous plaît, PARTAGEZ cela autant que le cœur vous en dit… Utilisez-le pour défier vos bureaucrates locaux, technocrates, praticiens de santé, gouvernements municipaux, régionaux, national, et par dessus tout… votre famille et vos amis.

Et par Résistance 71, dans ► Dictature technotronique en marche… l’apocalypse 5G et grille de contrôle eugéniste planétaire (Vidéo)

Résistance 71 | 13 novembre 2019



Éteignons les écrans et rallumons les cerveaux… MAINTENANT !

Éducation, connaissance, diffusion, intégration, action => BOYCOTT

En France ; Si on laisse faire Macron et son orchestre alors ce sera la fusion, actuellement en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’occident à l’heure qu’il est…

ENSEMBLE, EMPÊCHONS-LES DE REFERMER LES GRILLES TOTALITAIRES SUR NOUS & AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD…

Il y a un autre chemin, une autre voie, à nous de voir si nous voulons rejoindre les cyborgs et accepter la DICTATURE TECHNOTRONIQUE ou être et incarner la RÉSISTANCE…

Et ça commence MAINTENANT car il n’y a rien à attendre, rien à voir et surtout rien à espérer de cette Société et/ou de ce Système là. Aussi, dès maintenant, appelons à boycotter les prochaines élections municipales et en même temps, organisons-nous en associations libres, volontaires et autogérées HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS !

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION + ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS = ACTION DIRECTE EFFICACE

Sans armes, ni haine, ni violence autant que possible !



Les Indispensables PDF pour nous permettre de nous lever et dire NON et en masse et STOPPER NET l’arsenal technotronique mis en œuvre par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ; Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart Cities ;



PDF N° 111 de 65 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF de 8 pages ► Preuves que la Télé-Médecine, c’est pas bon pour la Santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G et Cie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

PREUVES COMPLÉMENTAIRES EN VERSION PDF ;

PDF du Mail d’information d’Énedis concernant la pose du compteur Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs communicants GAZPAR par OKSERVICE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR pour GRDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf qui figure à la page 61 du dernier PDF en analyse, introduit par ce billet de blog ► DOSSIER COMPLET pour STOPPER NET la mise en place de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE par Jo Busta Lally (PDF)

RAPPEL POUR PREUVE : que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES ! Pour preuve ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 du dernier PDF que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972 !

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf par Jo Busta Lally

Pour retrouver toutes mes autres versions PDFs (138, 2 autres à venir) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

INFOS COMPLÉMENTAIRES DU JOUR qui démontrent des risques réels et avérés que nous courrons à laisser faire sans réagir la mise en place VIA la 5G des compteurs communicants, du tout connecté pour leur finalité ; Nous parquer (pas tous) dans des Villes Connectées / Smart Cities ;

En refusant le déploiement de la 5G déjà, nous porterons un coup d’arrêt définitif à tout ça ; APPEL À RÉSISTER !

Quand ÉNEDIS installe des compteurs Linky dans des immeubles voués à la démolition

Val-de-Marne : des compteurs Linky installés dans un immeuble fantôme

Un smartphone explose et tue un jeune homme de 22 ans. Un smartphone a explosé et tué un jeune homme de 22 ans en Inde. D’après l’enquête menée par les forces de police, le téléphone était branché à un câble de recharge lors de l’incident. Le corps de la victime a été retrouvé complètement brûlé gisant sur son lit

Facebook active en permanence la caméra des iPhone. Facebook active en permanence la caméra des iPhone sous iOS 13.2.2. Un comportement inquiétant qui semble relever d’un bug propre à cette version d’iOS et impossible à reproduire sous Android. Le problème, c’est que cela résonne avec des rumeurs selon lesquelles Facebook espionne les conversations vocales des utilisateurs pour leur présenter de la publicité ciblée

Voiture autonome : Uber utilise les technos de Google sans autorisation : VOITURES AUTONOMES – Un audit indépendant a prouvé qu’Uber utilisait toujours les systèmes de Waymo (Google), alors qu’un accord à l’amiable avait été trouvé en 2018 pour éviter un procès

