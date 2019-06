Le monde des Affaires Indiennes est plus important que General Motors ! Par Mohawk Nation News du 24 juin 2019

Nous sommes clairement à la croisée des chemins !

Il est temps de choisir si vous voulez rejoindre les cyborgs qui hanteront les prochaines Villes Connectées, ou Smart-Cities.

Ou si vous voulez nous rejoindre sur le chemin de la RÉSISTANCE et faire ainsi le P.A.R.I. d’une société sans/contre l’État !

Chers Racistes Zuniens ;

Vos voitures sont japonaises ;

Votre bière est allemande ;

Votre électronique est taïwanais ;

Votre mode est française ;

Votre pétrole vient d’Arabie Saoudite ;

Votre vodka est russe ;

Mais n’oubliez jamais que la Terre sur laquelle vous vivez est la nôtre…

Et il y a longtemps que la Nation Mohawk a choisi de suivre Kaianerekowa, La Grande Loi de la Paix, et de rester sur le chemin rouge de la résistance, nous invitant à la rejoindre pour avancer côte à côte, ensemble sur le chemin de la RÉSISTANCE…

Quand nos ressources seront épuisées, que feront les actionnaires ?

Le monde des affaires indiennes est plus important que General Motors

Mohawk Nation News du 24 juin 2019 | URL de l’article source en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2019/06/24/indian-business-bigger-than-general-motors/

Traduit de l’anglais par Résistance 71 dans ► Résistance au colonialisme : Génocide et exploitation politico-économique… une affaire qui marche ! (Mohawk Nation News)

Pensez juste à l’existence des plus lucratives qu’a créée Onkwehonweh pour les envahisseurs illégaux (colons) : films, livres, écoles, livres scolaires, doctorats, universités, commissions, affaires judiciaires, juges, les sociétés d’aide à l’enfance, avocats millionnaires se spécialisant dans les affaires indiennes, les magasins d’adoption, police, prisons, des millionnaires non-natifs ayant des casinos sur les réserves, des millions de bureaucrates, des enquêtes, etc, etc… Sans nous, les indigènes, il n’y aurait pas d’activité économique dans bien des régions du monde. Ils ont volé toutes les ressources naturelles de l’Île de la Grande Tortue. Ils ne sont en rien ici sous la direction de la Grande Loi de la Paix (Kaianerekowa).

Celle-ci nous a enseigné de retourner dans nos esprits et de révéler les belles et naturelles choses à notre sujet et de notre connexion avec le monde. C’est le bon et droit chemin que nous essayons de maintenir propre. Les immigrants (colons) menacent toujours notre existence avec leur prêche et leur peur de la mort.

Nous étions des peuples sains jusqu’à l’invasion coloniale de ces immigrants (chrétiens d’Europe) illégaux. Ils feront tout pour owistah, l’argent. Nous partageons ensemble ce que l’Île de la Grande Tortue nous offre. C’est ça le concept “d’un plat, une cuillère”. La récompense est la même pour les enfants naturels de la création/nature et pour toute vie sur l’Île de la Grande Tortue. Les premières nations indiennes qui aident les envahisseurs illégaux sont “génocidées”.

La musique est le message des vrais peuples du monde et de toute vie naturelle. Nous regardons toute vie et nous sommes puissants tous ensemble. Nous nous sentons bien lorsque la Nature nous entoure.

Les programmes de contrôle des esprits de l’entreprise coloniale qu’est le gouvernement du Canada tente de nous endoctriner pour que nous imitions les envahisseurs colons. Les immigrants sur cette terre continuent de piller et d’abuser notre terre-mère.

Les envahisseurs psychopathes n’éprouvent aucun remord. Ils savent ce qui est bon ou mauvais, mais ils choisissent d’être contrôlés par leur veulerie anti-naturelle. On a à faire à des “menteurs, des voleurs et des tricheurs”. Nous voulons la vérité et la liberté. L’esclavage est le génocide. Tous les onkwehonweh du monde sont les peuples naturels et endémiques. Les envahisseurs illégaux continuent de mentir sans cesse à notre sujet. Guidés par leur haine, ils fouillent nos cultures pour voir ce qu’ils pourraient voler ou détruire. Ils refusent d’informer le monde qu’en fait nous sommes la propriété (NdJBL : comme la propriété privée n’existe pas dans la pensée et la philosophie amérindienne, cela s’entend dans le sens que les peuples originaires, ou Natifs, appartiennent à la création/Terre-mère, et non l’inverse, nuance de taille) de l’Île de la Grande Tortue, nous les peuples naturels ainsi que tout ce qui est dessus ou dessous. Leur propagande démente affirme qu’ils sont les “vainqueurs” et que nous sommes les “perdants”. Leur “conseil de guerre” qui siège au ministère des affaires indiennes complotent constamment contre nous et mesure les façons diverses de nous contrôler. Ils veulent toujours “réussir”, c’est à dire dans leur jargon, toujours faire plus de fric.

Nous sommes mandatés pour l’éternité à maintenir Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix et ce par quelque moyen nécessaire que ce soit. Ils doivent retourner chez eux. Nous n’avons absolument aucune confiance en ces envahisseurs. Nous serons qui nous sommes. Les immigrants illégaux ne peuvent pas être nous et ne le pourront jamais. Ils seront toujours des squatters sur cette terre. Ils veulent tout vendre, même les étoiles. Ils veulent aller exploiter l’espace après avoir exploité notre terre-mère.

La création nous fait. Les envahisseurs illégaux savent pertinemment que nous sommes partie intégrante de l’Île de la Grande Tortue et de ce monde naturel. Nous avons des devoirs envers notre mère et toute vie naturelle. Ils planifient constamment pour nous faire disparaître. Ils quitteront l’Île de la Grande Tortue et retourneront chez eux et nous continuerons de persévérer avec notre vie.

Nous, ainsi que toute vie, ne sommes que grosses commodités* exploitées par les immigrants colons, qu’ils vendent et détruisent, commodités bien plus importantes que General Motors (GM). Ils viennent parmi nous, prennent l’expérience, puis ont de gros boulots à enseigner à notre sujet pour le reste de leurs vies.

Nous devons vivre le rôle naturel qui nous a été assigné. Nous avons le don de la vie naturelle et nous le donnons librement.

Trudeau s’est récemment exclamé dans un rapport sur les “femmes et jeunes-filles disparues et assassinées” : “Nous ne pouvons pas imaginer ce que vous avez enduré. C’est si horrible.” La tentative de génocide ne marchera pas. Comme toute chose naturelle, nous sommes une formidable puissance.

Les immigrants/colons/envahisseurs ont un manque total de respect pour notre mère.

L’immense Russell Means a affirmé ceci : “Vous ne serez et ne demeurerez que des commodités aussi longtemps que l’empire existera…” ► Russell Means, Oglala, Lakota



Et aujourd’hui, nous avons absolument et le choix et les moyens de faire s’effondrer l’empire, tous ensemble ;

Descendants des colons/envahisseurs/exterminateurs, dont je fais partie.

Et descendants des peuples premiers/originaires/naturels, Natifs, indigènes, aborigènes de tous les continents dont Kahentinetha Horn fait partie…

Car nous pensons, elle comme moi, ainsi que R71 qui traduit, et toujours de plus en plus nombreux, que notre salut et l’avenir de l’Humanité, passe par les peuples occidentaux (nous TOUS) émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés, et non plus au-dessus, des peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.

Par exemple, comme expliqué ICI, en retirant ou en faisant effacer notre nom des registres des baptêmes, en masse, (apostasie collective) ou en renonçant au baptême, en récusation de la Doctrine chrétienne de la découverte ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/effondrer-les-empires-coloniaux-par-apostasie-collective-de-jo-busta-lally-mars-2019.pdf

Dans cette page de mon blog ► LES PDFs RÉALISÉ PAR JBL1960, vous trouverez, au format PDF, les raisons et les moyens de faire s’effondrer l’empire voire tous les empires…

