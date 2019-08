Le pouvoir secret américain – L’Ordre Skull & Bones par le Pr. Antony C. Sutton (Vidéo d’analyse en français)

À relier avec ce dernier billet qui lui est consacré, en analyse ► Preuve supplémentaire que la Paix n’a jamais été leur principal intérêt…

*Antony C. Sutton était né à Londres (Angleterre) en 1925 mais passa la plus grande partie de sa vie aux États-Unis (40 ans) après sa naturalisation. De formation universitaire (Économie, Génie Civil), Antony Sutton exerça dans les Industries minières et de l’acier. Diplômé des Universités de Londres, de Göttingen et de Californie, A. Sutton sera, dans les années 60, professeur d’Économie à l’Université d’État de Californie (Los Angeles) et pendant sept ans, chercheur à l’Université Stanford (Fondation Hoover). Ce fut pendant son séjour à Stanford qu’il écrivit l’ouvrage définitif en trois volumes sur les « sources » de la technologie soviétique : Western Technology and Soviet Economie Development, toujours réimprimé vingt-cinq ans après sa parution… Dans sa Lettre d’Information, ([1]) Pierre de Villemarest –éminent spécialiste des questions soviéto-mondialistes — écrit que « Sutton fut le seul auteur qui ait jamais disséqué les contrats grâce auxquels les totalitarismes nazi et soviétique ont pu vivre et survivre économiquement. Source ► Hommage à Antony C. Sutton, via Alter Info de juin 2008

[…] Ce que l’histoire révisionniste nous apprend réellement est que notre volonté en tant que citoyens individuels à abandonner le pouvoir politique à une élite a coûté au monde environ 200 millions de vies humaines entre 1820 et 1975. Ajoutons à cela la misère non-dite des camps de concentration, des prisonniers politiques, de la suppression et de l’oppression de ceux qui essaient d’amener la vérité au grand jour.

Quand cela s’arrêtera-t-il ? Cela ne s’arrêtera pas tant que nous n’agissons pas selon un axiome très simple : que le système du pouvoir ne continue que tant que les individus veulent qu’il continue et cela continuera seulement tant que les individus essaient d’avoir quelque chose pour rien. Le jour où une majorité d’individus déclarera ou agira comme s’ils ne voulaient rien du gouvernement, déclarera qu’elle s’occupera elle-même de ses intérêts et de son bien-être, alors ce jour-là les élites du pouvoir seront finies. La tentation attractive “d’aller avec ces élites du pouvoir” est l’attraction vers le quelque chose pour le rien. C’est l’appât. L’establishment offre toujours quelque chose pour le rien : mais ce quelque chose est toujours pris à quelqu’un d’autre, soit comme impôt, taxe ou pillage et donner quelque part d’autre en échange de soutien politique.

Les crises et guerres périodiques sont utilisées pour obtenir un soutien pour des autres cycles de pillage-récompense, ce qui a pour effet de resserrer le nœud coulant autour du cou des libertés individuelles. Bien sûr nous avons également les hordes d’éponges intellectuelles, d’hommes d’affaire amoraux et de profiteurs, pour agir comme les récipients non productifs du pillage.

Arrêtons le cycle du pillage et de la récompense immorale et les structures élitistes s’effondreront. Mais pas avant qu’une majorité ne trouve le courage moral et la force intérieure de rejeter ce jeu truqué du quelque chose pour rien et de le remplacer par des associations volontaires, des communes volontaires ou des réglementations locales et des sociétés décentralisées, pour que cesse enfin le meurtre et le pillage.

Extrait du Pr. Antony C. Sutton dans » Wall Street et la montée en puissance d’Hitler « , version PDF N° 28 de 56 pages à retrouver dans LES PDFs RÉALISÉS PAR JBL1960 (133 versions à ce jour)

Grâce à Voltigeur du site Les Moutons Enragés qui me refile cette vidéo que je vous conseille de visionner sans le son tellement celui-ci est fort mal choisi ;

Le pouvoir secret américain – L’Ordre de Skull & Bones du Pr. Antony C. Sutton, Martin Swan ( Traducteur) et Philippe de Lacvivier (Traducteur)

Dont je relève les points forts que je complète avec infos, billets et PDF ad hoc et connexes, et donne mon avis, en filigrane ► Jo Busta Lally

PRÉSENTATION & EXTRAITS ;

PRÉFACE DE L’AUTEUR : Après 16 livres et 25 années de recherches fondamentales, je pensais que j’avais tout entendu… que le monde était un désordre confus, probablement au-delà de toute compréhension, certainement au-delà de tout salut, et que je ne pouvais pas faire grand-chose à son sujet.

En 1968 mon livre « Technologie de l’Ouest et Développement Économique Soviétique » a été publié par l’Institution Hoover à l’Université Standford. En 3 volumes substantiels, j’ai détaillé comment l’Ouest avait construit l’Union Soviétique. Cependant, le travail a produit un puzzle apparemment insoluble ; pourquoi avons-nous fait ceci ?



Pourquoi avons-nous construit l’Union Soviétique, pendant que nous avions aussi transféré la technologie à l’Allemagne de Hitler ? Pourquoi Washington veut dissimuler ces faits ? Pourquoi avons-nous soutenu le pouvoir militaire Soviétique ? Et soutenu le nôtre simultanément ?

[NdJBL ► Lire « Wall Street et la révolution russe (bolchévique) du Pr. Antony Sutton, version PDF N° 27 de 69 pages – L’implication de Wall Street dans la Révolution russe de 1917 (Bolchévik)]

[…] Dans les livres subséquents, la série des « Wall Street », j’ai posé plus de questions – mais aucune réponse. J’étais arrivé plus ou moins à la conclusion qu’il n’y a avait aucune réponse rationnelle qui pouvait être prouvée. Alors, il y a a peu près un an, j’ai reçu un énorme paquet de documents de 20 cm d’épaisseur – rien moins que la liste d’adhésion à une société secrète américaine. En jetant un coup d’œil sur cette liste, il était évident que ce n’était pas un groupe ordinaire. Les noms inscrits représentaient le Pouvoir, avec un P majuscule. […] Le livre que vous lirez ici est une version combinée d’une série qui fait un rapport sur cette recherche. […] Chaque volume expliqueront pourquoi l’Ouest a aidé les Soviets & Hitler ; Pourquoi nous allons à la guerre, pour perdre ; Pourquoi Wall Street aime les marxistes et les nazis ; Pourquoi les enfants ne peuvent pas lire ; Pourquoi des faits historiques sont supprimés ; Pourquoi les politiciens mentent et cent autres pourquoi.

[NdJBL ► En complément lire : Les confessions d’un évêque jésuite du Dr. Alberto Rivera, version PDF N° 44 de 23 pages et La City de Londres, au cœur de l’Empire, PDF N° 54 de 34 pages]

[…] Si je devais avoir une œuvre majeure, c’est ce livre. Antony C. Sutton, Phénix, Arizona, le 30 juillet 1983

INTRODUCTION À L’ÉDITION DE 2002

Le Pouvoir Occulte Américain a eu une histoire exceptionnelle dans l’édition. […]

Mais ma vraie intention, produire une exploration de l’influence Hégélienne dans l’Amérique moderne, n’a pas été accomplie. […]

[NdJBL ► Lire La nature humaine : une illusion occidentale de Marshal Sahlins, 2008, version PDF N°75 de 62 pages (page 11)]

Cela peut-être attribué, en grande partie, à un système pédagogique basé sur une philosophie étatiste-hégélienne et laquelle a déjà accompli la « dégringolade intellectuelle » de l’Amérique. Cette philosophie désastreuse, destructrice, la somme du nazisme et du marxisme, a infecté et corrompu notre république constitutionnelle. […]

[NdJBL ► Il faut rappeler qu’AS traite ici de la problématique de l’Amérique moderne. Sinon à remonter jusqu’en 1492 et faire une corrélation avec la Doctrine chrétienne de la découverte.]

La majeure partie de cette corruption est due à un groupe élitiste de Yale, des « Bonesmen ». Leur symbole ; Crâne et Os -Skull & Bones- et leur philosophie Hégélienne, dit tout d’eux, bien qu’avec une duplicité typique, ils voudraient que vous en pensiez et croyez autrement. L’hégélianisme glorifie l’État, le véhicule pour la dissémination d’idées étatistes et matérialistes et impose ses règles dans l’éducation, la science, la politique et l’économie. […]

[NdJBL ► ANTHROPOLOGIE POLIQUE : Origine & Critique de l’État]

Notre système de deux partis ; Démocrate et Républicain (=un parti Hégélien, personne d’autre n’est bienvenu ou admis) est un reflet de cet Hégélianisme. […]

Droite et Gauche : Un moyen de contrôle pour les Hégéliens, l’État et tout puissant et vu par eux comme la « Marche de Dieu sur Terre ». […]

Nous traçons l’extraordinaire influence des S&B dans un conflit hégélien majeur : nazisme contre communisme. Des membres des S&B étaient à des postes dominants de prise de décision – Bush, Harriman, Stinson, Lovett – tous des « Bonesmen » et ont contribué en guidant le conflit à travers l’usage de « droite » et de « gauche ». Ils ont financé et ont encouragé le développement des 2 philosophies et ont contrôlé le résultat vers une ampleur considérable. […]

[NdJBL ► Le meilleur ennemi qu’on puisse acheter – Financement & Développement des 2 côtés d’une même belligérance – Témoignage du Pr. Antony Sutton, Convention Républicaine du 15 août 1972 à Miami Beach, version PDF N° 29 de 14 pages]

CONTRÔLE DE LA POPULATION

Aujourd’hui en Californie on peut voir en temps réel, l’usage du conflit contrôlé pour accomplir un résultat désiré. Le débat sur la crise d’énergie est contenu avec soin à un débat sur les plafonnements et le contrôle des prix. […] Mais regardez ce qui n’est PAS discuté, nulle part. Le spectre entier d’énergie (presque) libre, basé sur une décennie de recherche, est laissé avec soin hors de toute discussion. […]



[NdJBL ► Théorie Russo-ukrainienne de l’origine abiotique profonde du pétrole, Dr. JF Kenney, version PDF N° 26 de 68 pages – La vraie-fausse crise pétrolière ou la pseudoscience au service du contrôle énergétique par scarcité induite ]

L’énergie de l’espace MEG de Bearden est en discussion. […] La fusion à froid, calomniée, a eu une centaine d’expériences prospères […] Le problème pour les services publics n’est pas le prix de l’énergie aujourd’hui, mais comment décharger leurs capitaux immobilisés (usines hydro, lignes de transmissions, etc.) sur le public. Ces biens « précieux » auront une valeur nulle si les énergies libres sont disponibles, parce que tous les nouveaux systèmes sont des unités autonomes qui n’auront pas besoin d’avoir fixe des lignes de transmissions (selon la retranscription). […]

[NdJBL ► Contre l’agenda oligarchique de dépopulation – Sarkozy et les compteurs intelligents, de Jo Busta Lally, version PDF N° 92 de 17 pages]

LE DÉBAT DÉMOCRATE<==>RÉPUBLICAIN EST UNE DIVERSION

La question pertinente est évitée avec soin ; Combien de temps cela prendrait pour mettre ces nouveaux systèmes en production ? Un autre exemple est Monsanto Corporation et son développement de génie génétique et prédateur de grain, un effort à peine caché pour une domination mondiale de l’agriculture. Le président George Bush Jr., un « Bonesman » a nommé le directeur adjoint de Monsanto, le Dr. Virginia Weldon, directeur de la Food and Drug Administration, qui a le pouvoir de bloquer l’étiquetage des nourritures génétiquement modifiée et a fait d’autres efforts pour le contrôle des entreprises. […]

[NdJBL : Les 4 cavaliers de l’Apocalypse chimique & génétique – Quand Hulot rimait avec Monsanto. Contre le grain, une histoire profonde des premiers États de James C. Scott, 2017 en version PDF N° 76 de 76 pages]

QUE DOIT-ON FAIRE ?

Si le public qui vote était vaguement informé de ce scénario violent et caché, il pourrait et peut-être formerait le changement. Cependant, ce n’est pas une solution possible. La plupart des gens sont du genre à « laisser-faire » avec des objectifs personnels limités et un haut seuil de « tolérance » pour les médias officiels. Ce qui a pris plus d’un siècle pour être établi ne peut pas être changé en quelques années. […]

[NdJBL : c’est là mon principal point de désaccord avec le Pr. Antony Sutton. Et c’est d’ailleurs Howard Zinn qui l’avait parfaitement analysé dans son message (posthume) aux pessimistes : Le changement révolutionnaire ne vient pas d’un évènement cataclysmique (faites attention à de tels moments !!!), mais par une succession sans fin de surprises, bougeant en zig-zag vers une société plus décente. Nous n’avons pas à nous engager dans de grandes actions héroïques pour participer au processus du changement. De petites actions, lorsqu’elles sont multipliées par des millions de gens, peuvent tranquillement devenir le pouvoir qu’aucun gouvernement ne peut supprimer, un pouvoir qui peut transformer le monde. Vous ne pouvez être neutre dans un train en marche, Howard Zinn, version PDF N° 34 de 63 pages]

[NdJBL ► QUE FAIRE ? La marche vers la tyrannie globale, comment s’en sortir ? Que faire ? par Résistance 71 en juin 2010 en version PDF N° 42 de 18 pages]

LA QUESTION INITIALE EST L’ÉDUCATION

Le système existant d’éducation est plus un mécanisme de conditionnement. Il a peu à voir avec l’éducation dans le vrais sens, et beaucoup à faire pour le contrôle de l’individu. […]

[NdJBL ► LES INDISPENSABLES DE PAULO FREIRE :

L’HISTOIRE OFFICIELLE

Malheur à tout livre, ou auteur, qui tombent à l’extérieur des directives officielles. Afin d’assurer la ligne officielle dominante, en 1946 la Fondation Rockefeller a distribué 139 000$ (125 300€) pour une histoire officielle de la 2nde guerre mondiale. […]

[NdJBL ► On a retrouvé l’Histoire de France du Pr. Jean-Paul Demoule, version PDF N° 7 de 24 pages – Traduction de la Bible & Escroquerie historique du Dr. Ashraf Ezzat, version PDF N° 3 de 68 pages]

ÉCHEC DE L’HISTOIRE OFFICIELLE

Les temps ont changé. […]

[NdJBL ► 20 juillet 1969 – 20 juillet 2019 : 50 ans pour passer de Héros à Zéro, de Kevin Barrett pour Veterans Today en version PDF N° 106 de 31 pages]

LA THÉORIE DU COMPLOT

[NdJBL ► Le FBI lance le « Je vous salue Marie » – La Théorie du Complot gagne ! Dean Henderson (08/08/19) Traduction JBL]

Et sur le principe qui m’est cher du QUI CHERCHE… TROUVE je laisse le dernier mot à Howard Zinn ; Plus l’éducation est répandue dans une société, plus la mystification pour cacher ce qui ne va pas doit être importante ; la religion, l’école et l’écriture travaillent ensemble à cet effet. Ceci n’est pas une conspiration à l’œuvre, les privilégiés de la société sont aussi victimes de la mythologie ambiante que les enseignants, les prêtres et les journalistes qui la diffusent. Tous ne font que ce qui vient naturellement et ce qui vient naturellement est de dire ce qui a toujours été dit et de croire ce qui a toujours été cru.

Howard Zinn 1970 ► Qu’est-ce que l’histoire radicale ?

Tout comme Howard Zinn, le Pr. Antony C. Sutton fut une autre personnalité qui aura vécue à contre-courant et qui par ses écrits, publications, conférences et interventions nous permet de dédire ce qui a toujours été dit pour ne plus croire ce qui a toujours été cru.

Ainsi, en lisant ces grands auteurs, sommes-nous capables, à notre tour, d’écrire la suite de l’histoire à l’encre du réel et/ou pourquoi pas, de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité.

Nous pouvons construire une nouvelle réalité sans dogme, ni doctrine. Un nouveau paradigme, sans dieux, ni maitres. Nul besoin d’armes, de haine, de violence, juste par la force de nos idées et pour peu que nous le décidions, ENSEMBLE.

JBL1960