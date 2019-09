Conférences, Causerie & Analyses de Charles Macdonald, Anthropologue anarchisant du CNRS (Version PDF)

Charles Macdonald – Source ANARCHOGRÉGAIRE – Anthropologue CNRS

Conférences, Causerie & Analyses de Charles Macdonald, version PDF N° 109 de 144 pages

Qui se présente comme suit sur proposition de Résistance 71 :

PRÉSENTATION DE L’AUTEUR P. 4

1ÈRECONFÉRENCEANTHROPOLOGIQUE P. 5

2ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE P. 16

3ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE P. 28

4ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE P. 44

5ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE P. 57

6ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE P. 72

7ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE P. 91

8ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE P. 100

9ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE P. 118

10ÈMECONFÉRENCE ANTHROPOLOGIQUE* P. 130

CAUSERIE, ANALYSES & LECTURES COMPLÉMENTAIRES R71 P. 142

CONCLUSION & LECTURES COMPLÉMENTAIRES DE JBL1960 P. 143

Les sujets abordés sont, dans l’ordre chronologique ; l’unité de l’espèce / diversité des cultures, le don et le partage, hiérarchie et égalité, études sur des ensembles et collectifs anarcho-grégaires, les communautés cosaques et pirates comme anarcho-démocraties, les utopies modernes, anthropologie de la paix et de la guerre et la guerre préhistorique et tribale.

C’est à lire d’un bloc ou par feuilletons au gré des ses intérêts, mais à lire quoi qu’il en soit car plus on en sait sur nous et notre humanité et plus on sera capable de transformer notre réalité vers l’émancipation. Bien des clefs se trouvent déjà dans les trouvailles anthropologiques faites par des chercheurs intègres, nombre d’entre elles ont été enterrées car trop dangereuses pour l’ordre en place.

Dans tous les cas, c’est en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage totalement libres et gratuits car nous estimons, les uns et les autres, que tout ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS et gratuitement ► LES PDFs RÉALISÉS PAR JBL1960 (134).

*La 10ème conférence, a fait l’objet d’une analyse spécifique ici-même, fin août, sous le titre « La liste de Pinker« .

Utopie : « Je demande qu’on me dise s’il y a jamais eu un progrès social dans l’histoire du monde qui n’ait d’abord été considéré comme une utopie avant de voir le jour. Non, il n’y a jamais rien eu de tel. » (Marcos, le maître des miroirs, Mille et une nuits, 1999) ► Abécédaire du SubMarcos, dans Chiapas, Feu & Parole d’un peuple qui dirige et d’un gouvernement qui obéit – L’essentiel de l’EZLN en français en version PDF N°79 de 218 pages.

