26 janvier 2019 ; Jour de la Honte, de l’Infamie, de l’Invasion des Terres Australes !

Ce 26 janvier 2019, les festoyeurs de génocide des Terres Australes célèbrent, encore, leur fierté d’avoir tué l’aborigène pour sauver l’homme blanc !

Chaque 26 janvier tous les colons de papier d’Australie, de Nouvelle-Zélande et de tous les territoires d’Australasie au N.O.M. de la Doctrine Chrétienne de la Découverte commémorent leur supériorité d’homme blanc sur les peuples originels



Les colons de papier commémore le débarquement du 26 janvier 1788 ;

Ce jour-là : la première flotte, composée de 11 navires pas plus gros que les ferries que l’on voit aujourd’hui en baie de Sydney, a mis des canots à l’eau. Le Capitaine Arthur Phillip, qui commandait la flotte, a posé le pied sur le sol australien, suivi plus tard par les 1030 passagers – hommes, femmes et enfants, principalement des représentants officiels du royaume, des marins et des “convicts” (prisonniers déportés). Une écrasante majorité d’entre eux étaient Britanniques, mais il y a avait aussi quelques détenus africains, américains et français. Après 8 mois de voyage, ils ont débuté la fondation de la première colonie britannique en Australie.

Et leur fierté d’avoir tué l’aborigène pour sauver l’homme blanc !

C’est grâce à John Pilger et son film Utopia que nous savons de manière documentée que les Australiens originels représentent la plus vieille présence humaine, et dès 1838, le journal du Sydney Monitor rapporta : Il a été résolu d’exterminer toute la race noire dans ce quartier. Ceci faisait référence au peuple Darug qui vivait le long de la grande Hawkesbury River, pas très loin de Sydney.

Lorsque les premiers colons posent le pied sur les Terres Australes ils le font avec l’assurance divine que l’homme qui n’est pas blanc est inférieur et que les races supérieures ont un droit vis à vis des races inférieures, ils débarquent légitimement (selon eux) et sont chargés ; […] d’envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tous Sarrasins et païens que ce soient et tout autre ennemi du Christ où qu’il soit et les royaumes et duchés et principautés et colonies et possessions et tous biens mobiles ou immobiles en leur possession ainsi que de réduire leurs personnes en esclavage perpétuel et d’appliquer et de s’approprier pour lui-même, ses héritiers et successeurs lesdits royaumes, duchés, principautés, colonies, possessions et biens et de les convertir en ses biens et profits et qu’en ayant sécurisé cette faculté […] (Extrait de la Bulle papale Romanus Pontifex, 1455, ICI)



Comme Christophe Colomb en 1492 !

Avant cela, Il y avait plus de 500 peuples aborigènes distincts en Australie, généralement divisés en clans, chacun ayant sa propre langue et son propre territoire. Et l’invasion qu’ils ont subie depuis la fin du XVIIIe siècle a eu des conséquences catastrophiques.

La terre est absolument cruciale pour les peuples aborigènes, elle est au centre de leur vie matérielle et spirituelle. Avant l’invasion de l’Australie, la plupart des Aborigènes étaient établis le long des côtes, en communautés semi-sédentaires qui vivaient d’agriculture, de pêche et d’élevage.

Les Aborigènes établis à l’intérieur des terres, dans le bush et le désert, vivaient de chasse et de cueillette, pratiquant une technique de brûlis du sous-sol pour encourager la pousse des plantes préférées du gibier qu’ils chassaient. Ils possédaient des techniques très évoluées pour trouver de l’eau.

Aujourd’hui, plus de la moitié des Aborigènes vivent en ville, très souvent dans les périphéries, dans des conditions effroyables. Beaucoup d’autres travaillent comme ouvriers agricoles dans des ranchs installés sur les terres dont ils ont été spoliés.

Nombreux sont ceux qui, particulièrement dans la moitié nord du continent, ont réussi à rester sur leurs terres en continuant à pratiquer la chasse et la cueillette dans le bush. Depuis l’invasion britannique de l’Australie, les Aborigènes ont subi la spoliation et la destruction de leurs terres. Jusqu’à 1992, la loi britannique puis australienne concernant la terre était fondée sur le principe de ‘terra nullius’, c’est-à-dire que le pays était considéré comme vide avant l’arrivée des Britanniques et, n’appartenant donc à personne, il pouvait être légitimement conquis.

Les Aborigènes, ainsi que les peuples des îles Torres Strait (ethniquement et culturellement distincts), sont les premiers habitants de l’Australie. On estime que leur présence remonte entre 40 000 et 60 000 ans.

Moins d’un siècle après la première invasion de l’Australie, la population aborigène, qu’on estimait alors à près d’un million, était tombée à 60 000.

Puis pendant la majeure partie du XXe siècle, les massacres généralisés ont laissé place à une politique officielle consistant à retirer les enfants aborigènes à leurs parents et à les placer dans des familles blanches ou dans des institutions missionnaires dans le but d’effacer toute trace de la culture et de la langue aborigènes*. Source Survival International.fr

*Pensionnats pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada = Meurtre Par Décret, et en version PDF en français ;

*Pensionnats pour Indiens de 1820 à 1980 aux USA + La réponse de l’Australie à la Doctrine Chrétienne de la découverte par Steven Newcomb

Comme me le faisait remarquer Thahoketoteh Poète et Penseur Mohawk, ICI ; Ici, au Canada, ils célèbrent (encore) chaque 1er juillet (Jour de l’extinction) parce que c’est le jour où ils ont obtenu leur Numéro ISO du Vatican pour devenir une Entreprise !

De la même manière, chaque 4 juillet, l’Amérique festoye sur une terre usurpée et encore rougie du sang des peuples originels et commémore sa fierté d’avoir tué l’indien pour sauver l’homme blanc !

Mais pire, encore, chaque année l’empire anglo-américano-christo-sioniste après avoir commémoré le Jour de la Découverte (appelé aussi Jour de la Race en Espagne et dans toute l’Amérique Latine) rend grâce à un Dieu pour leur avoir donné le courage et la force d’envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tous Sarrasins et païens que ce soient et tout autre ennemi du Christ afin de construire leur Nouveau Monde sur le pré-supposé raciste, eugéniste et éthnocentriste qu’aucune personne indigène traditionnelle ou nation ne devaient être autorisées à survivre en dehors de la chrétienté et de sa nation « blanche » et ce à chaque Thanksgiving…

Nous savons de manière avérée, argumentée et documentée grâce à Steven Newcomb et son œuvre phare « Païens en Terre Promise décoder la doctrine chrétienne de la découverte » que Résistance71 à partiellement traduit en français et que j’ai réunifiée dans ce PDF N° 4 de 45 pages ► Païens en terre promise, que les premiers colons accompagnant Christophe Colomb, le porteur de croix, avaient pour principale mission de tuer les éventuels habitants qu’ils rencontreraient, pour saisir les terres et les déclarer « Nouvelles Terres Chrétiennes » puisque, comme pour l’Australie, ces terres à découvrir avaient été déclarées « Terra Nullius » et les éventuels indigènes « Res Nullius » ► Page 35 du PDF :

La nouvelle définition de ‘nullus’ était, un païen, infidèle, incroyant ou une personne non-baptisée. “Le paganisme, qui voulait dire non-baptisé’, dit Dr. Lieber, “retire à l’individu ces droits qui sont une véritable moralité juridique inhérente à chaque être humain.” […] Ainsi cette définition concède que res nullius est la propriété de celui qui découvre, qu’un infidèle est nullus, que le sauvage américain est un infidèle et que l’argument est ainsi complété. Que l’Église, dont un des grands devoirs et de protéger le faible et le vulnérable, ait suppléé la moitié de la logique qui a justifié de la ruine et de la mise en esclavage des païens, est une des grandes anomalies de l’Histoire.”

Et à la page 36 plus précisément concernant le terme de Terra Nullius ;

Et tout cela, au nom de Dieu comme l’avaient définis les hommes en jupes, les papes et ;

Comme défini, en ces termes, dans le Deutéronome 7: 1-2, 5-6 et 16 de l’ancien testament de la Bible : Lorsque l’Éternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, [les Héthiens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi] ;

lorsque l’Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d’alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce ;

Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard : vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées.

Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusse un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.

Tu dévoreras tous les peuples que l’Éternel, ton Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leurs dieux, car ce serait un piège pour toi.

Voilà ce que tous les colons de papier s’apprêtent encore à commémorer ce Samedi 26 janvier 2019…

Et si vous pensez que cela ne concerne en rien les français et la France ;

Pourquoi M. Macron considère-t-il toujours la Kanaky (Nouvelle-Calédonie) comme une possession de l’Empire colonial français et refuse-t-il de restituer le Caillou aux peuples originaires Kanaks ? (Qui eux aussi, ont été considérés comme des Res Nullius en Terra Nullius)

Quid des Terres Australes Françaises (TAAF) ;

De la Nouvelle-France ; Page 12 à 21 de ce PDF N° 38 que je viens de corriger et mettre à jour avec les toutes dernières réalisations = Effondrer le colonialisme ► Maître-pilier de l’Empire pour un changement de paradigme politique & social ► Déterminer l’E.R.R.E.U.R. et comment la corrige r ;

r ; Des propos de François Fillon qu’il avait tenus sur la colonisation en août 2016 lors d’un discours à Sablé-sur-Sarthe : “La France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord” Source Marianne du 27/11/2016

Si nous ne sommes pas responsables, et encore moins coupables, de la manière dont la France, dans le Monde et au cours de son histoire, a tenu à faire partager sa culture aux peuples originels, nous le deviendrions si, sachant tout cela, nous décidions de ne rien faire.

Or, de plus en plus nombreux, nous pensons que nous pouvons être les acteurs du changement et non les spectateurs complices, et que pour ce faire, il nous suffit, en masse, de dire NON, et de retirer notre consentement en toutes matières !

Arrêtez de commémorer le meurtre et l’usurpation des terres !

Et tenons-nous, TOUS ENSEMBLE, aux côtés de tous les peuples opprimés, des nations originelles, soutenons activement les mouvements d’émancipation en participant à la formation d’un Réseau de Résistance et de Rébellion International {3RI}.

Et ce Samedi 26 janvier 2019 en France ► Acte 11 des Gilets Jaunes ► À toutes celles & ceux qui, pacifiquement, veulent dire NON à la société marchande, à l’État et ses institutions, au RIC encadré par Macron et tout son orchestre ;

Grève Générale Illimitée Expropriatrice et Autogestionnaire ;

Assemblée des assemblées pour la Commune des communes…

à Commercy dans la Meuse – à Montreuil dans le 93 (MàJ FB)

Partout où l’on ne veut pas se faire « récupérer », infiltrer, manipuler, retourner, par le système en participant, par exemple, à la mascarade des élections européennes, et de toutes élections avec les règles du système pour élire à la majorité ; Car toutes prises de décisions doivent se faire à l’unanimité à l’exemple du mouvement zapatiste où c’est le peuple qui commande et le (bon)gouvernement qui obéit…

