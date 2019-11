Xochi. Le 7 novembre de l’An 01 des Gilets Jaunes

Les voies du seigneur sont impénétrables !…

Celles de Baphomet aussi ;

Los Cantos de Xochi ► Un Temple de la Sorcellerie sur les Cendres de la Cathédrale Consumée ?

Rappelons-nous le 15 avril 2019 à 18H 54 MN ; Notre Drame de Paris, en direct à la téloche car Macron le Jupitérien devait y délivrer sa bonne parole…

Et ; Tous ceux qui attendaient la parole divine sur tous les plateaux TV, ont immédiatement conseillé à Macron de reporter son « allocution / intervention » et de se rendre sur place, ce qu’il fit, trop heureux, malgré tout, de se saisir de Notre-Drame pour appeler à la Concorde et à l’Union Nationale en venant faire la quête jusque dans nos cœurs…

J’ai ironisé immédiatement, traitant de ce sujet au fond, qu’au vu des premières déclarations on pouvait raisonnablement écarter l’explosion d’un compteur communicant comme étant à l’origine accidentelle de l’incendie qui aurait démarrée dans les combles.

Cependant qu’en écoutant, même distraitement, les affirmations des uns et des autres, toutes les interrogations nous sont permises ► 15 AVRIL 2019 – 18H 54MN – Notre Drame de Paris…



Parce que très sérieusement, on raconta que la Cathédrale serait partie en fumée à cause de 7 petits mégots magiques, comme la balle magique qui tua JFK ! Et après on nous traite de vilain-e-s Théoricien-n-e-s du Complot ► Le FBI lance le « Je vous salue Marie » – La Théorie du Complot gagne ! Dean Henderson (08/08/19) Traduction JBL

Ce n’est pas une coïncidence : j’étais justement en cours de rédaction, pour le sixième épisode de ma séquence “2020 : Catastrophes Alimentaires et Sanitaires”, de passages circonstanciés eu égard aux manques d’égards vis à vis de la Sorcellerie Européenne durant les périodes de très Grands Refroidissements Atmosphériques – tel que le tout récent Grand Minimum Solaire de Maunder, de 1618 à 1715. Ainsi, de voir, aux côtés de l’hystérique Marlène Schiappa, une grande experte en attaques de crucifix et de cathédrales… à savoir, la cheftaine des Femen, Inna Shevchenko, ne peut être que de très bon augure pour proposer d’édifier, très rapidement, un Temple de la Sorcellerie régénérée, à Paris, sur les cendres de la Cathédrale de la Fausse Dame ► Los Cantos de Xochi. Un Temple de la Sorcellerie sur les Cendres de la Cathédrale Consumée ?

Extrait de Macron, la stratégie du Météore, reportage de France 3 (novembre 2016)

Je vous propose de revisionner ces images, car, malheureusement, on nous bassine du soir au matin, du matin jusqu’au soir, afin de préparer la réélection de ce « psychopathe arriviste » (et inversement) sous peine de chaos. Ainsi que cette excellente analyse, très complète :

Psychopathe ou simple arriviste ? par Jean Dugenêt – Mercredi 6 novembre – AGORAVOX – URL source ► https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/psychopathe-ou-simple-arriviste-218966

Tout le monde peu répondre à cette simple question aujourd’hui, sans peine : LES 2 et sans craindre le chaos piskil est déjà là, non ?

Ce qui tend à démontrer, sans difficulté aucune, que la solution n’est pas dans la votation. Elle ne l’a jamais été d’ailleurs, mais Macron aura au moins servi à le démontrer aux français-e-s suffisamment distraits pour espérer s’économiser une inévitable révolution « sociale » qui s’avance.

Inévitablement puisque tout nous prouve qu’il n’y a pas de solutions au sein du Système, qu’il n’y en a jamais eu, car cela n’a jamais été prévu, et même qu’il n’y en aura jamais. Qu’il est vain et futile de croire qu’il suffirait de « négocier » avec Macron, l’État, et là, c’est le Mouvement des Gilets Jaunes, qui nous l’aura démontré après 1 an de lutte ► Tout le Pouvoir aux Ronds Points Tract aux Gilets Jaunes pour les 1 an de lutte (Tract Aux Gilets Jaunes, PDF à diffuser sans pitié)

Et ça commence MAINTENANT car il n’y a rien à attendre, rien à voir et surtout rien à espérer de cette Société et/ou de ce Système là. Aussi, dès maintenant, appelons à boycotter les prochaines élections municipales et en même temps, organisons-nous en associations libres, volontaires et autogérées HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS !

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION + ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS = ACTION DIRECTE EFFICACE

Sans armes, ni haine, ni violence !

Ces quelques textes fondamentaux tout autant que fondateurs à lire, intégrer, mieux à « conscientiser » pour y parvenir, et gageons qu’ils le savent, sinon pourquoi s’échineraient-ils à nous diviser ?

La Théorie identique de l’Église et de l’État, Michel Bakounine

Dieu et l’État, Michel Bakounine – 1ère édition française de 1882

L’indispensable de Pierre Kropotkine

Extraits Choisis Anarchistes d’Errico Malatesta, juin 2017 + ADDENDUM VERS L’ANARCHIE, pages 56 à 63, juin 2019

Testament moral et politique de Bartolomeo Vanzetti (1927)

